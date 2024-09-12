مقدمة النشرة المسائية 12-09-2024

خميس الشهود ضرب موعدا مع خميس المواجهة وغاب عن الجلسة ركنها الاول رياض سلامة لعدم الاستدعاء في الاساس/ وتقدم ابن شقيقة الحاكم المحامي مروان عيسى الخوري بعذر السفر خارج البلاد/ مدعما ببيان نافيا فيه استخدام علاقاته الشخصية لطلب توكيله في المصرف المركزي جازما بعدم صحة الشائعات عن تحويلات مصرفية الى حساباته باستثناء أتعابه/ وقال إنه طوال مسيرتي المهنية لم يحصل اي تعامل سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة بيني وبين مصرف لبنان، بإستثناء دعويين حجمهما صغير ولا يخرجان في مطلق الأحوال عن التعامل المهني/ واقتصرت جلسة الساعة لدى قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي على المحامي ميكي تويني/ وبعد الاستماع حدد حلاوي الخميس المقبل موعدا للمواجهة بين تويني وسلامة// وعن القضية قالت مصادر قضائية للجديد إن الملف يتحرك وفقا للقوانين والاجراءات ولا رغبة لأي قاض في الاقتصاص/ بل في السير بالملف من دون تدخلات غير قانونية/ وأضافت المصادر أن الأرقام واضحة ومسار الملف قانوني// غير أن المسار السياسي/ محكوم بالمسلك الخماسي المنتظر ومنعطفاته/ من عودة اجتماع السفراء الى زيارتي "اصحاب السعادة الرئاسية والسياسية" جان ايف لودريان واموس هوكستين// واذا كانت التجارب السابقة قد سقطت في فخ المراوحة/ إلا أنها في هذه المرحلة تسير على خط النار/ في ظل تلويح بنيامين نتنياهو بتصعيد الجبهة الشمالية مع لبنان/ وإقدامه على مغامرة تجر المنطقة إلى حرب واسعة/ وعلى هذا الافتراض المحمول على جناح التهويل/ نقلت القناة ال12 الاسرائيلية أن الموفد الاميركي عاموس هوكشتاين يصل الى اسرائيل حاملا رسالة الامتناع عن عمل عسكري واسع مع لبنان/ والقناة ذاتها نقلت أن الجميع يدرك في الولايات المتحدة وإسرائيل أن حربا مع حزب الله يمكن أن تؤدي إلى حرب متعددة الساحات/ وعليه فإن تبريد الرأس الإسرائيلي الحامي جاء بقرار وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن/ وهو أمر "روزفلت" حاملة الطائرات ومعها المدمرة "يو.أس.أس" المتمركزة في البحر الأبيض المتوسط إضافة إلى سفن حربية أخرى بمغادرة المنطقة// سحبت واشنطن أسطولها العسكري وأبقت على اسطولها الدبلوماسي الذي سيخرق الأجواء اللبنانية قادما من تل أبيب/ وبحسب المعلومات فإن في جعبة هوكشتاين ضبط الجبهة الجنوبية والملف الرئاسي الذي سبق ان فاتح به الرئيس نبيه بري في المرة الاخيرة طارحا فصل الجبهة الجنوبية المرتبطة بغزة عن الملف الرئاسي// وعلى لازمة الجبهة والرئاسة والنزوح أمضى ممثل السياسة الخارجية جوزيب بوريل يومه الثاني في بيروت/ وفي خلاصة التجوال بين المقار حمله المسؤولون اللبنانيون رسائل بلا عناوين/ كون ممثل السياسة الخارجية الأوروبية في رحلة وداعية على طريق التقاعد من المسؤولية/./ وكشاهد على الجرائم الاسرائيلية وبعدما أعدمت تل ابيب كل طرقه الى تل ابيب ورام الله كان بوريل يكتب التقارير عن خروقات وقعت تحت نظره في لبنان وبينها غارة اسرائيلية على مدنيين في النبطية اوقعت ثلاثة شهداء بينهم طفل/ وغدا ينبري لبنانيون لادانة وزير الخارجية عبدالله بوحبيب لانه نطق بالحق امام المجلس الوزاري العربي وادان عدوانية اسرائيل على المدنيين والاطفال والنساء/ وهو استحصل اليوم على بيان دعم عربي واكد مجلس الجامعة "أهمية التضامن الكامل مع لبنان والادانة الشديدة للعدوان الاسرائيلي المتواصل عليه منذ تشرين الأول 2023 ودعم لبنان في مقاومته وتصديه له، وتحميل اسرائيل مسؤولية انزلاق الاوضاع في المنطقة الى ما لا تحمد عقباه// والمشهد اللبناني المثخن بالجراح انتهى في المجلس النيابي/ على معزوفة الكهرباء وساعات التغذية/ وإلى جلسة الاستجواب النيابية/ أحضر وزير الطاقة "منشط الزعتر والزيت"/ لكن ذاكرة اللبنانيين حافلة بالوعود المكهربة/ وأضيفت إليها اليوم ثماني ساعات تغذية لن تبصر النور قبل أربع سنوات/ و"يسعد مساكن" بصوت "أبو ملحم" الذي يطل الليلة كذكرى وصيغة لبنانية من مدينة عاليه.