الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 10-07-2025

2025-07-10 | 13:21
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 10-07-2025

مقدمة النشرة المسائية 10-07-2025

هيدا لبنان"/ جنوبُه محاصَرٌ بالموت اليومي/ وبوقوعِ ذاتِ البَيْنِ بين أهلِه وبين من أُنِيطَ بهم حِفظُ السلام/ شمالُه يسيِّرُ أعمالَه على توك توك بعد ضِيق الحال/ عينُ بِقاعِه البعيدة عن المركَز تراقِبُ ما بعد الحدود/ فيما القلبُ والأطرافُ تنبِضُ أعياداً ومِهرجانات/ لانتشالِ الفرح من عُنُقِ المأساة/ ومن هذا المشهدِ المتناقِض/ لا شيءَ يتقدم/ فَسَرَّعَتِ الأرضُ دَوَرَانَها لتشهَدَ البشريةُ أقصرَ أيامِها لهذا العام/ فهل يَلتقِطُ أَباطرةُ الحروبِ إشارةَ الكوكب ويخفِّفُون عن كاهله عِبءَ الحروبِ والأزمات؟/ هي تمنياتٌ متوقِّفةٌ على ثلاثةِ مسارات: وقفُ الحربِ على غزة/ عودةُ الأميركي إلى التفاوضِ معَ الإيراني/ وعلى عُقدة السلاح هل بات لقاءُ واشنطن - حارة حريك  بغضِّ النظرِ عن شكلِه أكثرَ من ضرورةٍ ؟// "ومن الآخر" فإن الدولةَ اللبنانية حَبَست أنفاسَها بانتظار عودةِ الموفد الأميركي توم برّاك/ وعلى مشيئةِ الله تجنّبَ رئيسُ مجلسِ النواب نبيه بري تناوُلَ أيِّ تفصيلٍ إضافيٍّ مرتبطٍ بالردِّ اللبناني على الورقةِ الأميركية، واكتفى بمقولتِه الشهيرة: " ما تقول فول تيصير بالمكيول"// // صحيحٌ أنَّ الدولةَ تحاوِرُ الداخلَ والخارج/ لكنَّ لبنانَ بات معزولاً وفي آخِر الأولويات بعدما  احتلَّ المِلفُّ السوري قائمةَ الاهتمام/ وكلُّ تأخيرٍ في الوصول إلى اتفاقٍ يساهمُ في إبعاد لبنانَ عن محيطِه وعن العالم// لا بد من خُطوة للأمام في وقتٍ يتعرضُ فيه لبنان لخطرِ الداخل وضغطِ الخارج في وقتٍ تَستبيحُ فيه إسرائيل السيادةَ اللبنانية ولا قوةَ في العالم استَطاعت أن تفرِضَ عليها تطبيقَ اتفاقِ وقف إطلاق النار/ فماذا لو تمادَتْ أكثرَ في تدخُّلِها لنزع سلاح حزبِ الله بالقوة ؟ مَن يمنعُها؟ وتجرِبةُ غزةَ باديةٌ للعَيان حيث سانَدَتِ الأنظمةُ إسرائيلَ في الحرب/ واتَّخَذَت موقفَ المتفرج أمام حربَي الإبادةِ والتجويع// لبنان متروكٌ لمصيره/ كنموذجِ غزة/ حيث وقفَ الحلُّ فيها  بمُنتَصَفِ الطريق عند هُدنةِ الستين يوماً تُبقِي فيها إسرائيل يدَها على الممرات الإنسانية/ وسيطرتَها العسكرية على القطاع/ ومن خلالها يناوِرُ بنيامين نتنياهو للبَقاءِ في الحُكم عبر "حشر" الغزيين في معتقل رفح تجسيدأً لمعسكر"أوشفيتز" النازي/ وخاتمةُ المِلفاتِ متوقفةٌ على الثلاثيِّ الأميركي الإسرائيلي الإيراني/ المعقودِ على نصرِ الطرفَين الوهمي/ مع إبقاءِ بابِ اللقاءِ موارِباً// كلُّ الحلولِ متوقفةٌ على قراراتِ ترامب -نتنياهو/ وما بين الأجواءِ الإيجابيةِ والصورةِ القاتمة/ الصفَقاتُ تسيرُ جنباً إلى جنب معَ تبادلِ الأدوار/ كونُ طَبْعِ رجلِ الأعمال يَتغلَّبُ على تطبُّعِ ترامب// وعلى الهامش فَتح لبنان ممراً مائياً لترسيمِ حدودِه البحرية معَ قبرص بالماء والملح.
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 10-07-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية

10-07-2025

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 09-07-2025

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

يحدث الآن

اخترنا لك
مقدمة النشرة المسائية 09-07-2025
2025-07-09
مقدمة النشرة المسائية 08-07-2025
2025-07-08
مقدمة النشرة المسائية 07-07-2025
2025-07-07
مقدمة النشرة المسائية 06-07-2025
2025-07-06
مقدمة النشرة المسائية 05-07-2025
2025-07-05
مقدمة النشرة المسائية 04-07-2025
2025-07-04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025