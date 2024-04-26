مقدمة النشرة المسائية 26-04-2024

مقدمة النشرة المسائية 26-04-2024

جيشُه غارقٌ في رمال غزة/ وكادت تكونُ نهايتُه في "الرملة"/./هو الوزير إيتمار بن غفير صاحبُ الرقمِ القياسي في مخالفاتِ السرعة كما في التطرف/ تجاوز كلَّ الخطوطِ الحُمر في حقده للفلسطينيين ودعواتِه لإبادتهم / تخطَّى الشارةَ المروريةَ الحمراء / وانقلبت سيارتُه بعد اصطدامها بسيارة اخرى لكنه استَخرج روحاً من السبع ارواح / وعلى مسرح مدينة الرملة الذي شهد عمليةَ طعنٍ كادت ان تكونَ مزدوَجةً لو لم ينجُ بن غفير من حادث الصدم بعد عودته من تفقد المكان/ والخارجُ من الموت المروري في حقه دعوىً قضائيةٌ من وزارة المواصلات طالبت بسحب رخصة القيادة منه قبل أن يخضعَ لدورات مَحوِ الأمية في القيادة/./ وفور شيوع الخبر انطلقت دعواتُ أهالي غزة / من قلوبٍ مجروحة بأن يواجِهَ بن غفير بئسَ المصير/ واللهُ يُمهِلُ ولا يُهمِل/./

ومن عملية الداخل التي نفذها ابنُ اللد سعد أبو غانم/ إلى كمين رويسات العلم // فعند فجرِ كفرشوبا/ وفي كمينٍ مركب/ استَهدفتِ المقاومةُ الإسلامية بالصواريخِ الموجَّهة والمدفعيةِ قافلةً مؤللة / عند وصولِها إلى نقطة المَكْمن ما أدى إلى تدمير آليتين عملت على الأَثر قواتُ الاحتلال على إيجاد ساترٍ دُخاني لسَحْبِ الخسائر/ والمقاومةُ التي استَهدفت موقعاً عسكريا في الأراضي اللبنانية المحتلة/ رد عليها الاحتلالُ من فوق/ وبغارةٍ في العمق المدني اللبناني/ فاغار على سيارة عند طريق ميدون- السريرة في البقاع الغربي/ ما أدى إلى سقوط شهيدين/./ ومن مَيدان النار/ إلى كواليسِ التفاوض/ وعلى مستجداتِها/ وصل إلى تل أبيب رئيسُ الاستخبارات المصرية على رأس وفدٍ للقاء الوفد المفاوض الإسرائيلي بعدما مَنَحه الكابينيت التفويض/ وفي تفاصيل الصفْقة الجديدة المستندة على ردِّ حماس قبل أسبوعين/ وتقضي بالإفراج عن عشرينَ أسيراً إسرائيلياً من النساء والرجال فوق الخمسين عاماً والأسرى في حالٍ صِحيةٍ خطيرة/ مقابلَ الإفراجِ عن أسرى فلسطينيين محكومين بالمؤبد وَفق أسسٍ يتمُّ الاتفاقُ عليها/ كما تتضمنُ الصفْقةُ انسحابَ جيشِ الاحتلال من ممر نتساريم وهو ما كانت إسرائيل ترفضُه سابقاً/ ووقفَ إطلاقِ النار لأسابيعَ وعودةَ النازحين من جنوب القطاع إلى شماله/./

محرر الشؤون العربية في إذاعة جيش الاحتلال قال إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أرسل رئيس المخابرات عباس كامل للترويج لصفقة "الفرصة الأخيرة" والمصريون سيقولون للطرفين : أيها المجانين إما أن تتعاملوا الآن وإما أن يسير كل منكم بطريقته الخاصة نحو "الهاوية"/ والكلام هذا قابله موقف المقاومة الفلسطينية من أن الجانب الإسرائيلي اضطر إلى إجراء بعض التغييرات على مقترحه الأخير بعد أن وصل إلى قناعة بأن رفض المقاومة لمقترحه الأخير هو مطلق وحاسم / وأن حماس أبلغت الجانب المصري أنها لن تقبل بأي صيغة لا تتضمن وقفاً لإطلاق النار والانسحاب من غزة/./ وفي خلاصة هذه المستجدات أن المقترح المصري/ يعني إلغاء عملية رفح ووقف الحرب تدريجياً مقابل حل قضية الأسرى/./

