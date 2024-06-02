الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 02-06-2024

2024-06-02 | 13:26
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 02-06-2024

في إحدى مقالاتِها، توقّعت التايمز البريطانية أن تخرجَ إسرائيل من حربِها ضعيفةً وأن تؤديَ حماس دورَ الملاكمِ العالميّ محمد علي كلاي قبلَ خمسينَ عاماً، عندما استخدمَ استراتيجيةَ الاستدراجِ ضدَّ منافسِهِ جورج فورمان ليُسدِّدَ لهُ لكمةَ الضربةِ القاضية/ اليوم تقتربُ تحليلاتُ التايمز من أرضِ الواقعِ المحروقة، وتجدُ أميركا وإسرائيل أنّهما في حلْبَةِ ملاكمة تنتظرُ ما سيقرّرُ الخصم/ وهي قراراتٌ تُرفَعُ الى مجلسِ الحربِ الإسرائيليّ ومن ثُمَ الكابينت للموافقةِ على خارطةِ طريقٍ: اسرائيليةِ الرسمْ أميركيةِ الإعلان/ ويشهدُ مقترحُ الرئيسُ الاميركي على غليانٍ إسرائيليٍّ داخليّ، لكنْ كلُ المؤشراتِ تقودُ الى موافقةِ بنيامين نتنياهو عليه/ اذ نقلَ عنهُ مستشارُه ofir falk قولَهُ إنّ ما عرضَه بايدن ليس بصفقةٍ جيدة لكن إسرائيل قبِلتها/ والدليلُ على القبول هو الجنون المعارِض الذي اندلعَ في تل ابيب ولم يقتصر على الثنائي المتطرف بن غفير وسيموريتش، بل ضمَّ اليهِ وزيرةَ الاستيطانِ أوريت ستروك التي قالت بأنّ أيَ مقترحٍ يعاِرضُ أهدافَ الحرب غيرُ قانونيّ/ وتنضوي الوزيرةُ المعارِضة في حلفِ وزيرَيْ الأمنِ القوميّ إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش واللذيَنِ هددا بإسقاطِ الحكومة/ لكنّ قوةَ الإسنادِ الوزاري وصلت الى نتنياهو من زعيمِ المعارضة يائير لابيد/ الذي عرضَ في المقابل دعمَهُ لصمودِ الحكومة في حالِ الموافقة على خارطةِ طريقِ الحل/ وتشيرُ معظمُ التحليلات في الداخلِ الاسرائيلي الى اقترابِ نتياهو من اتمامِ هذهِ الصفقة للذهابِ لاحقاً الى أميركا وإلقاءِ خِطبةٍ أمام الكونغرس في الاسابيعِ الثمانية المقبلة/ كلُ هذا الضجيج الاسرائيليّ.. وحماس على هدوئِها السياسي وصخبِها في الصواريخ/ حيث أعلنت كتائب القسام أنها قصفت مقرَ القيادة الاسرائيلية في محور نتساريم بمنظومة صواريخ رُجوم قصيرة المدى، فيما قالت سرايا القدس إنها استهدفت دبابة ميركافا في رفح/ ويُتوَقعُ للجبهات أن تشتدَّ حدّةُ نيرانِها إذا ما اقتربت الصفقةُ فعلاً من الدخولِ الى اليومِ التالي/ وأعنفُ الجبهات كانت في جنوبِ لبنان وشمالِ فلسطين المحتلة اذ تحولت المستعمرات الى كتل نارية مع تعديلات في تكتيك التقنيات الحربية لدى حزبِ الله والتي بلغت مدىً وصل الى عشرين كيلومترا/ وبدأت الصحف الاسرائيلية تحليل "حشوات" الصواريخ واستخلصت يديعوت احرنوت بأن صاروخَ بركان أثبت فعاليته وهو قادرٌ على حمل ما يصل إلى نصفِ طن من الموادِ المتفجرة/ 
وقد اطهرت اسرائيل في المقابل جنونا في الرد الذي جاء خبْطَ عشواء واستهدف قرى ومنازل مدنيين وافرغ كل " غازات " الطائرات الهوائية فوق الجنوب وصولا الى صيدا محدثا دويا قويا لجدار الصوت .
 في الداخل السياسي .. كلام رئاسي في الهواء بانتظار صعود الملف اللبناني الى قمة النومندي  في فرنسا 
على ان ينطلق " المنطاد" الاشتراكي اعتبارا من يوم الثلاثاء لسبر اغوار الرئيس .
مقدمة النشرة المسائية 02-06-2024

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

02-06-2024

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 01-06-2024

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 01-06-2024
Play
2024-06-01
Play

مقدمة النشرة المسائية 01-06-2024

مقدمة النشرة المسائية 01-06-2024

2024-06-01

مقدمة النشرة المسائية 01-06-2024

مقدمة النشرة المسائية 01-06-2024

مقدمة النشرة المسائية 31-05-2024
Play
2024-05-31
Play

مقدمة النشرة المسائية 31-05-2024

مقدمة النشرة المسائية 31-05-2024

2024-05-31

مقدمة النشرة المسائية 31-05-2024

مقدمة النشرة المسائية 31-05-2024

مقدمة النشرة المسائية 30-05-2024
Play
2024-05-30
Play

مقدمة النشرة المسائية 30-05-2024

مقدمة النشرة المسائية 30-05-2024

2024-05-30

مقدمة النشرة المسائية 30-05-2024

مقدمة النشرة المسائية 30-05-2024

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024