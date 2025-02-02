مقدمة النشرة المسائية 02-02-2025

ضَبطَ الجنوب ايقاعَ العودة الثانية.. وتَقدّمَ الفلتانُ الامني الى محافظاتٍ امنة/ سَرِقةٌ وقتلٌ يومَ السبت أوديا بحياةِ مِطران الأرمن الأرثوذكس الأرشمندريت أنانيا كوجانيان في بصاليم.. حرْقُ منزلِ الاب مجدي علاوي في المعصيرة.. ودماءٌ تسيل على بياضِ فاريا فتُزهِقُ روحَ الشاب خليل خليل على اسبابٍ أتفهَ من ان تُنهِيَ حياةَ فتىً في عمرِ الورد/ اجرامُ الفجر بكى له الصباح.. حينما انقشعتِ الرؤية عن جريمةٍ أمعنَ مُرتكِبُها بدهسِ ضحيتِه ثلاثَ مراتٍ متتالية ليُعلّمَه أن يَكسِرَ عليه بالسيارة مرةً اخرى/ حَرقَ الجاني قلبَ عائلةِ خليل وفرّ الى الشَمال، قبلَ ان تتمكّنَ مخابراتُ الجيش من توقيفِه ويُعلِنَ جهازُ امنِ الدولة توقيفَ صديقةِ القاتل ووالدتِه// فاريا سكنَها الحزن، واهلُها قَطعوا الطرقات غضباً.. لكنّ المأساة كانت قد وَقعت وأَظهرت سلوكياتٍ خَطِرة في بِضعِ شبابٍ لبناني ذي النزعةِ المنحرفة في الاخلاقياتِ المحترفة في الاجرام/ غيرَ ان سرعةَ القبضِ على الفاعل تَركت ارتياحاً لدى شارعٍ امتلكَه الغضب.. اذ عَمِلت استخباراتُ الجيش وامن الدولة على تعقّبِ المدعو جوناثان شمعون ومرافقيه/ والارتياحُ كان على مستوىً اوسع جنوباً.. اذ رافقَ الجيشُ المواطنين في رحلةِ العودة الثانية/ حيث انضمّت عيترون الى بلداتِ القطاع الغربي وأَضحت محرّرةً بأغلبِ شوارعها/ وازالَ الجيشُ اللبناني الاسلاكَ الشائكة في كفركلا، وسارت آلياتُه امامَ الاهالي باتجاهِ مدخلِ البلدة/ وبمرورِ الاحد اقربَ الى الهدوء، اكد حزبُ الله عبْر امينِه العام الشيخ نعيم قاسم ان الحزبَ يريدُ للدولة ان تأخُذَ فرصتَها الكاملة من اجلِ ان تُحقِقَ وقفَ اطلاقِ النار والالتزام بالاتفاق/ قاسم اعلن عن موعد تشييع الامين العام الشهيد السيد حسن نصرالله في الثالث والعشرين من شباط الحالي/ وقال ان الشهيد السيد هاشم صفي الدين سيتم تشييعه في اليوم نفسه بصفته امينا عاما للحزب/./

وكشف قاسم ان

أنه تمّ انتخاب صفي الدين أمينا عاما خلفا لنصرالله، لكن اغتياله سبق الإعلان عن ذلك.

وحتى تاريخ الثالث والعشرين من الجاري لا يعرف ما اذا كانت اسرائيل ستمدد المهلة الثانية لوقف اطلاق النار وهي تتجه الى هذا الخيار عمليا

لاسيما بعد زيارة يقوم بها بنيامين نتنياهو الى واشنطن اليوم للقاء الرئيس الاميركي دونالد ترامب

والطرفان الاميركي والاسرائيلي .. يقضما دولا ومساحات ,

من كندا الى بنما مرورا بجزيرة غرينلاند الدنماركية مرورا بغزة الفلسطنيية .. وسيكون جنوب لبنان نقطة في بحر الاطماع الثنائية المشتركة .

وكله بهدف تأمين عودة المستوطنيين الى الشمال الاسرائيلي .

وفي التأليف اللبناني.. عطلة نهاية الاسبوع خرقتها تشكيلة شبه جاهزة اعلنها النائب مروان حمادة لقناة الحرة هذا المساء

وقال إن ولادة الحكومة في غضون 48 ساعة مؤكدا أن إسم ياسين جابر حُسم وزيراً للماليّة في الحكومة الجديدة/ ولا ثلث معطّل في الحكومة، لذلك الوزير الشيعيّ الخامس هو من اختيار رئيسيّ الجمهوريّة والحكومة.