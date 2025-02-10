مقدمة النشرة المسائية 10-02-2025

فَرضَ الرئيسُ الأميركيّ جدولَ أعمالٍ عالمياً جديداً على دولٍ وقارَّات/ وأَدرَجَ الشرقَ الاوسط ضِمناً.. ودَفَع بجُمهورياتٍ واتحاداتٍ الى العملِ الاضافي لمواجهةِ قراراتٍ أميركية لم تكنْ موضوعةً على محرِّكاتِ البحث/ فالاتحادُ الاوروبي يزنِّرُ نفسَه بقراراتِ الضرائبِ المضادّة/ فرنسا حَذّرت أميركا من تضخمٍ في عُقْرِ ولاياتِها/ جنوبُ افريقيا تَحَضَّرَت لحجبِ المساعدات/ قناةُ بنما تجلسُ على مقاعدِ الاستحواذ/ الصين.. الهدفُ التالي/ غزة تنازِعُ انسانياً وعَقارياً وقد عاجَلَها ترامب بتصريحٍ آخَر اكد فيه أنَّ الغزيين لن يَحْظَوْا بحقِّ العودة/ وسيحصُلونَ على مساكنَ أفضلَ بكثير وبناءِ مكانٍ دائمٍ لهم/ وأضاف: سأملِكُ أنا هذه الأرضَ، فَكِّروا فيها كمشروعِ تطويرٍ عَقاري من أجلِ المستقبل/ ولم تتأخرْ اسرائيل في الاستثمار العَقاري وتحويلِه الى تشريعات، وباشر جيشُها بطلبٍ من الحكومة وضْعَ خُطةِ عملٍ تقضي بإعداد ميناء أسدود البحري ومطار رامون الجوي والمعابرِ البرية لترحيلِ آلافِ الفلسطينيين بالتدريج، معَ وضعِ شروطٍ تَضمَنُ عدمَ عودتِهم/ وتدرسُ وَزارةُ المالية إمكانَ تخصيصِ ميزانيةٍ لتغطيةِ نفَقاتِ الترحيل، بشرطِ التعهدِ بالتنازل عن حقِّ العودة// وفيما يتحضَّرُ الرئيسُ المِصري وملكُ الاردن للقاءِ ترامب على أزمةِ التهجير الفلسطيني، فإنَّ الدانمارك تصدَّرَت أفضلَ الردود عندما اقترحت شراءَ ولايةِ كاليفورنيا من الولاياتِ المتحدة، ردًّا على تصريحاتِ ترامب بشأنِ الاستحواذِ على غرينلاند// سيتأثرُ لبنان بقرارتِ ترامب كمَسّاحٍ للاراضي العربيةِ والدولية وما يَعنينا على المدى القصير هو السماحُ لاسرائيل بتمديدِ مُهلةِ الثامنَ عَشَرَ من الجاري وبقاءِ احتلالِها لنِقاطٍ مركزية في الجنوب/ وفي معلوماتِ الجديد أنَّ نائبةَ المبعوثِ الأميركي الخاص إلى الشرقِ الأوسط مورغان أورتاغوس ستعودُ الى لبنان في الأيامِ المقبلة/ وستَضغطُ باتجاه تقليصِ المُهلة التي تنوي اسرائيل تمديدَها/ وستكونُ هذه أُولى النِقاطِ الضاغطة امام حكومةِ نواف سلام والعهد وخصوصاً إذا ما اعتُبِرت أنها تُشرِّعُ عملياتِ المقاومة ضدَّ الاحتلال/ وستَمثُلُ حكومةُ سلام غداً أمام صورةٍ تَذكارية في بعبدا قبل ان يتفرَّعَ عنها لجنةُ البيان الوَزاري، وإحدى أبرزِ مَهامِّها تعليقُ العملِ بثلاثية جيش شعب مقاومة/ واللجوءُ الى صياغةٍ تُسنِدُ الى الدولة مَهمةَ حقِّ الدفاع عن الارض/ وستَفتتِحُ الحكومةُ أُولى إصداراتِها بأسهُمٍ مرتفعة محلياً ودولياً/ وعلى وجهِها ونيَّتِها ارتفعتْ سَنَداتُ لبنانَ الدوليةُ سنتاً واحداً للمرةِ الأولى منذ خمسِ سنوات/ واعلن صُندوقُ النقدِ الدولي أنّ هناكَ مشاوراتٍ مكثّفةً معَ أصدقاءِ لبنانَ لتقديمِ المساعدة ومستعدونَ للتحرّكِ بشكلٍ سريع، فيما اجتمع حاكمُ مصرفِ لبنانَ بالانابة وسيم منصوري في دبي مع رئيسةِ الصُندوقِ كريستالينا غيورغييفا التي اكدت دعمَها لبنانَ وحكومتَهُ، وأعربت عن رغبتِها في زيارة بيروت/ وقد نقلت cnbc عن منصوري قولَه إنه سيتمُ وضعُ خُطةِ دراسةِ إعادةِ أموالِ المودعين أمامَ الحكومةِ قريباً/ وفي عمليات الايداع الوزاري التَقَطَ رئيسُ حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الصورةَ التَّذكارية مع الوزراءِ الاربعة اليوم ووَضَع لهم خُططاً للعمل في قطاعات شؤونِ المهجرين والخارجيةِ والامنِ والعسكر والاستراتيجْيَا وصولاً الى تقديم خِبراتِه في التحوّلِ الرقمي والذكاءِ الاصطناعي/ لكنه شدد على ان الوزراءَ الاربعة سياديّون.