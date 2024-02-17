الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 17-02-2024

2024-02-17 | 13:14
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 17-02-2024

من عموم النبطية الى كلِّ البلاد، ذَهبَ الشهداءُ الى النوم وحَرَسَتهم عباراتُ الرِّثاء/ عائلةٌ كانت واحدة.. وغَفَت واحدة، لوَّحَت للقرى، وبثيابِ الوطنِ والعَلم قالت للجميع تُصبِحون على وطن من سَحابٍ ومن شجر من سراب وماء/ وفي وَداعِهم رَفعتِ النبطية بفرعَيها الفوقا والتحتا الرقمَ السابعَ على الأَكُفِّ بنداء لبَّيْكَ يا جَنوب/ وعلى أمنِ الجنوب تولَّى المبعوثُ الأميركي آموس هوكشتاين الترسيمَ من الجنوب الألماني/ إذ قال في مقابلة متلفزة إن واشنطن تسعى لإبقاء الصراع في لبنان بين "حزبِ الله" وإسرائيل عند أدنى مستوىً ممكن/ وشدد على ضرورة عودة سكانِ البلدات والقرى الحدودية الجنوبيّة إلى منازلِهم/ وكذلك السكانِ على الحدود الشمالية لإسرائيل بحسَبِ قوله/ وأضاف هوكشتاين أَنَّ الوضعَ على الحدود بين البلدين تَغيَّر بعد السابعِ من أكتوبر/ وسيتعينُ علينا القيامُ بالكثير لدعمِ الجيش اللبناني/ وبناءِ الاقتصاد في جنوب لبنان/ وهذا سيَتَطلَّبُ دعماً دوليا من الأوروبيين وكذلك من دول الخليج/ وآمَلُ أن نرى منهم الدعمَ في المرحلة المقبلة/./ كلامُ هوكشتاين ولقاؤه رئيسَ حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على هامش مؤتمر الأمن في ميونخ/ أَفضيا إلى أن الأمورَ تتجهُ إلى نوعٍ من الاستقرار طويلِ الأمد معَ استمرارِ الحَذَرِ الشديد مما قد يُقدِمُ عليه الإسرائيليُّ من عدوانٍ على لبنان بحسَبِ مستشار ميقاتي للجديد/ والحذرُ بعد لقاء هوكشتاين تَحوَّلَ إلى قلقٍ بشأن التصعيد الخطير على الحدود/ أبداهُ مفوضُ الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل بعد لقائه ميقاتي/ وفي مُحصِّلة اللقاءات، هناك تطميناتٌ من دون ضمانات/./ فتلك الضماناتُ معقودةٌ على إجماعٍ عربي ودولي لحلِّ الدولتين جرى تداولُه تحت سقف ميونخ/ لإنهاء الصراع وحلِّ الأزمة في غزة/ وعلى تعويم هذا الشعار ينطبقُ القول رَضِيَ القتيلُ ولم يرضَ القاتل/ إذ حَلّتْ إسرائيلُ الدولةَ قبل قيامِها ورَفضت إعطاءَ الفلسطينيين ما قالت إنه مكافأةٌ عن السابعِ من أكتوبر/ وبالمِثلِ تعاملَ حزبُ الله بتأكيدِ النائب حسن فضل الله من بلدة الشهابية الجنوبية أن الاحتلالَ لن يحصلَ على مكافآتٍ سياسية على عدوانه/./ أما الجائزةُ الكبرى عن مواقفِ الانحيازِ الكُلِّي للعدوان الإسرائيلي على القطاع فحَصَدها حزبُ المحافظين في بريطانيا بزعامة ريتشي سوناك والحاكمُ بأمرِ المملكة منذ أربعةَ عشَرَ عاماً/ إذ أَظهرت نتائجُ الانتخاباتِ الفرعية فوزَ حزبِ العمال وأَظهر استطلاعٌ للرأي تقدُّمَ العمالِ على المحافظين بعشرين نُقطة/ هزَّ الشارعُ البريطانيُّ المنتفض نُصرةً لفلسطين قاعدةَ المحافظين/ والعِبرةُ بتصرفِ حزبِ الديمقراطيين بزعامة جو بايدن المقبل على