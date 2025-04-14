مقدمة النشرة المسائية 14-04-2025

ملفات "بلا حدود" رفعها رئيس الحكومة نواف سلام الى دمشق بمفعول رجعي عن زمن النظام السابق، وفتح اوراقها مع الرئيس السوري احمد الشرع واركان حكومته/ وعلى قاعدة "حسن الجوار" جرى سيلان القضايا الشائكة وتم استعراضها دفعة واحدة وإحالة بعضها الى لجان مختصة بين البلدين تمهيدا لدرسها/ وفي قصر الشعب بحثت عناوين الملفات التي تقدمها الحفاظ على سيادة البلدين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض.. وهي النزعة السورية الدائمة لآل الاسد على مدى خمسة عقود/ وقال سلام إنه جرى البحث مع الشرع والمسؤولين السوريين في ضبط الحدود والمعابر، ومنع التهريب، وصولا إلى ترسيم الحدود برا وبحرا/ كذلك تم التداول في تسهيل العودة الآمنة والكريمة للاجئين إلى أراضيهم ومنازلهم بمساعدة الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة// وتوالت الملفات استعراضا من المفقودين اللبنانيين في سوريا، الى الموقوفين السوريين في لبنان.. واستجرار النفط والغاز، وإلغاء المجلس الأعلى اللبناني السوري، وعودة النازحين/ وقد وجه الرئيس سلام دعوة الى الرئيس الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني لزيارة لبنان/ وقالت مصادر حكومية إن من بين الذين طالب لبنان السلطات السورية بتسليمهم .. المتهمين باغتيال الرئيس بشير الجميل والزعيم كمال جنبلاط// وإذا كانت كل هذه البحوث قد أحيلت إلى اللجان المختصة.. فإن المجلس الإعلى السوري اللبناني وحده لا يحتاج الى لجان، لأنه أثبت عدم فعاليته منذ تشكيله عام واحد وتسعين/ واللافت ان كل العهود المتعاقبة كانت ترفده بالمال وهو بات مؤخرا يكلف الخزينة اللبنانية مبلغ ستمئة الف دولار سنويا// زيارة سلام الى سوريا نسق بعض عناوينها مع الامير السعودي يزيد بن فرحان الذي وصل ليلا الى بيروت والتقى رئيس الجمهورية في الصباح الباكر/ ويعمل بن فرحان بحسب معلومات الجديد على عقد اجتماع ثان بين وزيري الدفاع اللبناني والسوري في جدة لاستكمال العمل على الملفات الامنية المشتركة// وبعد انجاز المهمة الاولى تجاه سوريا يغادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى قطر غدا لاجراء محادثات يوم الاربعاء مع المسؤولين القطريين/ وفي حديث إلى الجزيرة قبيل مغادرته بيروت قال عون إن هناك رسائل متبادلة مع حزب الله لمقاربة موضوع حصرية السلاح بيد الدولة/ وكشف أن الحوار بشأن حصرية السلاح سيكون ثنائيا بين رئاسة الجمهورية وحزب الله/ لافتا إلى ان تنفيذ قرار حصرية السلاح سيكون بالحوار وبعيدا عن القوة/ عون قال إن إنجازات الجيش كبيرة، وعثر على أنفاق ومخازن ذخيرة في جنوب الليطاني وشماله أيضا/ وهو يقوم بواجبه جنوب الليطاني ويفكك أنفاقا ويصادر أسلحة من دون اعتراض من حزب الله/ واعتبر ان الحزب واع لمصلحة لبنان، وأن الظروف الدولية والإقليمية تساعد على ذلك/ ولم يكد رئيس الجمهورية يكشف عن اهمية دور الجيش في الجنوب، حتى أعلن عن استشهاد عنصر واصابة ثلاثة اخرين من وحدة المسح المختصة اثناء كشفها لأحد المواقع في منطقة وادي العزية-صور حيث انفجر بها جسم مشبوه/ وهي رسالة اعتبرها رئيس الجمهورية ثمنا من اثمان بسط سلطة الدولة على الجنوب، وشهادة جديدة تؤكد مجددا ان المؤسسة العسكرية تبقى ملاذا آمنا للجميع.