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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 12-03-2024

2024-03-12 | 14:32
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مقدمة النشرة المسائية 12-03-2024

مقدمة النشرة المسائية 12-03-2024

عند "الكيلو مية"/ على خط الطول الفاصل بين جنوب لبنان وبقاعه/ سددت إسرائيل غاراتها/ واستهدفت "مدينة الشمس" للمرة الثالثة منذ بدء العدوان على غزة /./ " وبعلبك اللي معمرة بقلوب وغناني" / شبكت قلبها بقلب "الكابتن" مصطفى غريب / فبكت دمعتين من عينيه الخضراوين/./ ومن ملاعب الكرة وآلة التصوير/ كانت شاهدة على مدرب أهل فريقه الكروي إلى الدرجة الأولى في مصاف كرة القدم/ قبل أن يتأهل إلى مرتبة شهيد/./ وفي معادلة المئة صاروخ مقابل الكيلو مئة/ افتتحت المقاومة ردها الأولي صباحا/ لترتفع وتيرة الغارات وتتصاعد خلال النهار من بعلبك إلى الخيام وبنت جبيل وعيتا الشعب وغيرها مستهدفة بيوت المدنيين/ مرورا بأعالي كسروان/ حيث "انقطع نفس" مسيرة إسرائيلية فوق أحراج حراجل/ على مقربة من مبان سكنية, والعناية أبطلت مفعول صاروخ / ستعمل الأجهزة الأمنية على تفكيكه بعد ثلاثة أيام لحين نفاد شحنته الكهربائية/./ ولحين إبطال مفعول صاروخ كسروان فإن  المواقف السيادية أبطلت مفعولها ولم تشهد على صوت يصرخ ساحلا وجبلا وجرودا يدين هذا الخرق الذي يمس عمق الاراضي اللبنانية وسيادتها, ولم ترق بضع الادانات الخجولة الى حجم الراجمات التي انهالت  على راهبة وطنية  قالت كلمتها .. فدفعت ثمنها . وعلى  روزنامة المقاومة وإحداثياتها  فانها استهدفت المواقع العسكرية الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة وصولا إلى عمق الجليل المحتل، ما دفع بوزير ما يسمى بالأمن القومي إيتمار بن غفير/ إلى تعبئة وزير الحرب يوآف غالانت وإصدار الأوامر لجيشه بالرد والهجوم على لبنان وإلى الحرب الآن./ والجناح الإسرائيلي المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو/ ما يزال يتغذى على الدم الغزي وعلى الأرواح التي ارتفعت بأمعائها الخاوية / ليبلغ عداد ضحايا الجوع وسوء التغذية ثلاثين طفلا/ فيما سحور أهل القطاع من الماء، وبالماء المالح يفطرون/./واللافت في حرب التجويع الكارثية والتي تتدهور كل دقيقة بحسب الأونروا/ أن من يمتلك زر وقف إطلاق النار/ إنما يقدم المساعدات بيد / وباليد الأخرى يوقع على إعدام الفلسطينيين بسلاحه/ وعلى هذه الموجة طلب ثمانية أعضاء في مجلس الشيوخ من الرئيس جو بايدن/ منع إرسال أسلحة هجومية إلى إسرائيل/ وأن يوضح لبنيامين نتنياهو أن منع تسليم المساعدات سيؤدي لعواقب وخيمة/موقف أعضاء الكونغرس جاء عشية محادثات قطرية أميركية أفضت بحسب ما نقل عن مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف إلى أن الولايات المتحدة تضع مسألة المساعدات الإنسانية بغزة كأولوية وكذلك فتح المزيد من الممرات البرية/ وفيما يتعلق بالمفاوضات أكدت "ليف" تمسك بلادها بالتفاوض وأملت أن تمضي حماس نحو اتفاق قريبا/./
وهذا المساء تطورت المعلومات لتتحدث عن عرض دولي تلقته حماس  لوقف اطلاق النار وتبادل الاسرى وسيتوجه وفد منها الى القاهرة خلال ايام لبحث تفاصيل الصفقة وبدء تطبيقها . و تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن مواصلة العمل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار مدة ستة أسابيع كجزء من صفقة إطلاق الرهائن/ وفيما الأميركي يراوغ / والإسرائيلي يناور/ ثبتت المقاومة الفلسطينية معادلتها في الميدان ورتبت أولوياتها بالتفاوض/ أما لبنان الواقع على فالق الفراغ السياسي/ فإن مبادرة جناحه المعتدل / لم تخرج عن كونها محاولة لملء هذا الفراغ بالحراك غير المجدي/ وإن أعطاها رئيس مجلس النواب نبيه بري منشطات وقال عنها "بعدها بعز شبابا"/ إلا أن سيد المجلس  شكر الاعتدال بنية ملاعبتها  على "الشكر بكر"  وابلاغها معادلة لويس الرابع عشر وهي معادلة قائمة على نظام : انا الدولة والدولة انا .
مقدمة النشرة المسائية 12-03-2024

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