الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 04-09-2025

2025-09-04 | 13:24
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 04-09-2025

مقدمة النشرة المسائية 04-09-2025

تستعدُّ الحكومةُ "لجهاد الجُمُعة الأكبر".. وأضافَتْ إسرائيل إلى مَخرجِ بنودِها الأربعة بندَ العدوانِ المستمر على لبنان وآخِرُه حِزامُ النارِ الأعنف منذ اتفاقِ تِشرين الذي لفَّ بلدة انصارية ومحيطَها شمالَ الليطاني ووَصَلت ارتداداتُ الغاراتِ إلى مختلِفِ المناطقِ الجنوبية// وعلى صفيحِ الجنوبِ الساخن والعدوانِ المتواصل على لبنان، تطوراتُ الساعاتِ الأخيرة نَقلت موقفَ الثنائي من المقاطَعة إلى المشارَكة/ على أن يتناولَ الوزراءُ الشيعة في مداخلاتِهم الاعتداءاتِ الإسرائيليةَ المتواصلة ووضْعَ الحكومةِ أمام مسؤولياتِها ربطاً بعنوانِ الجلسة وخُطةِ حصرِ السلاح/ إذ سيقدِّمُ قائدُ الجيش الخُطةَ تحت سقفِ التزامِ المؤسسة العسكرية بتنفيذِ قراراتِ المؤسسة التنفيذية/ مع خطٍّ عريض تحت عدمِ تحديدِ جدولٍ زمني لتنفيذ القرار قبل تزويدِ الجيش بالعديد والعَتاد// عشيةَ الجلسة نَشَطَت الاتصالاتُ بين حارة حريك وبعبدا وعين التينة/ وُضِعتِ الأمورُ في نِصابها عند الثنائي/ وأَعيدتِ الكُرةُ إلى ملعب رئيسِ الجمهورية المَعني بحسبِ الثنائي بوضعِ مقارَبةٍ مختلفة عن الجلستينِ السابقتين/ وإذا وصلتِ الأمورُ إلى حائطٍ مسدود فالانسحابُ من الجلسة هو سيدُ الموقف// هذا في المعلومات المتداوَلة على بُعد ساعاتٍ من الجلسة/ أما البارزُ في المواقف فصَدرَ عن البطريرك الراعي/ على مبدأ أنَّ كلَّ لبنان يتطلعُ إلى وَحدةِ السلاح/ وعند الحديث عن السيادة لا يمكنُ إغفالُ قضية "الوجود" الإسرائيلي في الجنوب/ وعلى دِقة الوضع أمَلَ الراعي أن تصلَ الحكومةُ غداً إلى تفاهمٍ ولا ينبغي أن يكونَ هناك غالِبٌ ومغلوب// تزامَنَ الموقفُ المحلي مع سلسلةِ مواقفَ عربيةٍ صدرت عن الأردن والإمارات وجامعةِ الدول العربية ومصر أَجمَعت على دعم أمن لبنان وسيادتِه واستقراره/ وأَثنَت على قرار الحكومةِ اللبنانية بحصرِ السلاح ووصَفَته بالشجاع والهام لاستقرار البلد// المواقفُ المسجَّلة على المشهد الداخلي اللبناني سياسياً وأمنياً/ ليست بمنأىً عما يدورُ في المنطقة/ تحديداً ما يجري في غزةَ والضِفةِ الغربية من عملية فرزٍ وضمٍّ للأراضي/ ومنها انتقلت أحلامُ إسرائيلَ التوسعيةُ من الأرض إلى الفضاء/ بإطلاقِها قمراً صناعياً تجسُّسياً على منطقة الشرق الأوسط/ من ضِمنِ مشروعٍ يشمُلُ عشرين قمرَ تجسسٍ عسكري لجمع المعلوماتِ الاستخبارية وتشكيلِ منظومة إنذارٍ لرصد إطلاقِ الصواريخ// وقد يَرصُدُ القمرُ التجسسيُّ الإسرائيلي صوتَ الطِفلة هند رجب وقد أَبكى عيونَ البندقية في مِهرجانِها السينمائي ونال فيلمُ صَرَخاتِها الأخيرة تصفيقاً استمرَّ أربعاً وعشرين دقيقة/ وما كاد ينتهي يومُ البندقية حتى أَعلنت روما  رحيلَ ملكِ الموضة جورجيو أرماني عن اثنينِ وتسعينَ عاماً من الأناقة.
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 04-09-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية

04-09-2025

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 03-09-2025

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

يحدث الآن

اخترنا لك
مقدمة النشرة المسائية 03-09-2025
2025-09-03
مقدمة النشرة المسائية 02-09-2025
2025-09-02
مقدمة النشرة المسائية 01-09-2025
2025-09-01
مقدمة النشرة المسائية 31-08-2025
2025-08-31
مقدمة النشرة المسائية 30-08-2025
2025-08-30
مقدمة النشرة المسائية 29-08-2025
2025-08-29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025