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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 17-05-2025

2025-05-17 | 13:14
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مقدمة النشرة المسائية 17-05-2025

بيروت غداً هي القِصة.. "صُندوق فرجة كبير"،/ بيروت.. مينا الحبايب, النجمةُ البحرية/ تَخضع الأحد لأَغربِ انتخاباتٍ بتحالفاتِها التي ضاعَ بينَها البيروتيون واحتاروا: لأيِّ بيروتَ سنصوِّت؟ فالمُتَّهَمُ بتفجير مرفئِها هو نفسُه حليفُ الجهاتِ المُدَّعِية/ الصوتُ الذي بُحَّ لنزعِ السلاح يَحمِلُ غداً سلاحاً بلدياً/ دائنون ومَدينُون على سطحِ بلديةٍ واحدة/ أَلهَمَهُم اللهُ اللقاءَ الانتخابي.. وفَرَّقَتهم في لقاءاتٍ وطنية اشدَّ تعقيداً/ حيث تخوضُ الاحزابُ مجتمِعةً استحقاقاً ديمقراطياً في مواجهة خمسِ لوائحَ منافِسةٍ بينها "بيروت مدينتي" لنوابِ التغيير والمجتمعِ المدني و"بيروت بتحبك" المدعومةُ من النائب نبيل بدر/ واذا كانتِ التحالفاتُ المستَغرَبة خُطوةً مشجِّعة على كسرِ حواجزِ الخلافاتِ الداخلية، فإنَّ العِبرةَ في النتائج وما اذا كان سيَنزِلُ الى بيروت غداً سلاحُ التشطيبِ الذي يهددُ المناصَفةَ للطوائفِ الاسلاميةِ والمسيحية داخلَ المجلسِ البلدي الواحد/ فالعاصمةُ هي عنوانُ هذه الشراكة ورمزُ التلاقي الوطني الذي يواجِهُ بالانتخابِ خطرَ التذويبِ والتشطيب// بيروت ست الدنيا هي غداً أمُّ المعارك، وخصومُها يَسكنونَ داخلَ اللائحةِ الواحدة/ ولن تَقِلَّ زحلة اهميةً حيث تَذهبُ عاصمةُ الكثلكة الى معركةٍ تخوضُ فيها القواتُ اللبنانية حربَ الصناديق وحدَها في مواجهة فَيالقِ الأحزابِ والعائلاتِ ونوابٍ حاليين وسابقين/ وبعد مفاوضاتٍ لم تصلْ الى نتيجةٍ بين القوات والتيارِ الوطني الحر في زحلة عُلم انَّ التيارَ الذي انقَسَمَت آراؤه وظَهَرتِ التباييناتُ واضِحةً في صفوفِه، سوف يتجهُ الى تركِ الحريةِ لناخبيه/ ومعَ بقاءِ القوات وحيدةً في حربٍ بلديةٍ باتت شرِسَةً، فإنها استَخدمت هذا الحصارَ لصالحِها، وأَطلقتْ حَمَلاتٍ ومواكِبَ سيَّارةً باللونِ الزيتي وسَطَ انتشارٍ وتعزيزاتٍ للجيش اللبناني/ ومن البلدية الى البلاد العربية التي خَفَّضَت تمثيلَها في قِمة بغداد وخَرجت هذا المساء ببيانٍ ختامي يتصدرُه اقتراحُ العراق تشكيلَ لجنةٍ عربية لإدارة الأزماتِ وتسويةِ الخلافات.. ودعا البيانُ الى وقفٍ فوري للحرب في غزة/ واعلن رئيسُ حكومة العراق محمد شياع السوداني  انشاءَ صُندوقٍ عربي لاعادة الإعمار تبرعت فيه بغداد بعشرينَ مليونَ دولار لغزة وعشرين مليوناً للبنان/ ولم يُعلَنْ  ايُّ تبرعٍ آخَرَ من الدولِ المشارِكة والتي وَضَع بعضُها استثماراتِه في الصُّندوقةِ الاميركية/ والى حِصتِه من الملايين  العشرين فإنَّ لبنان لاقى دعماً عربياً سياسياً وتبنَّى البيانُ الختامي موقفَه من العدوان الاسرائيلي على اراضيه، وقال رئيسُ الوزراء نواف سلام إنَّ  لبنان يعملُ على تنفيذ القرار الدولي 1701 تنفيذاً كاملاً،  ودعا إلى الضغطِ على إسرائيلَ للانسحابِ من جميع الأراضي اللبنانية/ ومن بغداد وجَّه رئيسُ الحكومة سلاماً الى بيروت فضَرَبَ موعِداً معَ صناديقِ الاقتراع غداً لتستعيدَ بيروت رونَقَها.
مقدمة النشرة المسائية 17-05-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

17-05-2025

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