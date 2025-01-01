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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 01-01-2025

2025-01-01 | 13:28
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مقدمة النشرة المسائية 01-01-2025

افتَتحت الـ 2025 أُولى صَفَحاتِها متأثِّرةً بجراحِ العام المخلوع, الماكر في مدن.. رافِعِ القَبَضاتِ في اخرى والدامي في الكثير من نواحي العالم تتقدمُها غزة// وبدهشةِ العامِ المولودِ حديثاً.. كان اليومُ الأول يبدأُ ساعاتِه دهساً في أميركا.. نَكْباً وبَرْداً في قطاع غزة وفرحةً مزدوَجة في دمشق.. ففي حادثةٍ تَخرّجت من أكاديميات هوليود، وفي شارعٍ مزدحمٍ بالروَّاد، أَقدمَ شخصٌ في نيو أورليانز على دهسِ ما لا يَقِلُّ عن أَربعينَ شخصاً وأَطلقَ النارَ من سيارتهِ على رجالِ شرطةٍ متسبِّباً بإصابةِ اثنينِ منهم/./ ووَصَف مكتبُ التحقيقاتِ الفدرالي الحادثةَ بالعملِ الإرهابي وقال إنَّ المحققينَ عَثروا على عُبُوَّةٍ ناسفةٍ بَدَائيةِ الصُّنع في موقع عمليةِ الدهس/ وذكَرَ مصدرٌ مسؤولٌ فيدرالي أنَّ المُشتبهَ به في الهجوم قد مات وأنَّ المؤشراتِ تشيرُ إلى أنه تصرَّفَ عَمْدًا/./ تحركت أميركا على الفور برئيسَيْها المقيمِ والقادمِ للإقامة/ واذ استَنفر جو بايدن أدواتِه وشرطتَه ومكاتبَ التحقيقاتِ الفدرالية للكشفِ عن الدوافع، فإنَّ دونالد ترامب اختار الذهابَ الى عُمقِ أزمةِ الهِجرة، ووصفَ حادثَ نيو أورليانز بـِ"شرٍّ خالِص"، وقال: حذرتُ مسبَّقاً من سياسات الهِجرة التي تبَنَّاها الديمقراطيون// يومُ اميركا الارهابيُّ تُعايِشُه غزة منذ أربعِمئةٍ وثلاثةٍ وخمسينَ يوماً وقد اشتدَّ رعبُه الاسرائيلي في الساعات الماضية معَ تحالفِ الشتاء على مخيماتِ النازحين/ أطفالٌ باتوا في بَرْدٍ وصَقيع/ ومربعاتٌ سكنيةٌ هُدِّمت عَمداً/ لكنَّ شعوباً اوروبية استَذكرت جُرحَ غزة فاندفعت تظاهراتُ رأسِ السنة تضامنا معَ قطاعٍ يُباد. وحدَها الفرحةُ عُثر عليها مزدوَجَةً في مدنٍ سورية بينها العاصمة دمشق، حيث الجموعُ الحاشدة في الساحات احتَفَت برأس السنة وبسقوطِ رأسِ الاسد/ وفي أبرزِ المُعايداتِ الرسمية للسوريين إعلانُ وزيرِ الاعلام محمد العُمر، عن صِحافةٍ متحررة وضَمانِ حريةِ التعبير عن الرأي التي كانت قيدَ الاعتقالِ معَ النظامِ السابق// وفي لبنان تم استقبالُ السنة بالرصاصِ الطائش الذي ادّى الى وفاة طِفلةٍ في عكار/ والسياسيونَ ليسوا اقلَّ طَيشاً, وقد اختَتموا العام بصفرِ توافق على رئيسٍ باتت جلستُه على مَسافةِ أسبوعٍ واحدٍ من الآن، ولن يَظهرَ دُخانُ التوافقِ قبل وصولِ الرافعةِ الدبلوماسية السعودية وبعدها آلياتُ جرفِ الثلوجِ السياسيةِ الاميركية/ لكنْ مَنْ يَنتظرُ المملكة فإنها لم تعبِّرْ حتى اليوم عن دعمٍ لاسمِ مرشحٍ بعينِه، ولا تزال ملتزِمَةً بالقرار الأساسي وهو أنْ يختارَ اللبنانيونَ رئيسَهم ضِمنَ مواصفاتٍ حَدَّدَتها الخماسيةُ والتي تأتي برئيسٍ إصلاحي يمكنُ أنْ يساهِمَ في بناء الدولة،  و هذا ما  كان يَعكِسُه سفيرُ المملكة وليد بخاري الذي ومنذ بدايةِ المسارِ الرئاسي رَفَضَ تزكيةَ اسمٍ محدد  او الدخولَ في  جنسِ المرشحين  لتضييعِ الهدفِ الأساسي اي إصلاحاتِ الدولة ككل/ لكنَّ السعوديةَ وباستدعائها قائدَ الجيش العماد جوزيف عون تكونُ قد اعطتْ اشارةً واضحة على مواصفاتِ الرئيس ولاسيما انَّ البحثَ معه لم يَقتصرْ على الجوانبِ العسكريةِ حصراً . وأَبعَدَ من النقاشِ مع قائدِ الجيش فإنَّ استقبالَه كان عبر فريقٍ يتسلمُ مِلفَّ لبنان من الأمير خالد بن سلمان الى المسؤولِ المكلفِ بالمِلف الأمير يزيد بن فرحان. وبدا من مصادرَ دبلوماسيةٍ على صلةٍ بالخماسية أنَّ الاولويةَ مُنحت لاسم العماد جوزيف عون ولكن ليس نُقطة على السطر، إذ تَتَّسِعُ الخِياراتُ في الأولوياتِ أيضاً لاسمَيْ سمير عساف وجهاد ازعور . 
وسنةً سعيدةً لسائر  المرشحين
مقدمة النشرة المسائية 01-01-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

01-01-2025

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