انتخاباتِ الولاية الثانية/ ويلعبُ على حبل الإنسانية باتخاذِ قرارٍ جديد لمدِّ إسرائيل بالذخيرةِ والسلاح لزومِ استكمالِ حربِ الإبادة/./ والابادةُ هي التُّهمةُ التي تَقتربُ من الإثبات دولياً اذ سَنّت محكمةُ العدل بضعَ عباراتٍ تُقلِقُ اسرائيل، وقالت لها  إنَّ التطوراتِ الأخيرةَ في قطاع غزة، وفي رفح بشكل خاص، 'سوف تَزيدُ بشكلٍ هائل الكابوسَ الإنسانيَّ ما يُنذِرُ بعواقبَ إقليميةٍ لا يمكن تقديرُها .وقالتِ  المحكمةُ  إن إسرائيل ملزَمَةٌ بالامتثالِ الكامل لالتزاماتِها بمُوجب اتفاقيةِ الإبادة الجَماعية ، بما في ذلك من خلال ضمانِ سلامةِ وأمنِ الفلسطينيين في قطاع غزة. وفي جديد المفاوضات على خطِّ رُباعيةِ قطر ومِصر وحماس وتل أبيب/ توقع رئيسُ الوزراء وزيرُ خارجية قطر إتمامَ صفْقةِ تبادلٍ قريباً وبذْلَ كلِّ ما بوسعه للوصول إليها/ وأضاف: إذا تَمَكنَّا من تحديد حُزمةٍ إنسانية في الاتفاق سنكون قادرين على تجاوز العقبات/./ وعلى تلك الغيومِ الملبدة اقليمياً غادر سعد الحريري بيروت وتَرك بابَ الوسط موارباً/ وضَبَط ساعتَه على عَقْرب "كل شي بوقته حلو"/ وخلاصةُ إقامةِ الأيامِ الستة/ انتهت ب "خليك بالبيت"/ وبجملةِ وصايا تَرَكها بين أيادي قِطاع الشباب والطلاب في تيار المستقبل/./ بالسلاحِ الأبيض غيرِ المُذَخَّرِ سياسياً رَفضَ الحريري محاولةَ التضييقِ على المحسوبين على تيار المستقبل في الدولة وغيرِ الدولة/ وعن بُعد/ رَفع المرحلةَ التي يمرُّ بها لبنان إلى مرحلةِ الجنونِ السياسي/ حيث كلُّ طرفٍ يَعتقدُ نفسَه أكبرَ من بلده/ وبصيغةِ الماضي استعادَ الحريري ربْطَ النزاعِ معَ حزبِ الله بالتعالي على كلِّ الخلافات، وقال: كنتُ دائماً آخُذُ الأمورَ في صدري/ اختار الحريري أَقصرَ الطرقِ وغادرَ المشهدَ السياسي كي لا يُضْطَرَّ للقيامِ بتسوياتٍ يتحملُ نتائجَها وحدَه وفي النهاية تقعُ كلُّ المسؤوليةِ عليه/ وختم الحريري جلسةَ الاعترافِ مع شبابِ المستقبل برَمْيِ الحُرم على التطرف/ وبالاعتدال وحدَه "بيمشي البلد"/./
مقدمة النشرة المسائية 17-02-2024

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة_النشرة

الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 16-02-2024

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 16-02-2024
Play
2024-02-16
Play

مقدمة النشرة المسائية 16-02-2024

مقدمة النشرة المسائية 16-02-2024

2024-02-16

مقدمة النشرة المسائية 16-02-2024

مقدمة النشرة المسائية 16-02-2024

مقدمة النشرة المسائية 15-02-2024
Play
2024-02-15
Play

مقدمة النشرة المسائية 15-02-2024

مقدمة النشرة المسائية 15-02-2024

2024-02-15

مقدمة النشرة المسائية 15-02-2024

مقدمة النشرة المسائية 15-02-2024

مقدمة النشرة المسائية 14-02-2024
Play
2024-02-14
Play

مقدمة النشرة المسائية 14-02-2024

مقدمة النشرة المسائية 14-02-2024

2024-02-14

مقدمة النشرة المسائية 14-02-2024

مقدمة النشرة المسائية 14-02-2024

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024