ونزوحاً نحو الداخل اللبناني/ و"تحت شعار "حُكماً سننتصر"/ جمَعَ وزيرُ الزراعة "خير السنة" ومواسمَها/ فواكِهَ من لبنان/ وحمل سلالَها إلى السرايا/ وبعد "الفكهنة" / قدم وزيرُ السياحة عرضاً مجانياً من خارج جدول الأعمال/ فبعدما عجز " الغباءُ" السياسي عن إيجاد الحلول للمشاكل والأزمات/ حضر الذكاءُ الاصطناعي بصفة الوزير الملك / وقدم خُطةً من جُزءَين : ترحيلُ النازحين السوريين وانتخابُ رئيس/ قبل أن يغادرَ الوزراءُ الحاضرون المنطقةَ الافتراضية ويردَّهم الرئيس نجيب ميقاتي إلى أرض الواقع بإحاطةٍ تدرَّجت من لقاء الإليزيه/ وأوراقِ البحث بالوضع في الجنوب ومِلفِّ النازحين السوريين وانتخاباتِ الرئاسة ومساعدةِ الجيش/ من خلال مؤتمرٍ سيُعقد قريباً لدعم المؤسسة العسكرية بدعوة من إيطاليا وفرنسا/ وانتهت مقدمةُ ميقاتي بخلاصةِ أنَّ لبنانَ مستعدٌّ لتنفيذ القرار 1701 شرطَ عدمِ وجودِ أيِّ مسألةٍ مطروحةٍ خارجَ إطارِ تنفيذ القرار الدولي/ وعليه يَجري حاليًا العملُ على إعادة النظر بالورقةِ الفرنسية وستُسلَّم قريبًا إلى لبنان/ برجاءِ أن تَسلُكَ المنحى الإيجابيَّ لبسطِ الأمن والأمان/./

وأزمةٌ طارئة استَجدَّت على كلِّ ما تقدَّمَ، وتتعلق بالامتحاناتِ الرسمية والتي ستأخذ الجنوبَ كحالةٍ بوضعيةٍ خاصة / لكنَّ الاجتماعاتِ المكثفةَ في وِزارة التربية لم تخلُصْ الى قرارٍ وتُركَ الى الاسبوع المقبل . وفي معلومات الجديد أنّ الأمورَ تتّجهُ الى اعتماد الموادِّ الاختياريةِ في امتحاناتِ الشهادات الثانوية، وبالنسبة للامتحانِ الوطني الموحَّد لطلاب البريفيه لن يتمَّ إلغاؤه، وتَجري دراسةُ الآليةِ الأخيرة التّي ستُعتمدُ بهذا الشأن .

ولهذا المِلفِّ مفاعيلُ على مدارسَ اخرى رَفضتِ المراعاةَ

وتصفُ المعلومات ما يحدثُ بالحرب الخفية وبقلمٍ من رصاص

واللافت فيها ان الثنائيَّ الشيعيَّ لم يكنْ موحَّداً على قرارٍ مشترك اذ اَبرق وزيرُ الرئيس نبيه بري الى وزيرِ التربية عبر النائب اشرف بيضون وطلب اليه عدمَ فصلِ الجنوب تربويا عن لبنان لكنَّ حزبَ الله كان قد ابدى موافقتَه على ما يقررُه الوزير الحلبي وسيسيرُ به وهو الذي في الامتحانِ الكبير قد نالَ الشهادة .