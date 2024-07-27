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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 27-07-2024

2024-07-27 | 13:09
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مقدمة النشرة المسائية 27-07-2024


سَدّت فرنسا رياحَ التعطيل وسَحبت إليها قُرصَ الشمس لتصنَعَ منه إبهاراً للّيلِ والنهار في حفل افتتاحٍ أولمبيٍّ منسوجٍ على مياهِ السين ومرفوعٍ على حبالِ برج إيفل الضوئية/ باريس المدينةُ المذهَّبةُ أَهدت أَسوارَها لأولمبياد وقَع تحت الأخطار وحاصَرَتهُ الألاعيبُ الأمنية التي نافستِ الّلاعبينَ في مبارياتِهم الفنية والرياضية, فتجاوزتِ الدولةُ الفرنسية صفّاراتِ القطارات المرعبة وتفوَّقَ صوتُ سيلين ديون على الشخوصِ المتيبّسة التي حاولت ضربَ الحدث في مَهده. والإخفاقُ المحسوبُ على أولمبياد باريس كان في محاكاةِ العَشاءِ الأخير الذي عُدَّ استهزاءً بالقِيمِ المسيحية حيث أثارَ العَرضُ انتقاداتٍ واسعةً عبر العالم/ وحجزَ لبنان على مقاعدِ الأولمبياد بتسعةِ لاعبينَ سيخوضونَ رياضاتٍ على مستوىً كبيرٍ من التحديات، وقد زارَهُم رئيسُ الحكومة نجيب ميقاتي بطلُ العالَمِ في الرمايةِ السياسية، اذ ذكَّرَ من هناك بأنه المسؤولُ الأولُ في الدولةِ اللبنانية وهدفَهُ الحفاظُ عليها وعلى كِيانِها/ وزَوَّد ميقاتي الَّلاعِبين بحُفنةٍ من "المعنويات" معتبراً أنَّ من واجبِ اللجنةِ الأولمبية واللاعبين تمثيلَ لبنان وإظهارَ الروحِ الرياضية بكلِّ ِلقاءٍ دوليّ/./ وفي المباريات المتصلة بالسيركِ الأمنيّ والسياسيّ، فإنَّ اسرائيل لم ينافِسْها أحدٌ في حقولِ الَّلعِب على الحَبلين: ادعاءِ الانخراطِ بمفاوضات وقفِ اطلاق النار.. وإطلاقِ النار عشوائياً على المدنيين الفلسطينيين/ واليومَ وَسَّعت اسرائيل من دائرة عدوانِها فاستَهدفت منازلَ ومربَّعاتٍ سكنيةً وصولاً الى المقابرِ في خان يونس ورفح، وقَصفت مدرسةً تُؤوي نازحينَ غربَ دير البلح ما اسفر عن مجزرةٍ ذهبَ ضحيتَها عشراتُ الشهداءِ والجرحى من مرضى ومُصابين ونازحين/ تُقدّمُ إسرائيل بُركانَ الدَّمِ بالتوزاي معَ تقديمِها مقترحاتٍ مسيِّلةً للدموع تهدفُ الى عرقلة صفْقةِ الحل/ وذكر موقع اكسيوس أنَّ تل ابيب سلَّمتِ المقترحَ المعدَّل الى الادارة الاميركيةِ اليوم/ وسيجتمعُ مديرُ المخابراتِ المركزية الأميركية وليام بيرنز غداً الأحد في روما مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيسِ الوزراء وزيرِ الخارجية القطري ورئيسِ المخابراتِ المصرية عباس كامل ومديرِ الموساد ديفيد برنيع، لبحثِ المقترَح الإسرائيلي.ولأنَّ عائلاتِ الأسرى الإسرائيليين لها تجارِبُ معَ التفاوض، فقد أَصدرتْ بياناً تَتَّهم فيه بنيامين نتنياهو بنسفِ الصفْقة وبشكلٍ ممَنْهَج/ وقالت إنه يَضع شروطاً ويرفضُ أخرى ويوجِّهُ وسائلَ الإعلام ضد الصفْقة/ واضافت  أنه إذا لم تُبرَمْ صفْقةٌ خلال أيامٍ فلا نعرفُ إن كنا سنرى أبناءَنا أَحياءً مرةً أخرى/ وأولوياتُ نتنياهو الآنَ تَحوَّلت الى مجدل شمس، حيث سقطَ صاروخٌ  أُفيد بأنه قَتَلَ تسعةَ اسرائيليين، وهناك وسائلُ إعلامٍ اسرائيليةٌ تحدثت عن أربعةَ عشَرَ قتيلاً وسَطَ تضاربِ المعلومات عن مصدرِ هذا الصاروخ ، ومن هنا نبدأ مع الزميل محمد فرحات
مقدمة النشرة المسائية 27-07-2024

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

27-07-2024

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مقدمة النشرة المسائية 26-07-2024

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