مقدمة النشرة المسائية 27-08-2025

طافَ توم برّاك بالطوّافة/ ولم يجِدْ مَدْرَجاً لهبوطٍ آمِن على أرضِ الجنوب/ ما اضطُرَّهُ تالياً للجلوسِ ساعتينِ في قاعة الانتظار في ثُكنة الجيش/ بعدما شدَّ أهلُ القرى الأحزمة/ وقَطَعوا بأجسادِهم وأعلامِهم وصُوَرِ شهدائهم/ الطريقَ على جولةٍ كان من المفترَضِ أن تشمُلَ البياضة وصور وما تبَقَّى من مدينة الخيام انطلاقاً من مرجعيون// الطَّوَافُ فوقَ أرضِ الجنوب حَرامٌ على سفيرٍ يحملُ الجِيناتِ اللبنانية/ بهُويةٍ أميركية/ ولولا مواقفِه الأخيرة/ لكانَ أهلُ القرى بادلوا الزيارةَ بكَرَمِ الضيافةِ الجنوبية/ وواكَبُوهُ بجولةٍ مَيدانيةٍ على ما تبقَّى من هياكلِ البيوت وقَدَّموا له جَردةَ حسابٍ بخسائرِ منازلِهم ومواردِ رزقِهم/ وجَعلوهُ يرى بأُمِّ العين ما اقتَرفَته من دمارٍ شامل// عادَ برّاك أدراجَه/ لكنَّ المَهمةَ لم تنتهِ/ وعاصفةُ مفاعيلِ الزيارةِ الخامسة في يومِها الأول/ لم تهدأْ بل أثارت زَوبَعةً من المواقفِ والتحليلات أَجمَعت على أنَّ الهجمةَ الأميركية بوفدٍ رفيعِ المستوى/ انتهت بهجمةٍ مضادة/ وفي التفاصيل أنَّ براك لم يرجِعْ بردٍّ إسرائيلي بل بمَهمةٍ إسرائيليةٍ أصعب / واستَبدلَ "الخُطوة بخطوة" بمعادلة "خُطة مقابلَ خُطة"/ قائمةٍ على ربطِ الانسحابِ الجزئي بخُطةِ الجيش المرتَقبة لحصر السلاح/ وباتت معها الأمورُ معلَّقةً على طلَباتِ وردودِ إسرائيلَ السلبية// غادر برّاك منطقةَ التفاوض إلى مربَّع الضغط على لبنان كونُ الولاياتِ المتحدة الأميركية لا تملكُ أدواتِ الضغط على إسرائيل/ وكلُّ ما تلاها من إشاداتٍ بقراراتِ الحكومة/ ضَربت عُرضَ الحائط بالشروطِ الجديدة/ وتَركت لبنان بلا خِيار/ بعدما قام بخُطوتَينِ مقابلَ لا خُطوة/ فلبنان التزمَ بوقف إطلاق النار منذ اتفاقِ تِشرين/ وأَقَرَّ بجلستَيِ الحكومة قرارَ حصريةِ السلاح بيد الدولة ويَستعِدُّ لمناقشة خُطةِ الجيش في الجلسة الحكومية المرتَقبة/ والجيشُ لا يمكنُه تنفيذُ المطلوبِ منه والانتشارُ على كلِّ الأراضي جنوبَ الليطاني ما لم تَنسحِبْ إسرائيل/ في الوقت الذي لم تتوقفْ فيه الاعتداءاتُ والنِقاطُ الخمسُ المحتلة أصبحت بعددِ أصابعِ اليدَين/ ليستقرَّ الوضعُ على ما أدلى به المفاوِضُ الثنائي/ إذ قال رئيسُ إنَّ الأمورَ ليست سهلة/ وإنَّ الوفدَ الأميركي لم يأتِ بأي شيءٍ من إسرائيل وبالتالي ذَهَبتِ الأمورُ نحو التعقيدِ مجدداً/ وأضاف أنَّ أَتَوْنا بعكسِ ما وَعَدونا به/ وعليه أفاد مقربون من عين التينة بأنَّ بري أبلغَ حزبَ بأن السُّبلَ ضاقت به // وعلى طريقة الإسناد لعين التينة/ أوعَزَ حزبُ الله للمعاونِ السياسي / بإصدار بيانٍ حذر فيه المسؤولينَ الرسميين في لبنانَ من الوقوعِ ‏فيما أسماهُ الأفخاخَ القاتِلة/ وجرِّ البلدِ إلى حربٍ أهلية/ وتقدَّمَ المعاونُ السياسي خُطوةً باتجاه رئيسِ الجمهورية بعد نأيٍ عن التواصل/ ووضعه على رأسِ الحريصينَ على استقلالِ وأمانِ البلد لإعادة النظر بالشكلِ والمضمون في التعاطي معَ ما يحمِلُه الموفَدون الدوليون والإقليميون// أعادت حارة حريك همْزةَ الوصلِ معَ بعبدا/ وغداً لناظِرِه قريبٌ في اجتماعٍ ثنائي يَجمَعُ رعد برئيسِ الجمهورية في بعبدا.