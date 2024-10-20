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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 20-10-2024

2024-10-20 | 13:31
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مقدمة النشرة المسائية 20-10-2024

مقدمة النشرة المسائية 20-10-2024

فَتحت قواتُ الاحتلال الاسرائيلي ثَغَراتٍ امنيةً في البرِّ الجنوبي.. واستَعْصَت عليها النِّقاطُ المُطِلّة على الخيام لجهة شبعا-كفرشوبا/ وخلْفَ هذه الحدود تمركزتِ الفِرقة 210 التي كلَّفَها جيشُ العدو بمَهماتٍ برية لناحية المزارع وسَدّانة وبِركة نقَّار وبوابة شبعا/ لم تبارِحْ هذه الفِرقةُ مكانَها بعد، لكنَّ الضغطَ كان جوياً بغاراتٍ مكثفةٍ أَحرقتِ الارضَ والجبالَ والاوديةَ وبدأتِ التمشيطَ التدميري وتحضيرَ الارضِ المحروقة لايِّ عمليةِ دخولٍ بري/ تَسببتِ النيرانُ الجوية بقطع التواصلِ بين كفرشوبا وكفرحمام وشبعا ومحيطِها لكنّ الخيام ظَلَّت عَصِيّةً على محاولاتِ السيطرة حتى من الاعالي/ هي تَجارِبُ من الجو لحرقِ القرى قبل ايِّ منازلةٍ برية.. وتهدفُ بالتالي الى اضعافِ القدرةِ المقاوِمة على اطلاق المزيدِ من الصواريخ، غير أنَّ المقاومينَ كانت صواريخُهم تتحدثُ عنهم وقد طالت قاعدة طيرة الكرمل جنوبَ حيفا وقاعدة بيريا للدفاع الجوي الصاروخي وشمشون غربَ بحيرة طبريا/ ومدينة حيفا بصَلياتٍ على مدى النهار وتَصدَّت وِحداتُهم الجوية لمسيّرةٍ اسرائيلية من نوع هيرمز 900 ودَفَعتها الى مغادرة الاجواءِ اللبنانية، ولم تنسَ الصواريخُ هذه ان تتفقدَ وِحْداتٍ اسرائيليةً دخلت الى مدرسة بلدة مركبا ومرتفعات القلع في بليدا/ ولما اخفقَ العدو في مواجهة رجالِ المَيدان كان يهربُ الى استهدافِ المدنيين والجيشِ اللبناني والطواقمِ الصِحية. واعلنت قيادةُ الجيش استشهادَ ثلاثةِ عسكريين جرّاءَ اعتداءٍ إسرائيلي على  آليتِهم العسكرية عند  طريق عين إبل-حانين/ وبدماءِ الجيش تكونُ اسرائيل قد وَجَّهت رسالةً الى مَن يَعنيهم الامر قُبيل وصولِ الطواقِم الدبلوماسيةِ الاميركية الى لبنان واسرائيل لبحث حلٍّ يكون عمادُه الجيشَ اللبناني/ وعلى مَرمى ساعاتٍ من وصولِ اموس هوكستين الى بيروت وانطوني بلينكن الى تل ابيب قدَّمَ الرئيسُ المفاوض نبيه بري ترسيماً للنقاش، وقال لقناة العربية إنَّ زيارةَ المبعوثِ الاميركي غداً هي الفرصةُ الأخيرة لأميركا للوصول إلى حل، وأنا مفوضٌ من حزبِ الله منذ 2006 وهو موافِقٌ على 1701. وكرر  بري رفضَه إجراءَ أيِّ تعديلاتٍ على القرار الدولي بزيادةٍ أو نقصان قائلاً: لديَّ خُطةٌ لإنقاذ لبنان أعملُ عليها، وهناك رغبةٌ أميركية في وقف النار في لبنان قبل الانتخابات/ واعتبر ان هناك إجماعاً لبنانيا نادرا  على القرار 1701 ونحن نتمسكُ به/ وهي رسائلُ وجَّهها رئيسُ المجلس قبل  فتح اوراقِ التفاوض وفيها عَوَّل على التقارب السعودي الايراني ورفض انتخاب رئيس قبل الحرب وربط اسم قائد الجيش كمرشح رئاسي بالتعديل الدستوري/ واذا كان الزائرُ الاميركي سيَطرح 1701 بلاس فهل سيأتي بضماناتٍ من اسرائيل للانسحاب من الاراضي التي احتلتها  سابقا واضافَت عليها اليومَ القرى الاماميةَ المدمرة في الجنوب/ فهذا قرارٌ واحد من جبالِ قراراتٍ عبر السنوات داستْ عليها اسرائيل ولم تَحترمِ الاممَ التي اصدرتها/ واللافت أن مقدمةَ القرار 1701، استندت على عددٍ من القرارات الدولية التي نَصَّ معظمُها، على إنسحابِ الجيشِ الاسرائيلي من الأراضي اللبنانية، ولم تلتزمْ بها "إسرائيل"،/ ومنذ العام ثمانيةٍ وسبعين.. والقراراتُ تتوالى بدايةً من ال 425 الى ال 426،/ تبعَ  ذلك  سيلٌ من الارقام الدولية من  498 - 501 - 509 - 517 - 587  وصولا الى 1559 وليس آخِراً ال 1701،// كل هذه السلسلة  قيدت بسلاسل اسرائيلية .. والتي سيضاف اليها اليوم :" بلاس" اميركية .. علامة ترغيب لبنيامين نتيناهو  الذي يجري مع واشنطن استطلاعا بالنيران الرئاسية/ ولن يعطي الادارة الاميركية اية اوراق امنية سياسية قبل استشكاف الجنيات الرئاسية لسيد البيت الابيض القادم على مرمى اسبوعين.
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