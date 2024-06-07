الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 07-06-2024

2024-06-07 | 13:13
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 07-06-2024

مقدمة النشرة المسائية 07-06-2024

يتحضّرُ مجلسُ الحربِ الإسرائيليّ للتقاعدِ في سبتِ الانفصالِ الموعود، والذي سيُعلِنُ فيه عضوُ المجلس بيني غانتس الاستقالةَ تاركاً الثعلبَ الحربيَّ وحيداً/ وفي المجالسِ اللبنانيةِ الموضوعةِ بأماناتِ الحرب، فإنَّ كلَّ الموادِّ الحافظة رئاسياً وسياسياً أُحيلت إمَّا للقِمة الفرنسية الاميركية في باريس أو نحوَ الموعدِ الأبعد مدىً لتُرمى في صندوقةِ الانتخاباتِ الاميركية، في وقتٍ لا جو بايدن ولا ايمانويل ماكرون ينشغلُ بالُهما على اللبنانيين، ولا انتخاباتُ تِشرين ستُحدِّدُ مسارَ بعبدا/ وبين الشَّوْطَيْن جَرتْ محاولاتٌ "لتلحيم" القُوى اللبنانيةِ المتفككة والبحثِ في ما بينَها عن صيغةٍ للتشاور على معادلة الخِيار الثالث/./ هذا المسعى الذي خاضته قطر انتهى قبل ان يبدأ، وعادتِ الوفودُ من الدوحة كما ذهبت، واكتفى بعضُها بإعلانِ مصطلحاتٍ تُشْبِهُ "جسَّ النبَض"/./ لكنَّ قطر نفسَها كانت شاركت في صياغةِ بيانِ الخماسية المشترك في السابعَ عشَرَ من تموز عام 2023 / والذي تؤكدُ فيه الدولُ الخمس الالتزامَ بسيادة لبنانَ واستقلالِه، وتَحُثُ بقوةٍ القادةَ والأطرافَ اللبنانية على اتخاذِ إجراءاتٍ فورية للتغلبِ على المأزِق السياسيّ/ وتِبعاً لهذا المسار قالت مصادرُ الجديد عن موقفِ السعودية إنَّ المملكةَ لا تحبِّذُ المشاركةَ المباشِرة في إدارة ايِّ مشاوراتٍ بين الكتلِ احتراماً لسيادة لبنانَ ودستورِه/ وستُحالُ السيادةُ معَ الانتخاباتِ الرئاسية الى موعدٍ لاحق تُخمد فيه الجبهاتُ التي تلقَّت بياناً صادراً عن قادة فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وألمانيا أمس/ شددَّ على ضرورة الحفاظِ على الاستقرار في لبنان وتوحيدِ جهودِهِم من خلال المساعدة على خفضِ التوتر على طُول الخطِّ الأزرق وَفقًا للقرار 1701 // والقرارُ غيرُ المحترم اسرائيلياً ينضمُّ الى سائر الانكساراتِ والقراراتِ التي عَصَتْ تل ابيب على تطبيقِها .لكنَّ الكِيانَ المتهالكَ تعبِّرُ عنه صُحُفُه العبرية،  ففي طُوفان الاقصى كان عنوان  "إسرائيل تلفِظُ أنفاسَها" يتصدرُّ افتتاحياتِ الصحفِ العبرية/  وبدخول الحرب شهرَها التاسع اعترفت بانها مسألةُ  وقتٍ فقط قبل انهيارِ "إسرائيلَ" النهائي// ومِن معالِم انهيارِ الهيكل/ صفر إنجاز في الجنوب/ وأصفار على الشمال/ وعزلةٌ دولية رَفعت فلسطين إلى مَصَافِّ الدول/ وحصارٌ قضائيٌّ بجناحَيْ محكمةِ العدل والجِنائيةِ الدولية/ وتهديدٌ أمميٌّ بإدراجِ إسرائيلَ الأسبوعَ المقبل على اللائحةِ السوداءِ للدول والمنظمات التي تُلْحِقُ الأذى بالأطفال في مناطقِ النزاع// ومن المَسافة صفر داخلَ ائتلافه/ يتهيأُ نتنياهو لتلَقِّي صفعةَ بيني غانتس إذا ما قرر الاستقالةَ غداً والانسحابَ من حكومة الطوارىء ومجلسِ إدارةِ الحرب/ وإذا ما نَفَّذ غانتس انسحابَه التكتكي ولحِقَ به غادي آيزنكوت فإنَّ نتنياهو سيخسرُ جَناحَ معسكرِ الدولة ورؤوسَه الحربية/./ وفي حِسْبةٍ انتخابية على أبواب فتحِ دورةِ الكنيست الصيفية/ راجَعَ بيني غانتس حساباتِه بعد تراجع شعبيةِ حزبِه/ وهو إذ دخلَ مجلسَ الحرب للثأر من غزة/ بعد الصفعةِ التي تلقَّاها كرئيسٍ للأركان خلال العَصْفِ المأكول عام 2014/ ها هي غزة تُلقِي به خارجَ مجلسِ الحرب في طُوفان الأقصى/ وتُطيحُ بالسيوفِ الحديدية ورُتبِها الغارقة في رمال القطاع/./ في المقابل نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن غانتس قولَه إنه لن يتوانى عن استخدام القوة إذا لم يَنجحِ الحلُّ السياسي في إزالة التهديد لبلدات الشمال/ فجاء الردُّ من صحيفة هآرتس  بأن محادثاتٍ جرت بين مسؤولينَ كبارٍ في جهاز الأمن تُظهِر المزيدَ من الدلائل على أن "إسرائيل" تواجِه فشلاً ذريعاً متعددَ الأبعاد/ وأنها على المستوى الاستراتيجي عالقةٌ في جميع المجالات وأهمُّها ضد حزبِ الله في الشمال/ وفي تأكيدِ المؤكد/ قال اللواء احتياط في جيش الاحتلال يتسحاق بريك إن الجيشَ وإسرائيل يتَّجهانِ نحو الانهيار الداخلي "وكابينت الحرب" يرفضُ الاعترافَ بالواقع القاسي/ وإنَّ الجيشَ لا يستطيعُ الانتصارَ في هذه الحرب ضد حماس وحزبِ الله/./ وأقوالُ جنرالاتِ الحرب مُثْبَتٌ بأفعال المقاومةِ الفلسطينية وإنجازاتِها كما بتصاعُدِ العمليات كمَّاً ونوعاً عند جبهة الإسنادِ اللبنانية/ التي أضافتْ مواقعَ الاحتلال في مدينة الناصرة إلى لائحة الأهداف/./ على خط المفاوضات قال "السنوار" كلمتَه للوسطاء : حماس لن تنزَعَ سلاحَها ولن توقِّعَ على هكذا اقتراح/ في حين أَمهلت تل أبيب الحركةَ حتى يومِ غدٍ السبت للرد على مقترح الصفْقة/./ ولأجل التوصلِ إلى اتفاقِ تهدئةٍ والإفراجِ عن الرهائن وإنهاءِ الحرب/ يزور وزيرُ الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن تل أبيب مطلَعَ الأسبوعِ المقبل للمرة الثامنة منذ اندلاع الحرب/./
مقدمة النشرة المسائية 07-06-2024

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية

07-06-2024

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 06-06-2024

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 06-06-2024
Play
2024-06-06
Play

مقدمة النشرة المسائية 06-06-2024

مقدمة النشرة المسائية 06-06-2024

2024-06-06

مقدمة النشرة المسائية 06-06-2024

مقدمة النشرة المسائية 06-06-2024

مقدمة النشرة المسائية 05-06-2024
Play
2024-06-05
Play

مقدمة النشرة المسائية 05-06-2024

مقدمة النشرة المسائية 05-06-2024

2024-06-05

مقدمة النشرة المسائية 05-06-2024

مقدمة النشرة المسائية 05-06-2024

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024