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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 12-05-2024

2024-05-12 | 13:13
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مقدمة النشرة المسائية 12-05-2024

مقدمة النشرة المسائية 12-05-2024

هي اشد ايام غزة إيلاما /,مستشفيات خرجت عن الخدمة , وشعب محاصر ونازح وجائع غزته الامراض والاوبئة, ومجرم  حرب يصرح :  سنقوم بكل ما يلزم لهزيمة حماس واعادة الرهائن وليس لدينا خيار آخر /./ ما يدفع  بنتيناهو الى هذه المواقف النارية والنازية ان كل كيانات العالم هزمت نفسها امام اسرائيل وضمنا اميركا التي باتت تتحدث بلغة القلق العميق والاستنكار والاسف من دون استخدام اي من اوراق الضغط لوقف الحرب/./ وهذا القلق غير المجدي عبر عنه وزير الخارجية انطوني بيلنكن قائلا انه لا يمكن دعم عملية عسكرية كبيرة في بيئة كثيفة بالمدنيين مثل رفح /وهو بذلك كمن يمنح التفويض بدعم عملية صغيرة وعلى جيوب متفرقة .. والنتائج واحدة من الموت والدمار/./  وادوات الضغط  على اسرائيل في ما بقي من العالم  لا تبتعد عن المناورات والمواقف غير المقرونة بالافعال كالكلام العنيف الذي وجهه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الي بنيامين نتنياهو اليوم فقال انه بلغ "مستوى في أساليب الإبادة الجماعية يثير غيرة الزعيم النازي أدولف هتلر/./ واردوغان نفسه كشفه وزير الخارجية الإسرائيلي  يسرائيل كاتس قبل يومين عندما اعلن إن الرئيس التركي تراجع عن موقفه السابق ورفع الكثير من القيود التجارية التي فرضها على إسرائيل/./ وفي كل مرة تنفي فيها تركيا هذه المزاعم, تبين أوراقها التجارية عكس ما تنفيه/./ وابعد من بائع أسطول الحرية قبل اربعة عشر عاما, تباع الكلمات الاممية في السوق السوداء الاسرائيلية/ فتل ابيب التي مزقت ميثاق الامم المتحدة من اعلى منبر دولي لن يخدش حياؤها اذا ما سمعت تصريحا لفرانشيسكا ألبانيز من  إن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين تذكرنا بالهولوكوست/./ اما في اوراق الضغط شبه اللاغية فتلك التي قدمتها مصر اليوم فاعلنت اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية / وعلى مسافة سطر واحد كان وزير الخارجية المصري سامح شكري يقول إن "اتفاقية السلام مع إسرائيل هي خيار مصر الإستراتيجي منذ 40 عاما"/./
 وفي معلومات الجديد ان هذا الانضمام لم يدخل اطاره الرسمي بعد وتشرح مصادر معنية بان هناك وجهتين للتدخل : الاولى تمكن الدول من الدخول طرفا والثانية تطلب التخل لتفسير المعاهدة المتعلقة بالابادة/./ وتستنتج المصادر بان هناك دولا غير جادة وكانت مساندتها لجنوب افريقيا مجرد اعلان شكلي/./ وتنتظر  محكمة العدل الاسبوع المقبل جواب اسرائيل على طلب جديد قدمته جنوب افريقيا تطالب باجراءات في رفح لكن تل ابيب ووفق المعلومات غاليا ما تهمل الاجوبة على اسئلة ترسلها محكمة العدل/./
وسيول الاسئلة بمنخفضاتها السياسية والشعبوية سوف تجرف مجلس النواب وساحة النجمة الاربعاء في جلسة المليار والتي ستشهد على اوسع حضور نيابي من نوعه/./ وفي معلومات الجديد ان الرئيس نبيه بري عين ناظرا على الجلسة هو النائب علي حسن خليل بمهام التواصل مع سائر الكتل النيابية لاستطلاع رأيهم حول التوصية الصادرة عن المجلس لرميها مجددا في ملعب الرئيس نجيب ميقاتي/./ واليوم رفع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي سقف هجومه على  الدول الاوروبية  قائلا ان  هذه الدول ما زالت تستعمل النازحين لأغراض سياسية في سوريا/  غير مدركين أنهم يهيؤن مجرمين وإرهابيين ستكون هذه الدول مسرحهم قبل غيرها / 
والكلام  من الارض الاميركية " بيودي" حيث طالب اللواء عباس ابراهيم ومن ديربون بالتوجه مباشرة الى سوريا لتنسيق العودة مع حكومتها قائلا: كفى خوفا من المجتمع الدولي الذي حضر الينا حاملا معادلة بسيطة : ندفع لكم .. فتدفعون عنا ,لكم منا مليار يورو ولنا منكم منع النزوح الى بلادنا.
ادلى ابراهيم بشهادته امام الجالية اللبنانية وعلى مسمع المسوؤلين الاميركيين  ومرر في طريقه رسالة الى اسرائيل بالا تستدرجنا للحرب  لأعتقادها 
بامكانية استدعاء اميركا  للدخول في هذه الحرب .
 والحرب في منازلتها الكبرى سيتم استدعاؤها الى مجلس النواب , وهناك فتح جبهات  سياسية على مصراعيها, لكن ملف النازحين سيكون السنارة  لطعم المليار .
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