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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 03-02-2025

2025-02-03 | 13:30
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مقدمة النشرة المسائية 03-02-2025

مقدمة النشرة المسائية 03-02-2025

وَقَعتِ الحربُ التجاريةُ الثانية بين أميركا طَرَفاً أَوَّل.. كندا وأوروبا والصين والمكسيك في الطرفِ الثاني/ وافتُتح الإثنين على نزولِ سلاحِ الضرائبِ الأميركية الى الأسواق، ما هَزَّ العلاقاتِ التجاريةَ واستَنفرَ منطقةَ الأسهمِ والسَّنَداتِ المدفوعة وسُوقِ السيارات/ وارتَفَعتْ أسعارُ النِفط وقَفزتِ العقودُ الآجِلة للخامِ الأميركي/ وبدأت أميركا نفسَها بتحمّلِ آلامٍ اقتصاديةٍ فرضَها رئيسُها// وحَذرتِ المديرةُ العامة لمنظمةِ التجارةِ العالمية من العواقبِ الوخيمة للحروبِ التجارية، فيما انعَقَدت قِمةٌ أوروبية لتعلِنَ أنَّ الحربَ الجمركيةَ مُضرَّةٌ لأميركا وأوروبا/ والمحارِبُ الأولُ لقرارات ترامب كان رئيسَ وزراء كندا جاستن ترودو شاهِراً سلاحَ المعاملةِ بالمِثل ومعلِناً أن كندا ستفرِضُ رسوماً جمركية بنسبةِ خمسةٍ وعشرينَ في المئة على سِلعٍ أميركية اعتباراً من يوم الثلاثاء مهدِّداً بقطع النِفط والغاز عن الولاياتِ المتحدة/./ لبنان الواقِعُ تحت تأثيرِ أزَماتِه هو خارجُ الرسومِ والضرائبِ والحربِ الكَونية التجارية الى ان يشكِّلَ حكومتَه ويطلقَ آليةَ العملِ الاقتصاديِّ والسياسي/ وبعد تطويقِ التأليفِ بالمَطالبِ الحزبية خرجَ الرئيسُ المكلف نواف سلام بتشكيلةٍ من التطمينات متحدثاً عن تقدمٍ ايجابيّ في التأليف/ وشدد على ان أيَّ كلامٍ عن أسماءٍ وَزارية تُفرض عليه هو عارٍ من الصِحة/ واعتبر أن الغمزَ من قناة خلافٍ بينه وبين بعضِ القوى والأحزاب هو ايضاً غيرُ دقيقٍ كونُ التواصُلِ الإيجابي قائماً معَ الجميع/ والغمزُ الوارد في كلام سلام تعودُ اصولُه الى مجموعاتِ الضغطِ الحزبية / فالقوات ستجتمع الليلةَ لتحديد موقفِها بعدما  ابدى نوابُها اعتراضاً على منحى التأليف/ التيارُ الوطني الحر سيَعقِدُ مؤتمراً صُحُفيا غدا لابداء رأيِه بالمسار الحكومي رافضا مَنحَهُ فُتَاتَ الوَزارات / كتلةُ الاعتدال طلبت وزارةً للشمال وإلَّا ستَحجُبُ الثقة / نوابُ الارمن رَفضوا بدورهم الاسمَ المطروح لوَزارة الشباب والرياضة.
وعلى المشهد الحكومي غيرِ المكتمل تَستقبل بيروت هذا الاسبوع زائرَيْن: قطريٌّ واميركي / وسيصلُ غداً رئيسُ وزراءِ قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني  فيما تصلُ  الاميركية  مورغان أورتاغوس  يومَ الخميس  المقبل بصفتِها مبعوثةً رئاسيةً للسلام في الشرق الأوسط.
وقد يشهَدُ الزائرانِ على ولادة الحكومة اذا ذُلِّلت آخِرُ العقباتِ الحزبية، غيرَ أنَّ مَهمةَ الموفدةِ الاميركية تتصلُ حصراً بالمُعطياتِ الامنية واتفاقِ وقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل /./ وهي المَهمةُ التي سيَسعى الرئيس جوزاف عون الى الضغط مع الولاياتِ المتحدة تحديدا لانهاء ذيولِها في الثامنَ عَشَرَ من شُباطَ الجاري وعدمِ تمديد مُهلةِ وقف اطلاق النار .  وفي كلام للرئيس عون امام القُضاةِ اليوم فان العدالةَ في خِطاب القَسم عمَّمها على رجالِ العدل 
وتوجه اليهم قائلا : "لا تَظلِموا بريئاً ولا تبرِّئوا ظالماً"، فلا احدَ يمكنُه إرضاءُ الجميع، انما على الأقلّ يجبُ العملُ على إرضاء الضمير والذات. "
وخلال تبادلِ الحديث مع الوفد، شدد الرئيس عون على انه حتى ولو طَلب منهم شخصياً اتخاذَ قرارٍ مخالفٍ للقانون، فعليهم التمتعُ بالجُرأة اللازمة لرفض الطلب، لانَّ "علينا جميعاً ان نكونَ تحت سقفِ القانون."
ويقودُ هذا الكلامُ الى خروجِ الشعار من الخِطاب ودخولِه حيزَ التطبيق ، واولُ المعتقلينَ بلا محاكمة هو هانيبال معمر القذافي 
الموقوفُ بتُهمةِ التجني السياسي اللبناني .وقد ناشدت شقيقتُه عائشة رئيسَ الجمهورية بالعمل على إنهاء هذا الاعتقال التعسفي لأخيها  الذي لا تحتاج ُبراءتُه لأي أدلة أو براهين/
مقدمة النشرة المسائية 03-02-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية

03-02-2025

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Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 02-02-2025

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