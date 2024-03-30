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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 30-03-2024

2024-03-30 | 14:45
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مقدمة النشرة المسائية 30-03-2024

مقدمة النشرة المسائية 30-03-2024

سال الدم الازرق جنوبا في اعتداء سارعت اسرائيل الى نفي مسؤوليتها عنه/ كما نفضت عنها في اولى ايام الحرب دماء الصحافي الشهيد عصام عبدالله/ قبل ان تجمع كل التقارير الدولية والاممية انها ارتكبت هذه الجريمة عن سابق استهداف وترصد .وحادثة اليوم التي وردت فيها برقية بحث وتحري وقعت في  منطقة قطمون  عند الأطراف الامامية لبلدة رميش الجنوبية/ الأقرب للحدود مع فلسطين المحتلة/ ومنطقة استهداف قوات المراقبة التابعة لليونفيل تمت على مرأى من المواقع الإسرائيلية كبرانيت و رميش وسعسع /وفي وقائعها ان ثلاثة ضباط ومترجما ترجلوا من مركبتهم فجأة بعد سماعهم اصوات تحليق طائرات الاستطلاع فاصيبوا على الارض وليس داخل الآلية .واذ لم تشر اليونفيل الى الفاعل بانتظار استكمال التحقيق/ لفت ان وزارة الخارجية اللبنانية وخلال ادانتها للحادث  ربطت استهداف حماة السلام   بمسلسل استهداف الصحفيين، والمسعفين، والاطفال، والنساء، والمدنيين/ وهذا ما تختص به اسرائيل على وجه التحديد .وفي تبيان تفاصيل الحادثة كشف الناطيق الاعلامي باسم اليونفيل اندريا تننتي للجديد ان حالة جميع المصابين مستقرة/ وقال اننا نحقق في الاعتداء والظروف التي احاطت به/ لكن علينا ان نتحلى بالدقة ونضع في الحسبان كل الإحتمالات الممكنة/ وقال ان المطلوب هو حث جميع الاطراف على وقف إطلاق النار/وفيما لم يعلق حزب الله على حادثة اليونفيل فان صواريخه كانت مشغولة بمعالجة مستوطنات الجليل وبينها  افيفيم وادميت وراميم بالتزامن مع قصف اسرائيلي عنيف على قرى الطيبة وعيتا الشعب والضهيرة وصولا الى منطقة الناقورة .ومرة جديدة لم يحدث اي تبديل في التكتيك العسكري/ على الرغم من ارتفاع السعرات الحرارية للتهديد الاسرائيلي والتي لا تزال تتحدث باللغة نفسها منذ الثامن من اوكتوبر/ واذ صام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن اطلاق المواقف فانه خزنها الى الجمعة الاخيرة من شهر رمضان كما في كل عام حيث سيتحدث في يوم القددس الرابعة  عصرا /ولحينه ستكون جولة اخرى من مفاوضات التبادل  قد بدأت وربما انتهت في القاهرة/ التي يتوجه اليها غدا وفد اسرائيلي يضم الموساد والشاباك لبحث اخر مستجدات الصفقة/وفي باريس انعقد اجتماع مصري اردني فرنسي رفضت فيه الدول العربية صفقة تسليح اسرائيل عبر الولايات المتحدة/ لكن هذا الرفض لم يمنع تحميل واشنطن وزير  الحرب الاسرائيلي يواف غالانت حزمة  مسلحة عاد بها من زيارة اميركا/ وتحتوي على الاف القنابل وعشرات الطائرات الحربية ومحركاتها وتقدر قيمتها بمليارين ونصف المليار دولار/ وهي الصفقة التي عارضها نواب ديمقراطيون وجمهوريون/ وعلق  عضو مجلس الشيوخ بيرني ساندرز قائلا "لا يمكن استجداء نتنياهو للتوقف عن قصف المدنيين وفي اليوم التالي نرسل له آلاف القنابل... علينا إنهاء تواطئنا .. من المقزز أن نزود إسرائيل بقنابل يمكنها أن تسوي المباني بالأرض.ومن شأن دفعة التسلح هذه ان تشق طريق الاجتياح في رفح/ اما في الطرق الى لبنان فإن اميركا تختصر سياسية التسلح بشخص اموس هوكستين والذي اودع لبنان ورقة غير رسمية تتعلق بما بعد وقف اطلاق النار/ وكشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب لموقع اساس ميديا ان الوقة مكتوبة واودعت لدى الرئيس نبيه بري ونفى بوصع ب ان يكون هوكستين قد هددنا  بل ان موفودين من دول اخرى فعلوا ذلك والامين على الورقة الاميركية نبيه بري .. وصلته رسالة غير آمنة اليوم من البطريرك الراعي في زمن القيامة فشن هجوما لاذعا على المجلس ورئيسه الذي  يحرم عمدا ومن دون مبرر قانوني دولة لبنان من رئيس/ مخالفا بذلك الدستور في المقدمة التي تعلن أن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية/
مقدمة النشرة المسائية 30-03-2024

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة

المسائية

30-03-2024

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مقدمة النشرة المسائية 29-03-2024

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