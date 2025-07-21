الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 21-07-2025

2025-07-21 | 13:37
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 21-07-2025

بين الوزيرِ "الهارب" والوسيطِ "الجوال" افتُتحت بورصةُ الأحداثِ في لبنان/./ جورج بوشكيان وزيرٌ "صُنع في لبنان" وتولَّى صناعتَه/ وعلى موادِّ القضاءِ الأولية باتهاماتِ الرُّشَى والتزويرِ الثابتة بالإفادات "شمّع الخيط وهرب"/ وقطع "وان واي تيكيت" إلى كندا// معلوماتُ الجديد أفادت بأنه بعد مُثولِ بوشكيان أمام القاضي جمال الحجار/ وعلى "وضعِه الصعب" نصَحَه مقربون بمغادرةِ البلاد// وفي بيانِ نفيٍ أصدَرَه من الطرفِ الآخَر للكُرةِ الأرضية/ قال إنه غادر الأراضيَ اللبنانيةَ في السابعِ من الشهرِ الجاري "بسفرة عائلية" مسبَّقَةِ التخطيط/ ولم يُبْدِ بوشكيان في البيان استعدادَه للعودةِ إلى لبنان والمثولِ أمام القضاءِ لإثباتِ براءتِه لأنَّ العدالةَ لا تُبنَى بالكَيلِ بمِكيالَيْنِ بحَسَبِ قولِه/./ ضبط بوشكيان ساعةَ الهروب على عَقاربِ انتظارِ المبعوث الأميركي توم براك/ وعلى العودة الثالثة كانت مواقفُ براك ثابتة/ وهذه المرة من مِنبر السرايا، السلطةِ التنفيذية، في دلالةٍ واضحة على أنَّ مجلسَ الوزراء هو المكانُ المناسب لإقرار آليةِ ومُهلِ تنفيذِ الورقةِ الأميركية/ وفي كلامِه المباشِر بعد لقائه رئيسَ الحكومة نواف سلام/ وَضع براك النِقاطَ على حروفِ الدولةِ اللبنانية وقال إنَّ اتفاقيةَ نزعِ سلاحِ حزبِ الله مسألةٌ داخلية للغاية وبالنسبة لأميركا الحزبُ هو منظمةٌ إرهابيةٌ أجنبية ولا علاقةَ لنا بذلك/ ومن دوره الإرشادي أضاف: نحن نحاولُ المساعدةَ وفي الوقتِ عينه لا ضمانات ولا نستطيعُ إرغامَ إسرائيل على فِعلِ أيِّ شيء/ وما نحاولُ فِعلَه الآنَ هو إعادةُ الاستقرارِ للمنطقة وليس صَبَّ الزيتِ على النار/ وفي قراءةِ ما وراءَ الخبر/ فإنَّ براك غَسَلَ يديه "من دم الصِّدِّيق"/ ورمى الكُرةَ في الحِضن اللبناني/ ولزَّمَ لبنان لإسرائيل في حال لم يخطُ لبنان عملياً نحو التنفيذ/ فلا هو تَعَهَّد بالضمانات/ ولا بالضغطِ على إسرائيل/ أُسوةً بما جرى في المِلفِّ السوري حيث "بكبسة" زر من الرئيس ِالأميركي دونالد ترامب أَوقَفَت إسرائيل اعتداءاتِها على سوريا// قال براك كلمتَه في السرايا ومشى إلى لقاءاتٍ متعددةِ الاتجاهاتِ السياسية والروحية/ قبل لقاءِ الثلاثاء معَ رئيسِ مجلس النواب نبيه بري/ علماً بأن فريقَ السَّفارةِ المولَج تنظيمَ جدولِ لقاءات براك كان طلَبَ موعِداً اليوم في عين التينة/ لكنَّ "عين التينة" كانت بصيرة/ حيث أَصَرَّ بري على تأجيلِ الموعد للغد/ كي يتسَنَّى له اقتفاءُ أَثَرِ الأجواءِ من الرئاستينِ الأولى والثالثة/ والتقاطُ الأنفاسِ للتشاور معَ حزبِ الله/ وإعدادِ جواب "مبكل" على ما يحملُه براك، على قاعدةِ العَرض والطلب/ وعند بري الخبرُ اليَقين.
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 21-07-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

21-07-2025

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 20-07-2025

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

يحدث الآن

اخترنا لك
مقدمة النشرة المسائية 20-07-2025
2025-07-20
مقدمة النشرة المسائية 19-07-2025
2025-07-19
مقدمة النشرة المسائية 18-07-2025
2025-07-18
مقدمة النشرة المسائية 17-07-2025
2025-07-17
مقدمة النشرة المسائية 16-07-2025
2025-07-16
مقدمة النشرة المسائية 15-07-2025
2025-07-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025