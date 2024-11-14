الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 14-11-2024

2024-11-14 | 12:59
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 14-11-2024

مقدمة النشرة المسائية 14-11-2024

تبنَّى كَرْمُ الزيتونِ الرابِطُ كالوريد بين بنت جبيل وعيناثا/ الكمينَ المركَّبَ بالأمس والذي أسفر عن قتلى وجرحى من لواء غولاني، نُخبةِ الألوية ورأسِ حربة الجيش/ ولم يكدْ بنيامين نتنياهو يضمِّدُ قلبَه المكسور/ حتى أصيبَ "بفتق" في الشمال بحدثٍ أمنيٍّ صعبٍ جداً/ وإلى أن تنكشِفَ تفاصيلُه كان إجرامُ العدو يردُّ ثأرَه بالمدنيين ويشنُّ غاراتٍ كثيفةً جنوباً وبقاعاً أَوقعت عشراتٍ بين شهيدٍ وجريح في حي الشعب ببعلبك/ ووقع أعنفُ الغارات على الضاحية الجنوبية/ حيث قَبَضَ "مهرّجُ الجيش" على زمنِها/ وجَعل له رزنامةَ استهدافٍ بين فجرٍ ونهارٍ وليل/ وعلى توقيت غدرِه/ وسَّعَ رُقعةَ الأحياءِ المستهدَفة/ في الشياح وشوارعِها/ فاتَّكَأ مارون مسك على عبد الكريم الخليل/ وما يتفرعُ عنهما من مساكنَ شعبيةٍ/ وبيوتٍ متلاصقة/ ومحالَّ متراصِفة/ وكلُّها لا تزال تَحتضنُ ذكرياتِ وأصواتَ أصحابِها// هي الهمجيةُ بأبشعِ صُورِها/ حَوَّلت قلبَ الضاحيةِ واطرافَها وريفَها إلى أكوامٍ من دمارٍ ورماد/ بعد إيلامٍ وثَّقه جيشُ الاحتلال باعترافِه بمقتل مئةٍ واثنينِ وتسعينَ ضابطاً منذ بداية الحرب/ وواحدٌ من كلِّ أربعةِ قتلى برتبة قائد/ إضافة إلى مقتلِ أربعةِ قادةِ ألوية/ فيما ذكرت إذاعةُ جيش الاحتلال أنَّ الجيش حَفَرَ ستَّمِئةِ قبرٍ جديدٍ للجنود في المَقبرة العسكرية بجبل هرتسل في القدس المحتلة/ وأولُ نزيلٍ سُجل اليومَ بمقتل قائدِ فصيلٍ في الكتيبة 51 بلواء غولاني وجنديٍّ في معاركِ جنوب لبنان/ إضافة إلى إصابةِ ضابطٍ بجروحٍ خطيرة// وبعد مَقْتَلَةِ مثلث بنت جبيل عيناثا وعيترون/ تقدَّمَ  العدوُّ اليومَ على مِحور طير حرفا-شَمَع/ فدارتِ اشتباكاتٌ معَ المقاومة لاكثرَ من ساعتين تراجَعت في نهايتِها قواتُ جنودِ الاحتلال وأَعادتِ التمركزَ عند مثلث طيرحرفا- الجِبَّيْن- شِيحين// وما بين الصواريخِ والمسيّراتِ وصفّاراتِ الإنذار في المستوطَنات/ حلّت صفاراتُ الانذارِ السياسيةُ في واشنطن وتل ابيب وانقَطَع صوتُها في بيروت// التفاؤلُ عمَّ الجبهةَ الضاربة ..والحذَرُ ساد لبنانَ الذي لم يكنْ قد تبلَّغَ  بعد مُسَوَّدةَ الاتفاق ومعَ ذلك مَنَحَته قنواتٌ اسرائيليةٌ مُهلةَ اربعٍ وعشرين ساعةً للرد على مقترح وقف اطلاق النار/ وتوزعتِ القوى الاسرائيليةُ على مَحاورَ عدة: فبنيامين نتنياهو غارقٌ بتحضير دُفوعِه الشكلية أمام محكمةِ الفساد/ بعد التحقيقِ معَ رئيسِ ديوانِه بتُهمة التلاعبِ بالوثائقِ وبالتسريبات/ ووزيرُ حربه يَبيعُ الأوهامَ للجيش في "عزا" قتلى الكمين/ ويصعدُ بأهدافٍ اصطدَمت بالحافَّة الأمامية/ أما وزيرُ الطاقة فنَقلت عنه رويترز قولَه: نحن الآنَ أقربُ للتوصلِ الى اتفاقٍ لإنهاء القتال بلبنان وإبعادِ حزبِ الله عن الحدود/ والقناةُ الثانيةَ عَشْرَةَ العبرية امهَلَتنا يوماً واحداً للرد / في المقابل نَشر موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أنْ لا موعدَ لعودة هوكشتاين إلى بيروت// وأمام هذا السِّرب فإن  اموس هوكشتاين يغرِّدُ وحيداً  خارجَ السِّرب في مربّع التفاؤل/ والمعنيون في إدارة ترامب سِيَرُهم تكشِفُ أهواءَهم / وأعلنوا أنهم بانتظار تطبيقِ سياسة ترامب/ وبحُكم الإرث الذي يحملُه الرئيسُ المنتخب/ والسِّجِلُّ الحافلُ لصالح إسرائيل / فلا بوادرَ لتسويةٍ عادلة واتفاقياتٍ تعطي كلَّ ذي حقٍّ حقَّه/ يبقى أن يخرُجَ بيانُ قِمة الرياض الأخيرة/ من بين السطور إلى أرضِ التطبيق / بعدما  سَجَّل موقفاً متقدماً بأغلبية عربٍ ومسلمينَ وأفارقةٍ يشكلون النِّصفَ زائداً واحداً في الجمعية العامة للأمم المتحدة/ والذهابَ إلى آخِرِ الطريق في طرح تعليقِ عضوية إسرائيل في الجمعية والتمسكِ بالقرارات المتخذة كي لا يبقى "حكي بيانات".//
مقدمة النشرة المسائية 14-11-2024

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية

14-11-2024

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 13-11-2024

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 12-11-2024
Play
2024-11-12
Play

مقدمة النشرة المسائية 12-11-2024

مقدمة النشرة المسائية 12-11-2024

2024-11-12

مقدمة النشرة المسائية 12-11-2024

مقدمة النشرة المسائية 12-11-2024

مقدمة النشرة المسائية 11-11-2024
Play
2024-11-11
Play

مقدمة النشرة المسائية 11-11-2024

مقدمة النشرة المسائية 11-11-2024

2024-11-11

مقدمة النشرة المسائية 11-11-2024

مقدمة النشرة المسائية 11-11-2024

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024