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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 21-04-2025

2025-04-21 | 13:02
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مقدمة النشرة المسائية 21-04-2025

الخَبَرُ الأعظم من الحَبْر الأعظم .. نَزَفَ الفاتيكان مرجِعيتَه .. فأعلن العالمُ حزنَه على رحيل البابا فرنسيس .. الرجلِ الذي وقف في وجه الحروب فأحبَّته الشعوب /./ اختار بابا روما تاريخاً مجيداً للرحيل فغادر على تقويم يسوع / صلّى للفقراءِ والمضطَهَدين .. أَطلَّ على الناس للمرةِ الاخيرة يومَ الأحد من شُرفةِ كاتدرائية القديس بطرس/ فدعا  لوقفِ إطلاقِ النار الفوري في غزة / وكانت آخِرُ لقاءاتِه في الفاتيكان معَ نائبِ الرئيسِ الأمريكى جي دي فانس/  وقد اختلفا بشأن سياساتِ الهِجرة ، وهي السياساتُ التي تأثَّرَ بها قلبُ  فرنسيس عندما وقفَ  عامَ الفينِ وثلاثةَ عشَرَ على شواطىءِ الجنوبِ الايطالي / يراقِبُ مراكبَ الموت واجسادَ الضحايا وقد غَلَبَها مِلحُ البحر وأَرْهَقها نزوحُ الحروب /./ حينَها طَلب البابا فرنسيس الغفرانَ من موتى البحار/ كما كان يطلبُ من زعماءِ الحروب وقفَ القتلِ والدمار من غزةَ الى لبنانَ فأوكرانيا /  عاش الزعماءُ معَ حروبِهم ..ومات البابا / وهو الذي كان يردِّد : أنا أيضا بحاجةٍ إلى مُلاطَفَة المسيح/./ لبنان كما العالم اعلن الحِدادَ ونَكَّس اعلامَه في توقيتٍ لا يبتعدُ عن حِدادِه على ضحايا الحرب وبينهم ثلاثةُ شهداءَ للجيش شُيعوا اليوم /./ ومن مَسافة صفر معَ الشَّهادة نوّه  قائدُ الجيش العماد رودلف هيكل خلال تفقُّدِه النبطية بفوج الهندسة الذي يؤدي دوراً جباراً ودقيقاً  في هذه المرحلة  مشيرًا إلى مساهمتِه في حماية الأهالي من خلال ضبطِ الذخائرِ والمتفجرات وتفكيكِها/ وفتحِ الطرقات/ وإجراءِ الكشف للتأكد من إزالة أيِّ خطَرٍ يهددُ المواطنين/ وسَطَ استمرارِ الخروقاتِ والاعتداءاتِ من جانب العدو الإسرائيلي/./  وفي المواقفِ من حصر السلاح بيد الدولة والمَطالبِ الاميركية الاسرائيلية قال رئيسُ مجلس النواب نبيه بري للجديد : "نحنا نفذنا اللي علينا، خليهن ينفذوا اللي عليهن، ومن بعدها لكل حادث حديث"/./ وعن مفاوضاتِ اميركا- ايران قال بري إنَّ كلَّ الاشاراتِ الواردة الى لبنان مُطَمْئِنَة، وإنَّ  مجردَ طلبِ الفريقِ التِّقْني للاجتماعِ والتفاوضِ يُعَدُّ عاملَ ارتياح/./ وانعكس هذا الارتياحُ على تصريحاتِ الطرفين الايراني والاميركي والوسيطِ العُماني، ومعظمُ المواقفِ اكدت انَّ مسارَ المفاوضات يَجري على ارتفاع منسوبِ التفاؤل . وإحدى علاماتِ النجاح أنَّ اسرائيل تُمْطِرُ غَضَباً وتكرِّرُ تهديداتِها بقصف المُنشآت النوويةِ الايرانية ولا تفوّتُ فرصةً الا وترمي فيها بوعيدِ النار /غير انَّ حركةَ التفاوض اصبحت ناشطةً من السبتِ الى السبت .. الذي يتحسَّبُ له اليهودي .  
 والى الحسابات الداخلية اللبنانية، فإنَّ الاتفاقَ يُرِيحُ الخاصرةَ المحلية .. غيرَ أنَّ الانشغالَ سيعودُ ريعُه في الايام المقبلة الى الانتخابات البلدية ، وجديدُها بحَسَبِ الرئيس بري : تعديلٌ بسيط في قانونِ البلديات يتمُّ فيها اعتمادُ اللوائحِ المُقفَلة .. وذلك لحمايةِ النسيجِ الوطني ولاسيما في بيروت .
مقدمة النشرة المسائية 21-04-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

21-04-2025

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