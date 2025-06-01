مقدمة النشرة المسائية 01-06-2025

زيارةٌ على بيوتِ شعر.. نَظَمَها رئيسُ الجمهورية العماد جوزاف عون إلى بغداد، مستلقياً فيها عند بحورِ ومُفاعلاتِ مُحمد مهدي الجواهري شاعرِ العراق الأكبر// نسيمُ بغداد السيّاب وبلادُ ما بين الشاعرين أَوحت لعون بالدخولِ إلى "بيتِ القصيد" من عتَباتِ الجواهري.. ومنه نحوَ بيروتَ وبغداد والشام/ معلناً عن تنسيقِ الامنِ الثلاثي المترابط لضبطِ الحدود، ومقترحاً قيامَ نظامِ المصلحةِ العربيةِ المشتركة// شكرَ عون دولةَ العراق على كلِ ما سَلَف/ وقال إنّ اللبنانيينَ لن يَنسَوا المبادراتِ الكريمة، لاسيما إرسالياتُ النِفط التي ساعدتْ على توفير حلولٍ عملية لأزمةِ الكهرَباء والطاقة بشكلٍ عام// انتَهت الزيارةُ الخاطفة والتي هندسَ خطوطَها المديرُ العامّ للامنِ العام اللواء حسن شقير/ ليعودَ الرئيس الى بيروت الواقعةِ على فالقيْن من نار وإعادةِ إعمار/ وعَلِمت الجديد أن لقاءً سيُعقد بينَ الرئيسين نبيه بري ونواف سلام بعدَ تصاعُدِ مطلبِ الثنائي لتحريكِ الحكومة في مِلفِ إعادةِ الاعمار/ أما النار فلم تتوقّف، سَواءٌ على سكانِ الجنوب أو قواتِ اليونفيل/ واليوم أكّد الناطقُ باسمِها (أندريا تيننتي) للجديد أن قواتِ حفظِ السلام تتعرّضُ لاطلاقِ نار، وتصويبِ أشعةِ الليزر باتجاهِ جنودِها/ وكذلكَ الامرُ بالنسبةِ الى إطلاقِ المسيّرات، ليسَ فقط في مناطقِ عملِها، إنما أيضا قربَ دورياتِها وفوقَها/ وقال إنّ هذا أمرٌ غيرُ مقبول ويُعَدُّ خرقاً للقرار 1701/ كما أنه يُقيِّدُنا ويجعلُ عملياتِنا صَعبةً، لأنّ سلامةَ جنودِنا مهمةٌ جداً، وهذه الامور تُصعِّبُ مهامَنا وتجعلُ دعمَنا للجيش صَعباً أيضاً/ وأضاف تيننتي: أَبلغنا مجلسَ الامن بهده التصرفات وتمّ الإحتجاجُ عليها/ وعلى الجيشِ الإسرائيلي الإنسحابُ من المواقعِ الخمسة التي يحتلُّها، ويجبُ استكمالُ الإنتشارِ الكامل للجيشِ اللبناني/ ومن دونِ هذه الشروط سيكونُ من الصَعب إعادةُ الإستقرار الى جنوب لبنان// وعلى هذا الاستقرار ومعَه مِلفُ السلاح، تتحضّر بيروت لاستقبالِ المبعوثةِ الاميركية مورغان اوتاغوس/ وإذا صَحّت المعلوماتُ المتداوَلة فإنّ الزيارةَ ستكونُ الاخيرةَ لموفدةِ الرئيسِ الاميركي الى لبنان/ إذ كَشفت الصِحافيةُ الأميركية لورا لومر المقرّبة جداً من ادارةِ ترامب أن المسؤولةَ الأميركية كانت ترغبُ في أن تُعيَّنَ كمبعوثةٍ خاصة إلى سوريا، لكنَّ المنصِبَ مُنِحَ إلى توم باراك/ وقالت إن المبعوثَ الاميركي الى المِنطقة ستيف ويتكوف سيَكشِفُ عن بديلِ مورغان أورتاغوس هذا الأسبوع/ ووَفْقَ معلوماتِ الجديد فإنّ اورتاغوس سوف تَتشكّلُ الى دولةٍ اخرى.. وهذا لا يعني إلغاءَ زيارتِها الى لبنان، وبالتالي اذا غادرت مورغان هذا البلد فليسَ بالضرورة ان يَتِمَ تخفيفُ الضغطِ عن لبنان بحسَب مصادرَ اميركية// ويستمرّ في المقابل الضغطُ الدموي الاسرائيلي على لبنان من حيثُ الغارات المسيّرة في الجنوب والتي تَحصُدُ يومياً شهداءَ وجرحى، وبينَها اليوم في أرنون وبيت ليف وطريق عيتا الشعب-دبل// اما بحرُ الدماء فلا تزالُ غزة تتصدّر سَيلانَه.. وهو لم يَستثنِ اولئكَ الجَوعى الذينَ قَصدوا الرغيفَ في مركزِ توزيعِ مساعداتٍ تُشرفُ عليه اميركا// طَعمُ الخُبز المرّ شَهِدَ فجراً على جريمةٍ مغلّفة بالطرودِ الغذائية.. فسَقطَ المئات بينَ شهيدٍ وجريح ممّن اصطفّوا انتظاراً لسَدِّ الرَمق.