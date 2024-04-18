مقدمة النشرة المسائية 18-04-2024

لعقود وفلسطين تحترف الانتظار كمراقب على مقاعد الأمم المتحدة/ وعلى الزمن الفاصل بين إعلان الاستقلال الفلسطيني في الجزائر في العام ثمانية وثمانين/ ودعوة السلطة الفلسطينية مجلس الأمن إلى النظر مجددا في طلب قدمته في العام 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة / أعادت الجزائر عقارب الزمن، وتقدمت بمشروع قرار لإقامة دولة فلسطينية/ وجلسة الاعتراف يمكن أن تحظى بموافقة ثلاثة عشر صوتا من أصوات الدول الخمس عشرة دائمة العضوية / لكن مجلس الأمن المحكوم بسلطة الفيتو/ سيرفع قراره على كف النقض الأميركي بإسناد بريطاني/ وفي التعليل استبقت الولايات المتحدة الجلسة بإعلانها أن منح فلسطين العضوية الكاملة لن يساعد في حل الدولتين/ وبحسب موقع أكسيوس فإن الإدارة الأميركية تحاول منع الفلسطينيين من الحصول على الأصوات التسعة حتى لا تضطر واشنطن لاستخدام الفيتو ضد القرار في خضم الحرب على غزة/ الأمر الذي يعرض الرئيس الأميركي جو بايدن لانتقادات حادة على المستوى الدولي وداخل حزبه ومؤيديه/ الرسالة الأميركية إلى مجلس الأمن وصلت/ لكن فلسطين الساعية إلى حجز مكان لها ضمن الأسرة الأممية/ انتزعت اعتراف العالم بحقها في تقرير مصيرها وإقامة دولتها المستقلة على أرضها المغتصبة/ بطوفان أعاد قضيتها إلى الواجهة/ وثبت معادلة أن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير المقاومة ولو بعد جيل/./ ومجلس الأمن الذي عقد جلسة إحاطة للأوضاع في الشرق الأوسط /بدأ الاستماع الى آراء الدول / في ظل معلومات عن طرح أميركي لمقايضة الرد على الضربة الإيرانية بالاجتياح الإسرائيلي لرفح/ وما يعزز ذلك إعلان المتحدثة باسم حكومة الاحتلال أن نتنياهو حدد موعدا لدخول رفح /ويقدر أي دعم أميركي في فهم أهداف الحرب/وتاليا دعوة مجلس الحرب الإسرائيلي إلى الاجتماع الليلة بجدول أعمال من بند واحد وهو البحث في صفقة تبادل الأسرى/ لكن هذه الصفقة منيت بصفعة دفعت بالدوحة إلى القول إنها بصدد تقييم دورها كوسيط/ إثر انزعاجها من تصريحات أميركية هددت بإعادة تقييم العلاقات بين البلدين/ وصفقة التبادل ليست بحاجة إلى دليل على إفشال إسرائيل لها باعتراف عضو في فريق المفاوضات الإسرائيلي بأن نتنياهو يتجاوز رؤساء الوفد المفاوض ومجلس الحرب / ويضيف: كنا نحصل على التفويض صباحا ثم يتصل نتنياهو مساء ليعرقل التفاوض/./ والتفويض بالعرقلة يذكر / ففي لبنان انقسمت خلية الخماسية إلى رباعية في البياضة وثلاثية في حارة حريك/ وتعاطى سفراؤها على القطعة/ فتغيب السعودي والأميركي عن اجتماع اللجنة مع كتلة حزب الله لأعذار سياسية غير طبية/ فيما حضر السفير بخاري مستردا عافيته في لقاء جبران باسل الذي احتجبت السفيرة ليزا جونسون عنه بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على رئيس التيار / وفي حاصل اللقاءين تأكيد من حزب الله على الحوار كممر إلزامي ومن دون شروط مسبقة لانتخاب رئيس للجمهورية/ أما النائب جبران باسيل ففضل التوافق، وفي حال تعذره يجب عدم البقاء في دائرة الفراغ/./ و شبكة التواصل عبرت من بكركي بلقاء جمع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بالبطريرك الراعي/ وعلى كرسي الاعتراف/ أكد فرنجية خضوعه الديني للصرح/ أما دنيويا فالأمور السياسية خاضعة للنقاش/ ومع تأكيده أنه المرشح المعلن الوحيد قال فرنجية بعد اللقاء إنه مع رئيس جمهورية لا يخاف من جبران باسيل أو غيره ولا يتحكم به "ويركب على ضهرو"/./ واعتبر انه ما من رئيس جمهورية يحبذ وجود سلاحين ولكن على الجميع التحاور للاتفاق على استراتيجية تؤدي الى توحيد السلاح/./ وينتقل السلاح الشرعي الى باريس غدا مع زيارة قائد الجيش العماد جوزيف عون مشاركا في مؤتمر دعم المؤسسة العسكرية .ومن ابواب باريس الواسعة يدخل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لعقد لقاء في الاليزيه مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون/ وتوقعت اوساط ميقاتي ان تكون

المباحثات محطة استثنائية بتوقيتها اللافت اذ سيكتسب الاجتماع مع ماكرون اهمية مضاعفة في مجمل الملفات التي يواجهها لبنان واخطرها ملف النزوح السوري ودور فرنسا في معالجة تداعياته اوروبيا . وقد وصل ميقاتي اليوم الى باريس استعدادا للقاء الغد وعلم ان زيارته سوف تقتصر على اجتماع الاليزية فقط.