مقدمة النشرة المسائية 01-09-2024

عثرت اسرائيل على ست جثث لرهائنها في انفاق غزة، ولم تعثر على الجثة السياسية لبنيامين نتنياهو الذي يواجه اليوم أعنف هجوم من الداخل/ وغدا إسرائيل على موعد مع اوسع الإضرابات النقابية التي ستقفل مطار بن غوريون بحركتي الوصول والاقلاع/ اذ يضغط اتحاد النقابات العمالية للمطالبة بإنجاز صفقة الرهائن ووقف اطلاق النار/ وسادت حالة من الغضب عقب إعلان جيش الاحتلال استعادة جثث ستة محتجزين في غزة، والذين قالت إنهم قتلوا بالرصاص من مسافة قريبة قبل اثنتين وسبعين ساعة/ ومن بين هؤلاء جثة الإسرائيلي الأميركي هيرتش غولدبيرغ بولين، حيث أعرب الرئيس جو بايدن عن حزنه وغضبه لوفاته/ لكن حركة حماس أكدت أن الأسرى قتلوا في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وحملت حكومة نتنياهو والإدارة الأميركية المسؤولية عن مقتلهم ومقتل من سبقهم/ وعلى الرغم من عواصف الانتقادات وغضب اهالي الاسرى والتظاهرات التي أغلقت طرقا ومدنا.. فإن نتنياهو آثر حماية ائتلافه الحكومي على حماية الرهائن// يواف غالانت وبني غانتس وصحف اسرائيلية وشارع غاضب ونقابات عمالية.. كلهم اصطفوا للمطالبة بإنجاز الصفقة الآن/ غير ان صحيفة يديعوت أحرونوت نقلت عن مسؤول كبير في الحكومة الإسرائيلية أن نتنياهو يمنع التوصل إلى اتفاق حتى لا تنهار الحكومة/ ومع سد ابواب الصفقة يفتح نتنياهو ابواب جهنم على جنوده في معارك الضفة.. اذ تمكن مقاومون فلسطينيون من تنفيذ عملية مسلحة ضد سيارة لشرطة الاحتلال عند حاجز ترقوميا غربي الخليل/ وباعتراف العدو، فقد تمكن الشجعان الذين لم يعرف عددهم من الإنسحاب من المكان بعدما أطلقوا إحدى عشرة رصاصة من مسافة كيلومتر واحد، ما أدى الى مقتل ثلاثة ضباط من الشرطة// في غزة والضفة يتعثر اليوم التالي.. لكنه يوجد بكثرة في معراب/ اذ ورد بقوة في كلام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قائلا: إن اليوم التالي هو لنا لانا اولياء الغد/ أما محور الممانعة فهو لا يصلح لليوم التالي ولا يتوقعن احد ان يكونوا هم عنوان المرحلة المقبلة/ واضاف: اليوم التالي ما فينا نوصلوا بالمسيرات البلهاء.. بكرا النا وبكرا ما بدو جماعة مبارح/ وفي قداس عالي التنظيم للقوات اللبنانية، نبع بين صخر وشجر/ طرح جعجع طاولة حوار لكن في قصر بعبدا وبعد انتخاب الرئيس لمناقشة اي لبنان نريد/ وقال الا مانع لدينا من تعديل الدستور/ وسأل جعجع: من اجاز لحزب الله ان يحتكر قرار الحرب والسلم وكأن لا شركاء له في الوطن/ علما ان طرح رئيس القوات وعنوانه "الغد لنا" جاء لالغاء كل شركاء له في الوطن عندما حصر اليوم التالي بفريق واحد/ واتهم جعجع خصومه بانه يمثلون قمة العمالة وطلب من الحكومة اللبنانية ان تدعو حزب الله لوقف هذه الحرب العبثية/