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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 11-12-2024

2024-12-11 | 13:00
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مقدمة النشرة المسائية 11-12-2024

من قلبِ محاكمتِه تحتَ الأرض يخوضُ بنيامين نتنياهو حروباً ويحتلُّ اراضيَ عربية.. يسيطرُ في الجَولان ويقصِفُ في لبنان/ يَخرِقُ اتفاقاً على عينِك يا لجان/ فمِنِ اقتطاعِ المِساحاتِ في القنيطرة وتسلُّقِه جبلَ الشيخ إلى اعالي المدنِ الجنوبية/ كان نتنياهو يحلِّقُ بالاعتداءِ والقتلِ من دون أْن تَصُدَّهُ اممٌ متحدة واندوف ولجنةُ اشرافٍ دوليةٌ في الناقورة// خمسةُ شهداءَ بين بنت جبيل وعيناتا وبيت ليف في غاراتٍ من مسيّراتٍ اسرائيلية اليوم بالتزامنِ معَ سياسةِ تفجيرِ القرى من الخيام الى الناقورة/ والقرارُ لبنانياً هو في تحويلِ الخروقاتِ الى اللجنةِ المختصة من دون النزوحِ الى خِيارِ الردِّ المضاد/ أما في سوريا حيث اقتطاعُ الأراضي الأول من نوعِه منذ احتلال الجَولان، فليس هناك من ردٍّ على الخريطة السورية الجديدة، لابل ليس هناك من اعداءٍ للحُكم الحالي سوى ايران/ وقد اجتمع أحمد الشرع المعروف بأبو محمد الجولاني بقادة غرفةِ عمليات الجنوب في درعا بهدف تشكيلِ وزارةِ الدفاع وضمِّ جميعِ الفصائلِ العسكرية لها/ وفي خلال اللقاء قال الشرع إنَّ سوريا ليست جاهزةً ولا تنوي الدخولَ في حروبٍ أخرى/ معتبرًا أن مصدرَ القلقِ تمثّلَ في الماضي بوجود ما وصفها بـ"الميليشياتِ الإيرانية وميليشيات حزبِ الله على الأراضي السورية، ووجودِ النظام الذي "ارتَكَب المجازر"،/ وبدأ الحُكمُ يَفرِضُ سيطرتَه وسَطَ فوضى الانتقامِ والاغتيالات/ وأَلغت إدارةُ العملياتِ العسكرية حظرَ التَّجْوالِ في دمشق وريفِها داعيةً الأهاليَ للعودة إلى أعمالِهم ومؤسساتِهم/ أما الحكومةُ الإنتقالية بشخص رئيسِها محمد البشير فدعتِ السوريين الذين لجأوا الى الخارج للعودة إلى وطنِهم بعد سقوط النظام/ وفي مرحلةِ لبنانَ الانتقاليةِ حتى التاسعِ من جلسةِ الانتخاب فقد فُكَّ حظرُ التجولِ الرئاسي وانطلقت عجلاتُ طرحِ الخِيارات/ لكنَّ اسماً واحداً لم يكنْ قد تم التوافقُ عليه بعد/ اجتمع رئيسُ مجلس النواب نبيه بري معَ اللجنةِ الخماسية اليوم وانتشرَ عَبَقُ الايجابيات من عين التينة والخماسيةِ على حدٍّ سَواء/ وحتى من جبران باسيل الذي اجتمع مع رئيسِ المجلس وخرجَ بعبارة "الاجواء كتير منيحة وفي شغل جدّي"،/ وَوَفْقَ مصادرِ الجديد فإنَّ الطرفَ الأميركي أزالَ الحظرَ عن الاستمهال في عقدِ الجلسة لكنَّ اجواءه تدعو الى التوافُقِ على شخصيةٍ تؤمِّنُ الميثاقية وتَحظى باكثرية واسعة لنصلَ الى رئيسِ جمهوريةٍ جامعٍ لكلِّ المكوِّنات/ وتقول مصادرُ الجديد إنَّ الاكثريةَ الموسعة التي يطالِبُ بها الاميركيون سترتدي الزِّيَّ العسكري.. وسنكون امام تأييدٍ لقائد الجيش العماد جوزاف عون/ وفي معلوماتٍ على صلةٍ بالتفاوض الرئاسي أنَّ الرئيس بري يحتفظُ لليوم باسم العميد خوري لكنَّ المصادرَ تقول إنَّ تواصُلاً داخلياً وخارجيا سيتمُّ معَ بري في ايامِ ما قبلَ الجلسة للقَبولِ بجوزف عون/ وتلاحظُ المصادر ان قائدَ القوات اللبنانية سمير جعجع لم يعد على العجلة نفسِها في جلسةِ الانتخاب/ لاسيما بعد التغييرات في المنطقة وسقوطِ نظام الاسد/ ولذلك فهو يرى الفرصةَ مناسِبةً لترشحِه او تزكيةِ مرشحٍ تحت جَناحِه، وقال جعجع هذا المساء إنه مستعدٌّ للترشح الى الرئاسة اذا ما حَظِيَ بحدٍّ ادنى من الكتلِ النيابية// اما في الخِيارات الأبعد مدىً فإنَّ معلوماتِ الجديد تتحدثُ عن توافُقٍ بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووليِّ العهد السعودي محمد بن سلمان على لائحةٍ يتصدرُها قائدُ الجيش اولاً، واذا لم يَحظَ بتوافقٍ فإنَّ هناك اربعةَ اسماءٍ مقترحة في اللائحة وهي:
- زياد بارود
- ناصيف حتي
- سمير عساف
- نعمت افرام.
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