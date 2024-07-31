مقدمة النشرة المسائية 31-07-2024

حفرت اسرائيل في باطن الحرب الموسعة ووجهت الدعوة في كل من ضاحية بيروت ومدينة طهران الى المبارزة الاقليمية باستدراج الولايات المتحدة للمشاركة بالنار كراع رسمي/ وجدول أعمال قيادة الحرب الاسرائيلية الممتلئ بأشلاء الفلسطينيين, كان بفارق ساعات قليلة وفي يوم وليلة, يغتال أبرز قياديي المقاومة وجدارها العسكري/ ويترك الركام على جثمان قائد حزب الله فؤاد شكر أربعا وعشرين ساعة.. ويتسع وقت اسرائيل على زمن اغتيال واحد ليمد خيوط ناره الى قلب طهران ويوقف قلب حماس ونبضها: اسماعيل هنية// مشت اسرائيل في الاغتيالين على جمر الحرب، لكنها في ضاحية بيروت تبنت وأعلنت.. أما في طهران فتركت الجريمة للتحليل الجنائي وانسحبت من التعليق/ فكان رفع البصمات السياسية والعسكرية ادان تل ابيب/ وكان صمتها دليل فعلها/ وحددت اسرائيل الزمن الرئاسي الايراني لتنفيذ العملية واخترقت مكان إقامة هنية في المقر الخاص لقدامى المحاربين في طهران قرابة الثانية فجرا، بعيد مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، ولقائه المرشد علي خامنئي/ وأوردت هيئة البث الإسرائيلية أن هنية قتل بصاروخ أطلق من دولة خارج إيران، وليس من الأجواء الإيرانية/ اما الحرس الثوري فبقي ضمن دائرة درس أبعاد الحادثة، متوعدا بأن الجريمة ستواجه ردا قاسيا من جبهة المقاومة القوية وإيران خاصة// والوعد بالرد القاسي ارتفع الى الولي الفقيه والرئيس الايراني ورفعت راية ترمز للثأر فوق مسجد جمكران في مدينة (قم)،// ولتجنب صراع يتم فيه سحب اميركا الى ساحة القتال بأمر عمليات اسرائيلي، نأى وزير الخارجية انتوني بلينكن بنفسه عن عملية اغتيال هنية وكاد يقول "لو كنت أعلم"،/ والآن.. فإن الكلمة للميدان/ لكن لا قرارات عسكرية قبل "لم الدم" من الارض وإتمام مراسم التشييع/ واعلنت حركة حماس أن مراسم تشييع رسمية وشعبية ستقام لرئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران غدا الخميس، قبل نقل جثمانه إلى العاصمة القطرية الدوحة لإقامة صلاة الجنازة ودفنه يوم الجمعة في مقبرة لوسيل// وفي ضاحية بيروت وبعد انتظار دام أربعا وعشرين ساعة تم العثور على جثة القيادي في حزب الله فؤاد شكر، فيما شيعت الضاحية الأخوين اميرة وحسن فضل الله طفلي بلدة عيناثا الجنوبية والتي حرم الأهل من لقاء ترابها ودفن أحبتهم عند تخومها المطلة على فلسطين// وفي تدابير الميدان بعد تشييع قائد الصفوف الاولى في المقاومة فإن اوساطا على صلة بحزب الله تقول للجديد إن الرد حتما سيليق بالشهيد/ لكن لا كلام قبل مراسم التشييع/ ومنذ اعلانها اغتيال شكر لا تنفك اسرائيل توجه رسائل تبريد الجبهات وترسل الإشارات الى انها لا تسعى الى توسيع الحرب المترافقة مع استعدادها للمعركة إن وقعت، وقال رئيس اركان جيش العدو هيرتسي هاليفي إن جيشه قادر على الوصول إلى نافذة معينة في إحدى حارات بيروت/ واذ انتشر لبنان الرسمي من السراي الحكومي الى حارة حريك، ورسائل وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الى الامم المتحدة ومجلس الامن، فقد وجد وزراء التيار الوطني الحر عدم أهمية في حضورهم جلسات الحكومة الطارئة.. وآثروا التخلي عن مسؤولياتهم في اصعب وادق ظرف يمر به لبنان، ما أثار استياء حكوميا بارزا وسط تساؤل: ماذا يفعل هؤلاء ما لم يشاركوا اللبنانيين هذه المحنة؟ ولماذا يستمرون اعضاء في الحكومة ولا يستقيلون ما دامت المقاطعة لم تحقق اهدافها؟ وزراء للتعطيل .. في السلم والحرب