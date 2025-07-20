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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 20-07-2025

2025-07-20 | 13:00
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مقدمة النشرة المسائية 20-07-2025

لبنان أمامَ مفترَقٍ مصيري/ وسوريا تَقِفُ عند منعطفٍ حاسم/ وحتى المقاومة باللحمِ الحي نَفَدَت ذخيرتُها في غزة/./ عندَ هذا المثلّث تقاطعتِ الأحداث.. وتَقدَّمها القطاع، حيث الناسُ يتساقطونَ في الشوارعِ جوعاً وعطشاً ومرضاً/ وأقسى المشاهدِ الموثّقة لأفواهِ الرُضّعِ الجائعة الذين تَئِدُهم إسرائيل روحاً إثْرَ روح، وتَفرِضُ عليهم حصارَ سوءِ التغذية/./ غزة تُنازِعُ بينَ مسلسلِ الترويعِ والتجويع وتجّاِر الحروب ومصائدِ الموت/ وآلافُ الأطنانِ من المساعداتِ الإنسانية محجوزةٌ خلفَ مَعبرِ رفح وممنوعةٌ من الدخول/ سياراتُ الإسعاف في القطاع أَطلقت صافراتِها بنداءِ استغاثة/ ووَكالةُ الغوث دَقّت ناقوسَ المرحلةِ الخامسة، محذّرةً من الانهيارِ المجتمعي والقتلِ بالجملة على الرغيف/ حتى هآرتس الناطقةُ باسمِ إعلامٍ عبري عَنونت أن حربَ نتنياهو على غزة ليست عبثية، بل تطهيرٌ عِرقي وجريمةٌ ضِدَ الإنسانية// فَقدت غزة مناعةَ لحمِها المُرّ، لكنها المحاصرةُ من العدو كما من ذوي القُربى ما مَدّت يدَها إلا إلى السماء// على توقيتِ القطاع دعا بابا الفاتيكان إلى وضعِ حدٍ فوري لحربِ غزة "الهمجية"/ وعلى توقيتِ دمشق، وتحتَ إشرافِ الطيرانِ الحربي الإسرائيلي، أعلن توم براك عن دخولِ اتفاقِ وقفِ إطلاقِ النار في السويداء حيّزَ التنفيذ، ووضْعِ حجرِ الأساس نحوَ حلٍ شامل وخفضِ التصعيد وحمايةِ الأبرياء ووصولِ المساعدات وتبادُلِ الرهائن/ ودعا جميعَ الفصائل إلى إلقاءِ السلاح ووقفِ الأعمال العدائية، والتخلي عن دوامة الانتقام القبلي/ أما على التوقيتِ اللبناني فقد أخّرَ المبعوثُ الأميركي توم براك عقاربَ الساعة يوماً إلى الوراء/ وحلَّ في بيروت على روزنامةِ الأحد، في استراحةِ محارب بعدَ جبهة ِالسويداء/ على أن يبدأَ برنامَجَ عملِه الرسمي صبيحةَ الإثنين بمحادثاتٍ معَ رئيسي الجمهورية والحكومة جوزاف عون ونواف سلام، فيما يلتقي رئيسَ مجلسِ النواب نبيه بري نهار الثلاثاء// وفي زيارتِه الثالثة إلى لبنان.. وسّعَ برّاك بيكارَ اللقاءات لتَشمَلَ قياداتٍ سياسيةً وروحية ونيابية، على أن يُدلِيَ بدلوِ مواقفِه من السرايا الحكومية بعدَ لقائِه رئيسَ الحكومة نواف سلام// مصادرُ متابعة للزيارة وعبْرَ الجديد، أشارت إلى أنه من السابقِ لأوانه الحديثُ عن تفاؤلٍ أو تشاؤم قبلَ تَبيانِ نتائجِ اللقاءات/ لكنها أكدت في المقابل أن الردَ الأميركي على الملاحظاتِ اللبنانية لا يعني اتفاقاً جديداً بينَ لبنان وإسرائيل/ إنما يَرسُمُ آليةً تنفيذية لاتفاقِ تِشرين على مراحلَ متتالية ومتزامنة بينَ تسليمِ السلاح والانسحابِ الإسرائيلي/ مع أخذِ مخاوفِ حزبِ الله في الاعتبار بحسَبِ المصادر// على الفالقِ السوري اللبناني يتحرّك توم براك بينَ وقفَيْن لإطلاق النار/ وفوقَهما تحومُ الشبُهاتُ الإسرائيلية/ فهل ستَسيرُ المِنطقة نحوَ الاستقرار، أم وراءَ الزيارة ما وراءَها؟// غداً لناظرِ القرارين.. قريب.
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