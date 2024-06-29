مقدمة النشرة المسائية 29-06-2024

مقدمة النشرة المسائية 29-06-2024

دقيقةَ صمتٍ وقفَها رئيسُ الحكومة في مدينةِ صور عن أرواحِ شهداءِ الجنوب كانت علامةً في زمنِ الامتحاناتِ الرسمية، وأَلْحَقَها بموقفٍ على وزنِ هذه الارواح عندما قال: المقاومةُ تقومُ بواجبِها والحكومةُ تقومُ بواجبِها، وهدفُنا ان نحميَ البلد// وأَضْفَت زيارةُ ميقاتي الى الجنوب وتفقُّدُه مراكزَ الامتحانات أجواءً تجابِهُ حالةَ الخوفِ المُعمَّمة، والتي استُكملت بتهديدٍ وصلَ الى القُوى الامنيةِ جنوباً/ وضَعَ ميقاتي هذا التهديدَ ضِمنَ مشاغباتِ طالبٍ كَسول، لكنه اخذَهُ في عين الاعتبار مردِّداً اثناءَ العبورِ الى الجنوب: إذا صَحَّتْ شائعاتُ التهديد "بتكون طلعت فيي وبتوقف الحرب"/ والهدهدُ الرسميُّ جال وتفقَّدَ واستَطلعَ جيشاً وشعباً وطلاباً.. حَيَّا المقاومةَ وعاد سالماً لاستكمال الامتحاناتِ المحلية في بيروت، بعدما رافَقَهُ الرئيس نبيه بري هاتفياً ذهاباً وإياباً تخوُّفاً من السقوطِ في امتحانٍ أمنيٍّ مفاجىء/ وفي الاسئلةِ المسرَّبةِ عن هذه الامتحانات أنَّ أطرافاً عدّة تعملُ على تهدئةٍ لن يُمانِعَها حزبُ الله، إذا ما ترافقت وإعلانَ اسرائيل الدخولَ في مرحلةٍ ثالثة ووقْفَ القتال، لكنَّ الحزبَ يبحثُ بدوره عن مخارجَ لهذه الصيغةِ معَ حركةِ حماس، فيما ينسِّقُ لبنانُ الرسميُّ مع كلٍّ من الموفد الاميركي أموس هوكستين والدولةِ الالمانية التي تَجْنَحُ نحو تبنِّي اقتراحاتِ الحلولِ الدبلوماسية/ كما تَحرَّكت مِصر على خطوطِ التهدئة وأَعلن رئيسُها عبد الفتاح السيسي مطالبتَه المجتمعَ الدولي باتخاذَ خُطُواتٍ جادّةٍ وسريعة لتفادي انزلاقِ المِنطقة لدائرةٍ جديدة وغيرِ مسبوقة من الصراع/ وهذا التحذيرُ الذي يتعلقُ بجبهة الشمال الاسرائيلي تحديداً تزامَنَ وإعلانَاً كان مكتوماً من الجامعة العربية منذ القِمةِ العربيةِ في السعودية والتي تلتها قمةُ البحرين، لكنَّ الامينَ العامَّ المساعد حسام زكي كَشف اليومَ عن هذه المفاجأة عندما قال إنَّ الجامعةَ لم تعُدْ تُصنِّفُ حزبَ الله منظمةً إرهابية/ وأوضحَ زكي أن القراراتِ السابقةَ للجامعة تضمَّنت وصْفَ َحزبِ الله بالإرهابي، ما أدى إلى قطعِ التواصُل معه/ لكنه أشار إلى توافُقِ الدولِ الأعضاء على عدم استخدامِ هذه الصيغة، مما أتاحَ إمكانيةَ التواصلِ مع الحزب/ الجامعةُ العربية عَفَت عما مَضَى وبقرارٍ نُسِّق سابقاً مع قِمة السعودية/ غيرَ انَّ الحاضرَ الامني دفع بالمملكة اليوم الى تفعيل انذارٍ سابق لرعاياها في لبنان فاكدت سَفارتُها في بيروت انها تتابع عن كثب تطوراتِ الاحداث الجارية في جنوب لبنان وتؤكد دعوتَها السابقة للمواطنيين السعوديين كافةً الى التقيد بقرار منع السفر، وتحثُّ مواطنيها على مغادرة الاراضي اللبنانية بشكل فوري/ ولن يَسريَ هذا القرار على السفير السعودي وليد بخاري الذي يَستجمعُ القوى مع سفراءِ الخماسية بعدما انتهت مُهلةُ حَزيران/ ووَفق معلوماتِ الجديد فإنّ الخماسيةَ ستلتقى وفدَ التيار الوطني الذي اعدَّ لائحةً من ثلاثةِ اسماءٍ رئاسية سيرفعُها اولاً الى الرئيس نبيه بري/ وهو حَراكٌ يَعقِبُ زيارةَ الموفدِ البابوي الكاردينال بيترو بارولين، الذي غادر بيروت مصحوباً بعَتَبٍ على أداءِ الصفِّ الماروني محدِّداً الثَّغَراتِ ومَكامِنَ الخلل . اما الخلافُ الكَنَسيُّ معَ المجلسِ الاسلامي الشيعي الاعلى فقد دخلَ على خَطِّه اليومَ الراعي السياسي فريد هيكل الخازن

فاستخدمَ المزايا الممنوحةَ لآل الخازن كونُهم حراسَ بكركي من جهة والعلاقةَ المفتوحة على خطين مع الثنائيِّ الشيعي من جهة اخرى /

وردَّ الوسيطُ الارهابَ الى سُوء التفسير على ان يغفِرَ اللهُ هذا التوصيفَ في صَلَواتِ الكنائسِ غداً عن نيةِ لبنانَ واهلِ الجنوب لتبقى بكركي مجدَ لبنان .. ولبنان مجدُه بقوتِه وصمودِ اهلِه .