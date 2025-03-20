الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 20-03-2025

2025-03-20 | 14:18
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 20-03-2025

مقدمة النشرة المسائية 20-03-2025

طَبَّقتِ الحكومةُ اللبنانية الحِيادَ في مَرافِقِ الدولة/ وبعد عصفٍ وَزاري وَضعتِ الآليةَ الجديدة للتعيينات الإدارية ورَسمتِ الخطوطَ العريضة لإدارةٍ فاعلة ونزيهة/ تؤمِّنُ الخدمةَ العامة لا خدمةَ الطوائفِ والمذاهبِ بأعلى درجات الجَودة.. وتتقدمُ فيها الكفاءةُ والجدارة على المحسوبيةِ والزبائنية// والآليةُ التي أَعلن مبادِئَها رئيسُ الحكومة نواف سلام كرِزمةٍ على حساب الإصلاحات  ستكون ركيزتُها الأساسية المواردُ البشرية.. من داخل المَلاك وخارجِه/ ولأنَّ الدولةَ بحاجة إلى دماءٍ شابَّة، دعا رئيسُ الحكومة موظفي الفئة الثانية في القطاع العام للتقدمِ إلى الفئة الأولى// مبادئُ التعيينات وآليتُها عناوينُ بَرَّاقة، في دهاليزِ دولةٍ نَخَرَها الفسادُ وأُصيبت بتُخمةِ التوظيفِ العشوائي.. ومؤسساتُها مضروبةٌ بمرضِ الزبائنيةِ العُضَال/ ./
وبمفعول رجعي عن كل الاليات وعن دولة الفساد اصدر القضاء اليوم قرارا احترازيا بمنع وزير الاقتصاد السابق امين سلام من السفر .
والمعاييرُ المُقَرَّة اليوم لا تَسري على منصِب حاكمِ مصرف لبنان والذي غاب عن الجلسة بداعي عدمِ التوافقِ على اسمٍ مشترك يراعي المطالبَ الرئاسية/ وقد عاد اسمُ سمير عساف على الرَّغم من رفضِه المنصِب/ ومعه تم تعويمُ اسم كريم سعيد الذي كان حتى الامسِ القريب مرفوضاً اميركيا/ ويَحُلُّ جهاد ازعور اسماً وازناً اذا ما رَفعتِ الرئاسةُ الاولى الحظرَ عنه/ وتقول اوساطٌ حكوميةٌ للجديد إنَّ التوافقَ لم يبلُغْ مرحلةَ وضعِ الاسماء على جلسةٍ قريبة بعد/ وتشير هذه الاوساطُ الى تضخيم الخلافاتِ في الإعلام ومنها ما يَطالُ ايضاً ربطَ اعادةِ الاعمار بالمفاوضات المباشِرة مع اسرائيل او التطبيع/ ونفتِ الاوساطُ الحكومية وجودَ ايِّ طرحٍ من هذا القَبيل أُبلغَ به لبنان مؤكدة انَّ إعادةَ الإعمارِ انطلَقَت، وهناك اموالٌ منتَظَرة ومؤتمرٌ دوليٌّ سوف يتمُّ عقدُه قريباً/ واكدتِ الاوساطُ الحكومية نفسُها للجديد أنَّ هناك حديثاً عن لجانٍ مدنيةٍ دبلوماسية مع اسرائيل لكنها ترتبطُ بالتفاوض على النِقاطِ الخمس وترسيمِ الحدود وليس أبعدَ من ذلك/ وربطاً بهذا المِلف قالت مصادرُ أميركيةٌ للجديد إنَّ رسالةً وصلت من المبعوثة الأمريكية مورغان اورتاغس إلى كلٍّ من الرئاساتِ الثلاث: الجمهورية والحكومة ومجلسِ النواب، وفيها دعوةٌ إلى الإسراع في تشكيلِ اللجانِ الثلاث من عسكريين ومدنيين للبَدءِ بالعمل وإحرازِ تقدمٍ في مِلفِّ الانسحابِ الإسرائيلي وترسيمِ الحدود وإعادةِ الاسرى، لأنَّ ايَّ تأخيرٍ في تشكيلِ هذه اللجان سيُعِيقُ التقدمَ في هذه المِلفاتِ الثلاثة/ واوضحتِ المصادرُ الاميركية في المقابل أن اورتاغوس لم تَستخدِمْ أُسلوبَ الضغظ في طلبِها على خلاف ما فسَّرته مصادرُ سياسيةٌ رفيعة/ ولبنان بثلاثيتِه الرئاسية بَحَث هذا المطلبَ في لقاءٍ جمَعَ الرؤساء عون وبري وسلام قبل افطار بعبدا/ وفي زمن التقاء الصومَين، جمعَ رئيسُ الجمهورية أعيانَ الدولة على مائدةٍ رمضانية فكانت صورةً جامِعةً لوَحدةٍ متخَيَّلة/ أرادها عون عنواناً لكلمتِه قائلا: تحت سقفِ هذه الوَحدة نقاومُ معاً وننتصرُ معاً/ ونستعيدُ كلَّ حقوقِنا وأسرانا ونحررُ أرضَنا/ ومن صورةِ الإفطار في بعبدا وزمنِ الصَّومِ الواحد والحضورِ الذي لم يقاطِعْهُ احدٌ، عاد الرئيس عون الى "الكِتاب" حيث يوثِّقُ الدستورُ صورةً طبقَ الاصل عندما يقول إنْ لا شرعيةَ لأيِّ سلطةٍ تناقِضُ ميثاقَ العيشِ المشترك.. وإنَّ رئيسَ الجمهورية هو رئيسُ الدولة ورمزُ وَحدةِ الوطن.
مقدمة النشرة المسائية 20-03-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية

20-03-2025

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 19-03-2025

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025