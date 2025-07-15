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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 15-07-2025

2025-07-15 | 13:09
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مقدمة النشرة المسائية 15-07-2025

مقدمة النشرة المسائية 15-07-2025

السلاحُ زينةُ النواب/ والإصلاحُ "خرطوش" الحكومة/ وع السكين يا بطيخ// هي ثرثرةٌ تحتَ قِبةِ البرلمان/ أكثرَ منها مُساءَلة/ فالحكومةُ هي صورةٌ طبْقُ الأصلِ عن الكتل النيابية، وجميعُها لها ممثِّلون في السرايا ناقِصاً لبنانَ القوي// في الجلسة بنهارِها ومسائِها، نَضَحَتِ الكتلُ بمواقفِها المعلَنة سَلفاً/ فتقَدَّمَتها المزايدات/ وطُعِّمَت بالسجالاتِ والمُشادّات/ وبالتحذيرِ من أنْ تتحولَ حكومةُ الأملِ والإنقاذ إلى حكومةِ الفُرصةِ الضائعة/ وغيابِ خُطةِ استعادةِ الأموال المنهوبة وتقصيرٍ وعدمِ رؤيةٍ من دون خُطةٍ اقتصادية/ ومحسوبياتٍ في التيار الكهربائي/ وتصويبٍ على الوضع الصِحي الكارثي/ ومعَ تحوُّلِ لبنانَ حقلَ تجارِبَ للمبعوثينَ الدوليين/ الكلُّ أجمعَ على حصريةِ السلاح بيدِ الدولة، لكنْ كلٌ من وُجهةِ نظرِه/ منهم مع طَرحِه على مجلس الوزراء/ وآخَرونَ معَ سحبِه لا نزعِه وضدُّ التحريض/ أمّا أولياءُ الأمرِ فتَحَصَّنوا بعدم وجودِ قرارٍ سياسي بدعم الجيش وبالفيتو الخارجي لعدمِ تسليحِه// كلُّ الكلماتِ دارت حول هذه العناوين والتَقَت عند نُقطةٍ واحدة: لا حلول/ وتبيَّنَ أنَّ الجلسةَ على دستوريتِها/ كانت لزومَ ما لا يَلزم/ أرادها رئيسُ مجلس النواب جلسةَ "إسناد" للحكومة، مع التلويحِ بأوراقِ الاستقالة منها/ وجلسةً لتنفيسِ الاحتقان/ مجلسُ الأمّة قال كلمتَه/ والحكومةُ ستقولُ كلمتَها غداً/ والمسلسلُ قَطَعَته سلسلةُ الغاراتِ الإسرائيلية على السلسلة الشرقية/ وإحداها وقَعت بالقرب من ثانوية شمسطار الرسمية وأرعَبَتِ الطلابَ الممتَحَنين للشَّهادة الرسمية وأدّت إلى سقوطِ اثني عشَرَ شهيداً ستةٌ منهم من عائلةٍ واحدة وإصابةِ ثمانيةٍ بجروح في أحد المَحافِرِ في البقاع/ والطيرانُ الحربيُّ الإسرائيلي أكملَ دوَرانَه ناحيةَ الجنوبِ السوري/ وبذريعةِ حمايةِ دروزِ جبلِ العرب شنَّ غاراتٍ في قلبِ مدينةِ السويداء/ حيثُ شهِدتِ المحافظةُ اقتتالاً عنيفاً/ ما دفع بوليد جنبلاط إلى القول إنَّ إسرائيل لن تحميَ أحداً بل تريدُ تأجيجَ القتالِ في السويداء/ وطالب بحوارٍ بين وُجَهاءِ المدينة وقياداتِ الدولة السورية للوصولِ إلى حل سياسي/ في حين أعلن رئيسُ حزبِ التوحيد العربي وئام وهاب انطلاقَ جيشِ التوحيد/ وفي حديث للجديد أشار النائب طلال إرسلان إلى أنَّ ما يحدثُ في سوريا ليس دولةً ولا يُشبِهُ الدولة/ وبعد إعلانِ وقفِ إطلاقِ النار تراجَعَ الشيخ حكمت الهجري، وقال إنَّ الاتفاقَ فُرض علينا بضغطٍ خارجي، وإنَّ ما يَجري حملةٌ بربرية "ويا غِيرة الدين"// وإلى ما تقدَّم/ اتَّجَهتِ الأنظارُ مجدداً نحو المشهدِ السياسي الداخلي/ بمبارَكة توم برّاك لفرضِ حظرِ التعاملِ مع القرضِ الحسن/ وباجتماع اللّجنةِ الثلاثية اليوم في بعبدا لدراسة الملاحظاتِ الأميركية على الردِّ اللبناني/ وفي معلومات الجديد أنَّ الردَّ الاميركي وَصَفَ الردَّ اللبناني بالإيجابي ولاسيما في بند حصرِ السلاح/ وذُيِّلَ بمجموعةِ شروطٍ، أبرزُها المهلةُ الزمنية للتنفيذ والآليةُ الموثَّقة بالصورة لسحبِ السلاح تحت أعينِ الرَّقابة الدولية.
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