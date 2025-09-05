الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 05-09-2025

2025-09-05 | 13:19
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 05-09-2025

مقدمة النشرة المسائية 05-09-2025

بخُطوةٍ محسوبةٍ ومدروسة وبأقلِّ الأضرارِ الممكنة أمَّنَ الوزراءُ الشيعة النصابَ لانعقاد الجلسة "الحصرية" على السلاح ومُلحَقِها ببنود "لزوم ما لا يَلزم" سوى كشرطٍ لتسجيلِ الحضور// انطلقتِ الجلسةُ بكامل عديدِها الوَزاري وانسابت بهدوءٍ على جدول أعمالِها العادي حتى دخولِ "قائدِ القوات المسلحة" لتقديم خُطةِ الجيش بشأن حَصريةِ السلاح وبعد التحيةِ والسلام استَنفَر وزراء الثنائي الأربعة وانسَحبوا إلى الخطوط الخلفية للجلسة الوَزارية قبل أن يغادروا القصرَ الرئاسي/ بقيتِ الأنظارُ مشدودةً إلى فادي مكي الوزيرِ "الملِك" الشيعي الخامس على الطاولة إلى أنْ قَرَّر رميَ استقالتِه شفهياً ووضْعَها في عُهدة رئيس الجمهورية/ ما جعل "أدرينالين" الجلسةِ يَرتفعُ بعد التمايُزِ الذي سَجَّله الوزير مكي عن "الرُّباعية" الشيعية بقوله إنه كانَ من الداعينَ إلى مناقشة خُطةِ الجيش وتركِ موضوعِ المُهلةِ الزمنية لتقديرِ قيادتِه/ وبعدما  تُرك وحيداً في ساحة "المعركة" وأمام الوضعِ الراهن وانسحابِ مكوِّنٍ أساسي لم يستطعْ أن يتحملَ مرةً أخرى وِزْرَ قرارٍ كهذا واتَّخَذ القرار بالانسحاب من الجلسة// بعد الانسحابِ التكتيكي/ برَّر وزراءُ الثنائي الأمرَ "بأنَّ ما بُني على باطلِ جلستَي الخامسِ والسابع من آب فهو باطل" وبأنَّ الانسحابَ ليس تحدياً إنما تعبيرٌ عن الاعتراضِ على قرارَي الجلستين/ بحَسَب وزيرِ العمل محمد حيدر الذي صرح "بضربة" على الحافِر وأخرى على المِسمار  ومختَصَرُ كلامِه  أنكم إذا استَطعتُمُ اتخاذَ قرارٍ من دونِ وجودِنا فاتَّخِذوه// اختُتمت "سيرةُ" آلِ البيت الوَزاري الشيعي على سؤال عمَّا اذا كان المطلوبُ من لبنان دائماً أن يقومَ بخُطُواتٍ بينما إسرائيل لا تبادِرُ إلى خُطوةٍ مقابِلة ولا تقدِّمُ أيَّ ضمانة/ ومن حيث انتهى موقفُ الثنائي أكملَ قائدُ الجيش رودولف هيكل عرْضَ خُطةِ الجيش وأَخَذتِ الحكومةُ عِلماً بها ورحبت فيها على أن تبقى المداولاتُ بشأنها سِرّية/ وبحَسَب وزيرِ الإعلام فإنَّ القرارَ السياسي بشأن حصرِ السلاح اتُّخذ في الأساس أمّا الخُطةُ التي رحَّبنا بها فهي خُطةٌ عسكرية// والجيشُ سيبدأُ تنفيذَها ولكنْ وَفقَ الإمكاناتِ اللوجستيةِ والتِقْنيةِ والبشرية واستناداً إلى وقفِ الاعتداءاتِ الاسرائيلية التي تُعيقُ تنفيذَ الخُطة مضيفاُ أنَّ تنفيذَ الورقة من قِبل لبنان كان مشروطاً من الأساس بموافقةِ كلٍّ من سوريا وإسرائيل// وبالنسبة إلى المُهل فقد تُرك الأمرُ إلى حُسن تقدير الجيش استناداً إلى الظروفِ والمعطيات// وبالمختصر غيرِ المفيد فإنَّ الجلسةَ انقَسمت إلى مِحورينِ متواجهَين بين أقليةٍ لها شارعُها تَمَترَسَت وراء الميثاقية وخالفت ثقتَها مرتينِ للبيانِ الوَزاري وبين أكثريةٍ وَزاريةٍ لها شوارعُها أيضاً وفي كِلا الحالتَين فإن لبنان هو المتضررُ الأكبر لأنَّ التهديدَ الإسرائيلي لم يعدْ محصوراً بحزبِ الله وبثنائيٍّ وطائفة، وخصوصاً أن إسرائيل هي مَنْ ضَربت باتفاقَ تِشرين عُرضَ الحائط وعليه كان حَرِيَّاً بوزراءِ الثنائي الاطّلاعُ حضوراً على الخُطة وتسجيلُ ملاحظاتِهم واعتراضِهم في مَحضرِ الجلسة / واستقالةُ الوزيرِ الخامس إن تحوَّلَت كتابةً هي اختبارٌ للرُّباعية الشيعية  بأن تعيينَ البديلِ جاهِزٌ ومِن دون أن تَهتزَّ الميثاقية//
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 05-09-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية

05-09-2025

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 04-09-2025

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

يحدث الآن

اخترنا لك
مقدمة النشرة المسائية 04-09-2025
2025-09-04
مقدمة النشرة المسائية 03-09-2025
2025-09-03
مقدمة النشرة المسائية 02-09-2025
2025-09-02
مقدمة النشرة المسائية 01-09-2025
2025-09-01
مقدمة النشرة المسائية 31-08-2025
2025-08-31
مقدمة النشرة المسائية 30-08-2025
2025-08-30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025