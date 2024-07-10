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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 10-07-2024

2024-07-10 | 13:25
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مقدمة النشرة المسائية 10-07-2024

مقدمة النشرة المسائية 10-07-2024

نيران اشهر تسعة في غزة تنتقل الى الدوحة لإطفائها أو تبريد جبهتها في اكثر المفاوضات حسما منذ طوفان الاقصى /. فالوفود اميركية واسرائيلية اجرت مناورات بالذخيرة السياسية الحية في القاهرة قبل ان تصل الى العاصمة القطرية وسط ريبة من عرقلة سيقدم عليها بنيامين نتنياهو في اللحظات الاخيرة .//ويتولى الإعلام الاسرائيلي إبراز هذه الريبة ويؤكد في الوقت نفسه أن اجتماع اليوم بالغ الأهمية بالنظر إلى أن الوسطاء ينتظرون ما إذا كانت لدى إسرائيل أي مقترحات عملية لجسر الهوة مع حماس بعدما  وضع نتنياهو خطوطا حمراء لإتمام الصفقة.// وبدا أن العالم وحكومات الدول الاوروبية التي اهتزت في الطوفان أغربت عن دعم اسرائيل وعادت الى قواعدها الاوكرانية سالمة،/ وجاءت قمة الناتو في واشنطن  لتفتح الخزائن والعنابر العسكرية لكييف/ حيث اعلن الرئيس الاميركي جو بايدن تقديم تبرع تاريخي بمعدات دفاع جوي لاوكرانيا،/ وقال إن الولايات المتحدة والمانيا وايطاليا ستزود اوكرانيا بمعدات لخمسة انظمة دفاع جوي استراتيجية،/ وعلى طاولة الاطلسي ناقش قادة الناتو خطة الأمين العام للحلف تقديم مساعدات عسكرية لاوكرانيا بقيمة اربعين مليار يورو،/ هي مليارات لتغذية الحروب وقد اختبرت اميركا نتائجها في غزة  لينتهي الامر بمفاوضة حماس على وقف اطلاق النار واليوم التالي في القطاع// ولن يكون فولوديمير زيلنسكي سوى اسفنجة تمتص المليارات والمساعدات من دون تحقيق الاهداف ، كحال بنيامين نتناهو الذي يبحث عن خريطة طريق يصل عبرها الى واشنطن من دون اعتقال اذا ما توقف في اي دولة اوروبية / وقد تبين لاسرائيل  أن طائرة نتنياهو ، التي يطلق عليها اسم "جناح صهيون"، لن تتمكن من القيام برحلة عبر المحيط الأطلسي إذا كانت تحمل حمولة كاملة من الركاب/ وان التوقف في دولتي التشيك وهنغاريا امر محفوف بمخاطر التوقيف إنفاذا لمذكرة الجنائية الدولية// وقبل ان يحلق على جناح صهيون عمد رئيس حكومة اسرائيل الى تحطيم بنود خريطة طريق بايدن/. وبحسب شهادة كبار المسؤولين الامنيين الى صحيفة هارتس / فإن نتنياهو اساء استخدام معلومات استخباراتية حساسة وسرية من اجل افشال المفاوضات،/ وهو  عمد في مرات سابقة  الى تسريب المعلومات الامنية لفريق التفاوض طالبا من وزرائه مهاجمة  المقترحات المطروحة للنقاش //.لكن " التنتيع " هذا له ميدان هالك على ارض المعركة،  وهو تبعا للرأي العام الاسرائيلي لا يخدم سوى مصالح نتينياهو الشخصية ومستقبله السياسي /، لذلك فإنه محكوم بالتوصل الى صفقة ولو بعد حين / وستلتزم المقاومة في لبنان بمندرجات هذه الصفقة كما اعلن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم /وقال  : نحن ننتظر نتيجة المفاوضات والعالم كله سلم بأن إسرائيل غير قادرة على الحسم العسكري ويجب وقف إطلاق النار، وبالنسبة لنا حركة "حماس" تفاوض عن نفسها وعن كل محور المقاومة، وما تقبل به حماس نقبل به جميعا، وما ترضى به نرضى به جميعا، وهذه المعركة معركتهم.وأضاف: إن حصل وقف اطلاق نار في غزة سنوقف اطلاق النار في الجنوب من دون اية مفاوضات، اما اذا قررت اسرائيل مواصلة العدوان على لبنان فبلدنا أولى  بالمقاومة  مؤكدا ان "جيش العدو غير قادر على إخلاء الشمال بسبب خوفه من تسلل مجموعات المقاومة ولا سيما مع خسارة تجهيزاته التجسسية وفي معركة الإشغال الرئاسية بدا أن الخماسية تركت المهمة للمبادرات المحلية على أن تتولى دور الاشراف والبقاء على الخط,لكن اخر المبادرات للمعارضة كانت جنينا  بلا حياة وقد وصفها الوزير السابق غازي العريضي عبر الجديد بانها مبادرة  لا تقدم ولا تؤخر، وهي لم تأت بجديد يذكر واذا كانت المبادرات فارغة من مضمون رئيسها فان مجلس الوزراء اصبح يشهد تمردا وزاريا في احلك ظروف تمر بها البلاد,وزير طاقة يتمشى في ممرات السراي ولا يدخل الى طاولة الاجتماعات .. ووزير دفاع يجتمع الى رئيس الحكومة في مكتب جانبي ويصرح للصحافة ثم يغادر من دون الالتحاق بالجلسة علما بان البلاد تعيش ازمة تقنين غير مسبوقة .. فيما الكلية الحربية رهينة صراع نفوذ عسكري وسياسي ،  والجديد تسأل  ضمن الدستور اليوم  كيف وبأي آلية تتم معاقبة هؤلاء الوزراء الخارجين عن الدستور والسلطة ومسؤولياتها، والجواب خلال النشرة
مقدمة النشرة المسائية 10-07-2024

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