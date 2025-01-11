بو حبيب: اجتماع الرياض حول سوريا من أفضل وأنجح الاجتماعات التي شاركت فيها تحضيرًا ومخرجات وهنالك توافق وتناغم تحقق حول الأولويات والأهداف

بو حبيب: اجتماع الرياض حول سوريا من أفضل وأنجح الاجتماعات التي شاركت فيها تحضيرًا ومخرجات وهنالك توافق وتناغم تحقق حول الأولويات والأهداف

بو حبيب: اجتماع الرياض حول سوريا من أفضل وأنجح الاجتماعات التي شاركت فيها تحضيرًا ومخرجات وهنالك توافق وتناغم تحقق حول الأولويات والأهداف

النائب بلال الحشيمي للجديد: تسمية رئيس الحكومة يجب ان تتماشى مع الموقف الخارجي للحفاظ على العلاقات الجيدة مع الخليج العربي لا سيما المملكة العربية السعودية الأمر الذي سيعود بالمنفعة على الشعب اللبنان