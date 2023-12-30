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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 30-12-2023

2023-12-30 | 13:01
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مقدمة النشرة المسائية 30-12-2023

مقدمة النشرة المسائية 30-12-2023

عامٌ ابتدأَ بزِلزالٍ وانتهى بطُوفان/ ويَسحب أذيالَه الأخيرة على خيطٍ من بارود/ يُمسِك بعُود ثِقابه مجلسٌ حربي إسرائيلي أَفلتَ من عِقاله/ بعدما  تلقَّى ضربةَ القرن في السابع من أكتوبر/./ والضربةُ التي قَصمت ظَهر "البعير" بجيشِه ونُخبة ألويتِه/ أصابت نُخاعَ المؤسسة السياسية بالهَذَيان بعد جنونٍ رمى بكل حِقده ووحشيته/ على جسدِ غزةَ وناسِها/ فقَتل ثلاثةَ أجيال وسَوَّى مدنَها ومخيماتِها ومستشفياتِها وكلَّ مَرافِقها الحيوية بالأرض/ ودخلَ شتاءها بعد خريف الأهدافِ الكبيرة على صفر نصر/ وجُل ما استطاع تحقيقَه/ اعتقالُ صورةٍ للضيف/ وغنيمةُ فردة من حذاء السنوار/./ ومعَ دخول الحرب على القطاع الأعزل/ إلا من صمود مقاومته/ يومَها الخامس والثمانين/ فإن مجلسَ الحرب الإسرائيلي مهددٌ بالانهيار بعد الانقسام/ على خلفية اليوم التالي للحرب/ في ظِل تقاريرَ تحدثت عن خلافٍ متصاعد بين واشنطن وتل أبيب بسبب رفض الأخيرة مناقشةَ خُطةِ ما بعدَ الحرب/ وقولِ وزير المالية الإسرائيلي إننا نحترم الولاياتِ المتحدة ورئيسَها لكننا لن نتركَ مصيرَنا أبداً في يد الأجانب/ إلاّ أن الخلافَ لم يُفسِدْ  للدعمِ العسكري قضية/ وللمرةِ الثانية خلال الشهرِ الجاري يتخطى وزيرُ الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن الكونغرس ويعلنُ البنتاغون أن بلينكن فَعَّل بندَ الطوارىء ووافق على صفْقةِ توريد ذخيرة المدفعية وبيع الأسلحة والمُعَدَّات الحربية لإسرائيل/ وبهذه الأسلحةِ ستواصلُ إسرائيل حربَ الإبادة بالتكافل والتضامن معَ الإدارة الأميركية/ والرئيس جو بايدن الذي بات يُعرف ب" جو جينوسايد"/ والمتهم مع كبار مساعديه/ أمام المحكمةِ الفدرالية في ولاية أوكلاند بالضلوع في ارتكاب جريمة إبادة جَماعية/./  
وعلى الجريمة نفسِها وحيث لم تجرؤْ الدولُ العربية/ تقدمت دولةُ جنوب إفريقيا بطلبٍ لدى محكمة العدل الدولية لإقامة دعوىً ضد إسرائيل لانتهاكها اتفاقيةَ منعِ الإبادة الجَماعية ولارتكابِها أفعالاً تهدف للتطهير العِرقي بعدما  طَردتِ السفيرَ الإسرائيلي وقطعت علاقاتِها الدبلوماسيةَ مع إسرائيل/فيما رفضت روما تعيينَ سفيرٍ للاحتلال لديها لأنه مستوطِنٌ متطرف /./ أما في لبنان وبعد تلازم المسارين بينه وبين الوضع في غزة/ ففي ساعاتِ عامِه الأخيرة تحدثت معلوماتٌ عن فصل المسارين / وشددت مصادرُ دبلوماسيةٌ للجديد على ان مسارَ الحلِّ السياسي والأمني في لبنان سيكونُ منفصلا عن مسار الحلِّ في غزة/ لانَّ الحربَ في القطاع ستستمرُّ للأشهر المقبلة والعملَ على حلِّ ما بعدَ الحرب لم يكتملْ بعد/./   
 لكنَّ المشهد الإقليمي يبدو أكثرَ خطورةً وإرباكاً/ معَ تصعيدِ الاحتلال اعتداءاتِه على البيوت في عمق القرى الجنوبية لاستدراج حزبِ الله إلى حرب أوسع/ وامتداداً إلى سوريا/ وبتصعيدٍ غيرِ مسبوق وصلتِ الغاراتُ الإسرائيلية إلى حلب واللاذقية/ وإلى العمق الحدودي بين سوريا والعراق حيث أعلن حزبُ الله  استشهادَ أربعةٍ من عناصرِه عند مَعبر البوكمال/./  وأمام المشهد السوداوي الذي وَسَمَ العام من أوله حتى أنفاسِه الأخيرة/ فُسحةٌ لالتقاط الأنفاس/ نَستدرج فيها عروضاً للفرح من بين رُكام الأزمات/وكما وعدناكم سابقاً نعدُكم مجدداً وابتداءاً من هذه اللحظة / "خلوا عينكن ع الجديد"/./
مقدمة النشرة المسائية 30-12-2023

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