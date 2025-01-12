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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 12-01-2025

2025-01-12 | 13:07
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مقدمة النشرة المسائية 12-01-2025

كما لو ان حرائقَ كاليفورنيا عكست على لبنان رياحا من لهيب.. فاحترقت الاراء والمواقف وتسببت بخسائرَ في الممتلكات السياسية/ حيرةٌ وارباكٌ وطلبٌ لاليات الاطفاء العربية والسعودية منها تحديدا عشية الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة/ مجموع النواب الثمانية والعشرين بعد المئة اصبحوا على يقين ان الرئيس نجيب ميقاتي سيكلف مجددا تأليفَ الحكومة/ لكنهم يُخضِعون الرئاسةَ الثالثة لمناورات على الاسم.. يطرحون شخصيات ثم يختلفون على تسميتها قبل ان يقرر بعضُهم انتظارَ الرياح العربية// غير ان مصادر دبلوماسية عربية اكدت عبر الجديد  ان اللجنة الخماسية لا تتبنى اي مرشح لرئاسة الحكومة ولا تضع فيتو مع تأكيدها على محدِّدات ومواصفات المعايير/ وسيعود السفير السعودي وليد البخاري منتصف الليل الى بيروت/ فيما قالت معلومات الجديد الا موفدَ سعوديا اخر رفيعا سيصل الى لبنان على توقيت الاستشارات/ وفي هذه الحركة رسالة للمنتظرين من النواب بأن يذهبوا الى خياراتهم وقناعاتهم الشخصية والوطنية/ والا يربطوا تسمية رئيس الحكومة بكلمات سر/ او انتظار وحي/./
 وحتى مساء اليوم كان النواب على تشتتٍ وانقسام  / فالمعارضة التي طرحت خيار النائب فؤاد مخزومي عاد بعض نوابها واستحلى خيار رئيس محكمة العدل نواف سلام  فيما رفع النائب ميشال معوض على وسائل التواصل القبضة مع النائب اشرف ريفي/./ ومع تغيير اراء المعارضين بشخص مخزومي فان اجتماعا سيُعقد هذا المساء في دارة نائب بيروت مرشح ِ السرايا ..جزء ٌ منه للمواساة والجزء الاخر لمناقشته في قرار العزوف عن ترشيحه/./ لاسيما وان شخصية ً تتمتع بكبير الاحترام والسمعة الطيبة من بيروت الى لاهاي قد اصبحت في التداول/./ وحدَها القوات تضغط باتجاه فؤاد مخزومي لان بقاءه على قيد الترشيح سيُضعف من اصوات نواف سلام/./ وبانتظار ما ستخلص اليه المعارضة في رأيها المعجل المكرر فان كتلا اخرى تركت اجتماعاتها مفتوحة  للغد بينها التيار الوطني الحر والاشتراكي وكتلة النائب فيصل كرامي والنائب فريد هيكل الخازن /
وينسب نواب تمهلَهم الى مقتضيات العهد فيما قالت مصادر قريبة من بعبدا أن رئيس الجمهورية سيقبل بالتسمية أيا كانت الشخصية/ فليس هو من يقرر اسمَ رئيسِ الحكومةِ القادم وانما الاستشارات وبورصة الاسماء التي تطرحها الكتل والنواب// ولا نية له بالتعطيل تماما كما قال في خطاب القسم الذي يرتكز على التعاون لا على الخصومة والتعطيل// وتقول مصادر رئاسية أن لا ثلت ضامن ولا ثلث معطل في الحكومة المقبلة /  
وفي ساعات ما قبل الاستشارات
يمكن تأكيد عودة الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة العهد الاولى وبعدها تنطلق معركة دخول الوزراء الى هذه الحكومة.
 وبحسب الاستشارات والتسميات فان التمثيل الوزاري سيخرج منه فقط التيار الوطني الحر.. الذي سبق ان قاطع حكومة تصريف الاعمال منذ نهاية عهد الرئيس ميشال عون قبل سنتين .
ما يعني ان التيار لن يشعر بغربة عن الحكومة ..فهو كان فيها معطِلا ..
وسيكتفي غدا بدور المعارضة التي يحترفها رئيس التيار جبران باسيل ..
مقدمة النشرة المسائية 12-01-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

12-01-2025

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مقدمة

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