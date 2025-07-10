مقدمة النشرة المسائية 10-07-2025

مقدمة النشرة المسائية 10-07-2025

هيدا "/ جنوبُه محاصَرٌ بالموت اليومي/ وبوقوعِ ذاتِ البَيْنِ بين أهلِه وبين من أُنِيطَ بهم حِفظُ السلام/ شمالُه يسيِّرُ أعمالَه على توك توك بعد ضِيق الحال/ عينُ بِقاعِه البعيدة عن المركَز تراقِبُ ما بعد الحدود/ فيما القلبُ والأطرافُ تنبِضُ أعياداً ومِهرجانات/ لانتشالِ الفرح من عُنُقِ المأساة/ ومن هذا المشهدِ المتناقِض/ لا شيءَ يتقدم/ فَسَرَّعَتِ الأرضُ دَوَرَانَها لتشهَدَ البشريةُ أقصرَ أيامِها لهذا العام/ فهل يَلتقِطُ أَباطرةُ الحروبِ إشارةَ الكوكب ويخفِّفُون عن كاهله عِبءَ الحروبِ والأزمات؟/ هي تمنياتٌ متوقِّفةٌ على ثلاثةِ مسارات: وقفُ الحربِ على غزة/ عودةُ الأميركي إلى التفاوضِ معَ الإيراني/ وعلى عُقدة السلاح هل بات لقاءُ واشنطن - حارة حريك بغضِّ النظرِ عن شكلِه أكثرَ من ضرورةٍ ؟// "ومن الآخر" فإن الدولةَ اللبنانية حَبَست أنفاسَها بانتظار عودةِ الموفد الأميركي توم برّاك/ وعلى مشيئةِ تجنّبَ رئيسُ مجلسِ النواب تناوُلَ أيِّ تفصيلٍ إضافيٍّ مرتبطٍ بالردِّ اللبناني على الورقةِ الأميركية، واكتفى بمقولتِه الشهيرة: " ما تقول فول تيصير بالمكيول"// // صحيحٌ أنَّ الدولةَ تحاوِرُ الداخلَ والخارج/ لكنَّ لبنانَ بات معزولاً وفي آخِر الأولويات بعدما احتلَّ المِلفُّ السوري قائمةَ الاهتمام/ وكلُّ تأخيرٍ في الوصول إلى اتفاقٍ يساهمُ في إبعاد لبنانَ عن محيطِه وعن العالم// لا بد من خُطوة للأمام في وقتٍ يتعرضُ فيه لبنان لخطرِ الداخل وضغطِ الخارج في وقتٍ تَستبيحُ فيه إسرائيل السيادةَ اللبنانية ولا قوةَ في استَطاعت أن تفرِضَ عليها تطبيقَ اتفاقِ وقف إطلاق النار/ فماذا لو تمادَتْ أكثرَ في تدخُّلِها لنزع سلاح حزبِ الله بالقوة ؟ مَن يمنعُها؟ وتجرِبةُ غزةَ باديةٌ للعَيان حيث سانَدَتِ الأنظمةُ إسرائيلَ في الحرب/ واتَّخَذَت موقفَ المتفرج أمام حربَي الإبادةِ والتجويع// لبنان متروكٌ لمصيره/ كنموذجِ غزة/ حيث وقفَ الحلُّ فيها بمُنتَصَفِ الطريق عند هُدنةِ الستين يوماً تُبقِي فيها إسرائيل يدَها على الممرات الإنسانية/ وسيطرتَها العسكرية على القطاع/ ومن خلالها يناوِرُ للبَقاءِ في الحُكم عبر "حشر" الغزيين في معتقل رفح تجسيدأً لمعسكر"أوشفيتز" النازي/ وخاتمةُ المِلفاتِ متوقفةٌ على الثلاثيِّ الأميركي الإسرائيلي الإيراني/ المعقودِ على نصرِ الطرفَين الوهمي/ مع إبقاءِ بابِ اللقاءِ موارِباً// كلُّ الحلولِ متوقفةٌ على قراراتِ ترامب -نتنياهو/ وما بين الأجواءِ الإيجابيةِ والصورةِ القاتمة/ الصفَقاتُ تسيرُ جنباً إلى جنب معَ تبادلِ الأدوار/ كونُ طَبْعِ رجلِ الأعمال يَتغلَّبُ على تطبُّعِ ترامب// وعلى الهامش فَتح لبنان ممراً مائياً لترسيمِ حدودِه البحرية معَ قبرص بالماء والملح.