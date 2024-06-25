الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 25-06-2024

2024-06-25 | 13:04
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 25-06-2024

مقدمة النشرة المسائية 25-06-2024

كلامُ الأحد عطَّلَ مفعولَ فرصةِ الثلاثاء/ فقاطَع المجلسُ الاسلامي الشيعي الاعلى لقاءً لرؤساءِ الطوائف الروحية عُقد تحت حرارة الفاتيكان وامينِ سرِّ دولتِها الكاردينال بييترو بارولين/ والاجتماعُ الروحي حلَّت عليه الارواحُ السياسية، فتحوَّلَ موسعاً بحضور رئيسِ التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ورئيسِ تيار المردة سليمان فرنجية، والنائب بيار بو عاصي ممثلاً رئيسَ حزب القوات سمير جعجع، والنائب نديم الجميّل ممثّلاً رئيسَ حزبِ الكتائب سامي الجميّل// وعلى مدى النهار كان المجلسُ الاسلامي يَنتظرُ توضيحاتٍ من بكركي الراعيةِ للاجتماع/ لكنها آثَرَتِ القولَ إنها لا تعرفُ أسبابَ المقاطعة/ فزاد منسوبُ الانزعاج لدى المرجِعيةِ الشيعية التي اعترضت على عظة الاحدِ الماضي/ وفيها وَصف البطريركُ الراعي المقاومةَ بالارهاب/ وقالت مصادرُ المجلسِ الاسلامي إنَّ العتبَ الآخَرَ هو على وصف اللقاء بالجامع فيما طائفةٌ كبيرةٌ غابت عنه، في وقت يَعتبر المجلسُ أنَّ هذا الاجتماعَ كان فرصةً ثمنية لبحثِ المِلف الرئاسي برعايةٍ فاتيكانية وحضورِ ابرزِ الأقطابِ المسيحيين/ لكنَّ الكنيسةَ سَعت بدورها الى إجراءِ تصليحاتٍ شكلاً ومضموناً، إذ وجَّه الراعي نداءً الى كل المسيحيين لاقامة يومِ صلاةٍ الأحد في كلِّ الكنائس من أجل إحلالِ السلام في الجنوب وغزة وإنهاءِ الحرب، وأَعلن أنه سوف يُصدِرُ نداءً خطياً بهذا الشأن/ وبغياب نائبِ رئيس المجلسِ الاسلامي الشيعي الاعلى عن لقاء بكركي، أَوفدَ الراعي مديرَ المركَزِ الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبدو أبوكسم الى المشاركةِ في احتفالٍ بمقر المجلس لمناسبة اطلاقِ كتاب الغدير والإِمَامَة/ وقال أبو كسم من هناك إن البطريرك الراعي أَصرَّ على تمثيلِه وإجراءِ لقاءِ مصالحة مضيفاً انها غيمةٌ وستَمُرّ/ لكنَّ يومَ بكركي بزَعَلِه ورِضاهُ كان مجردَ لقاءٍ يَطلبُ الصَّلَواتِ ويتركُ الرئاسةَ الى ان تحُلَّ عليها الروحُ القدس/ فقُطبانِ اساسيان: القواتُ والكتائب تمثَّلا بملائكتِهما النيابية، فيما التُقطت صورةٌ لكلٍّ من سليمان فرنجية وجبران باسيل يُقام عليها الحدُّ حيث الوجهُ يتربَّصُ الوجه/ وبدا الطرفانِ كمَنْ يرفضُ التوصلَ الى وقف اطلاق النار/ ووَفقَ معلوماتِ الجديد، فإنَّ لقاءً حصلَ بين الموفدِ البابوي وفرنجية الاثنين بعيدا من الاعلام في السِّفارة البابوية/ استمرَّ ساعةً ونِصفَ ساعة/ ولحينِ التوصلِ الى هُدنةٍ رئاسية، فإنَّ أنباءَ الحربِ الاسرائيلية على لبنان ما تزال تحت السيطرة، وأبرزُ ما حَملته الساعاتُ الماضية كلامٌ لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيروت اثناء لقائها الرئيس نجيب ميقاتي/ وفي معلومات الجديد ان الوزيرة الالمانية القادمة من تل ابيب ابلغت ميقاتي الاَّ اجواءَ حربٍ على لبنان في اسرائيل/ والاجواءُ نفسُها بدت في واشنطن خلال محادثات وزير الحرب يواف غالانت مع المسؤولين الاميركيين وقد سمع غالانت من وزير الخارجية انطوني بلينكن دعوةً لتجنب التصعيد مع لبنان غير ان الولايات المتحدة وفي معظم تصريحات مسؤوليها اكدت وقوفَها الى جانب اسرائيل في حال تطورت الجبهة مع حزب الله واخرُ الداعمين كان وزيرَ الدفاع الاميركي لويد أوستن
مقدمة النشرة المسائية 25-06-2024

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية

25-06-2024

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 24-06-2024

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024