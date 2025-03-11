مقدمة النشرة المسائية 11-03-2025

مقدمة النشرة المسائية 11-03-2025

أرفعَ وسامٍ للجُمهورية من رُتبة فارس أسير تَقَلّده اليومَ الرئيس جوزاف عون بإطلاقِ سراح معتقلينَ لبنانيين لدى اسرائيل بعد مسارِ مفاوضاتٍ خاضَها مع الطرفِ الأميركي/ ولم تكنْ هديةُ التحرير مفاجَأةً للقصر الذي وَضع هذا المِلفَّ أولويةً للتفاوض منذ اسابيعَ إلى أنْ حققَ الهدفَ بواسطة الولاياتِ المتحدة الاميركية وخطوطِها الدبلوماسية العاملة من واشنطن الى تل ابيب/ وأعلنتِ المبعوثةُ الأميركية مورغان اورتاغوس نجاحَ هذه العمليةِ في حديثٍ للزميلة جوزفين ديب عبر الجديد، وقالت إننا سنباشِرُ بتشكيلِ مجموعاتٍ لاطلاقِ التشاور وحلِّ المشكلاتِ العالقة بين لبنانَ واسرائيل// وخُطوةُ التحريرِ هذه تم ربطُها بالتفاوضِ على النِقاط الخمسِ المحتلة إذ أبدت أورتاغوس تفاؤلَها بحلِّ هذه المسألة/ وقالت إنَّ تركيزَنا اليومَ هو على التوصل الى اتفاقٍ دبلوماسي في شأن هذه النِقاط والخطِّ الأزرق وإطلاقِ الأسرى/ وأضافت أنَّ تدميرَ تَرْسانةِ حزبِ الله جنوبَ الليطاني جُزءٌ من الاتفاق، وأنه تقعُ على الدولةِ مسؤوليةُ إعادةِ إعمار الجنوب وليس الحزب/./ ومن نُقطة رأس الناقورة فَرضت اسرائيل على المُفرَجِ عنهم ضريبةَ دَخْل وأَخَلَّت بالالتزام الذي ضمِنتهُ اميركا فجَمْركتِ الأسرى وخَفَّضت عددَهم من خمسةٍ الى اربعةِ مدنيين / وفي يوم الإخلال بالعدد استمرَّت اسرائيل بخرقِ اتفاق وقفِ اطلاق النار، فأَغارَت على بلدة فرون وأعلنتِ اغتيالَ مسؤولِ منظومةِ الدفاعاتِ الجوية في وِحدة بدر بحزبِ الله حسن عباس عزالدين/ وعلى الرَّغم من هذه الخروقات فإنَّ لبنانَ الرسميّ يتمسكُ بالحلول الدبلوماسية وبقرارِ احتكارِ السلاح بيد الدولة, وهي الخُطوةُ التي أَقدمتْ عليها سوريا التي لم تَخرجْ بعدُ من جُرحِ ساحلِها/ فمباشَرةً عقِبَ أحداثٍ تَرْقَى إلى جرائمِ حربٍ في المدن الساحلية حوَّلَ الرئيس احمد الشرع الدَّمَ الى حِبرٍ ووقَّع على اتفاقٍ تاريخي معَ قائدِ قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، قَضى بدمجِ كلِّ المؤسساتِ المدنيةِ والعسكرية التابعة للإدارةِ الذاتية الكردية في إطار الدولةِ السورية الجديدة/ والاتفاقُ هذا عاجَلَه الشرع بتفاهُمٍ آخَرَ معَ أهالي ووجهاءِ السويداء يَقضي بدمجٍ كاملِ المحافظة التي تقطُنها أغلبيةٌ درزية ضِمنَ مؤسساتِ الدولة والحاقِ الأجهزةِ الأمنية بوَزارةِ الداخلية السورية، ومن شأن هذَيْنِ الاتفاقَين أنْ يَسحبا الاكرادَ من الحُضنِ التركي الاميركي والدروزَ من الكمينِ الاسرائيلي/ واندماجُ سلاحِ الفصائلِ والمجموعاتِ السورية يقودُ الى امكانيةِ استنساخِ هذه التجرِبة في لبنان واتخاذِ قرارٍ جرىءٍ من حزبِ الله بالدخول الى الدولة في اتفاقٍ سيُعَدُّ تاريخياً على ان يَتعهدَ لبنانُ الرسميُّ في المقابل بالعمل على استرجاعِ الأرضِ المحتلة وليس النِّقاط الخمس فحسب/ فحصرُ السلاح بيدِ الجيشِ رسمياً سيمكِّنُ لبنانَ من التفاوضِ بقوةٍ كممثلٍ شرعيٍّ وحيد وكصاحبِ حقٍّ وارض, وسينزَعُ من الدول الغربية ذريعةَ التسلحِ غيرِ الشرعي ويدفعُ بالعهد الى الضغطِ للمساعدة على تكوينِ الدولة ونهوضِها وإعادةِ إعمار ما تهدَّم منها/ وَلْيَكُنْ الاحتكامُ الى عهدٍ قطَعَه الرئيس عون في خِطاب القَسم وفي دولةٍ تَستثمِرُ في جيشِها ليضبُطَ الحدودَ ويساهمَ في تثبيتِها جنوباً وترسيمِها شرقاً وشَمالاً وبحراً/ ومناقشةِ سياسةٍ دفاعيةٍ متكاملة كجُزءٍ من استراتيجيةِ أمنٍ وطني على المستويات الدبلوماسيةِ والاقتصاديةِ والعسكرية بما يمكّنُ الدولةَ اللبنانية من إزالةِ الاحتلالِ الإسرائيلي وردِّ عدوانِه عن الأراضي اللبنانيةِ كافّة. وعهدُ عون على مستوى التعيينات : أَنْ نُعيدَ هيكلةَ الادارةِ العامة ونقومَ بالمداورةِ في وظائفِ الفئةِ الاولى / غيرَ أنَّ هذا التعهُّدَ بدأَ يدخلُ في أُتُونِ التقاسُمِ الإداري والامني للقوى السياسية .. وفي النشرة .. إصدارٌ للنشرة وللسِّجِلِّ العَدليّ الاداري للمرشَّحِين الى مناصبِ الفئة الاولى ..والتعييناتُ بالأمانات .. مع هادي الامين