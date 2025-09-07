مقدمة النشرة المسائية 07-09-2025

عاجل
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: لقاء مرتقب بين الرئيسين عون وبري في الايام المقبلة وهذا اللقاء سيُمهد للقاء آخر بين الرئيسين بري وسلام
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: لقاء مرتقب بين الرئيسين عون وبري في الايام المقبلة وهذا اللقاء سيُمهد للقاء آخر بين الرئيسين بري وسلام
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: أحد زوار الرئيس بري قال له بأنه يشكل "صمام أمان" للبنان والدول العربية والرئيس عون أعدّ صياغات تاريخية ساهمت في حماية لبنان
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: أحد زوار الرئيس بري قال له بأنه يشكل "صمام أمان" للبنان والدول العربية والرئيس عون أعدّ صياغات تاريخية ساهمت في حماية لبنان
غسان حجار لـ #وهلق_شو: الوضع اللبناني مرتبط بالاستقرار السوري والوضع في غزة ولا مصلحة لنا بحدوث تصادم داخلي ولسنا قادرين على تنفيذ كل المطالب الدولية
غسان حجار لـ #وهلق_شو: الوضع اللبناني مرتبط بالاستقرار السوري والوضع في غزة ولا مصلحة لنا بحدوث تصادم داخلي ولسنا قادرين على تنفيذ كل المطالب الدولية
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
28 o
AlJadeedTv
البقاع
23 o
AlJadeedTv
الجنوب
27 o
AlJadeedTv
الشمال
29 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
22 o
AlJadeedTv
كسروان
28 o
AlJadeedTv
متن
28 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 07-09-2025

2025-09-07 | 13:27
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 07-09-2025

مقدمة النشرة المسائية 07-09-2025

من رأس الناقورة.. جرى تبديلُ رأسِ "الميكانيزم"/ وإنْ كانَ هذا الإجراء روتينياً ويَحدُث كلَ ستةِ شهور/ لكنْ هل تكون "الثالثة ثابتة" على تفعيلِ عملِ لجنةِ مراقبةِ وقفِ إطلاق النار بعدَ الانكفاء عن القيامِ بدورِها؟// كلُ المؤشرات.. وعلى رأسها مشاركةُ الجنرال "فوق العادة" براد كوبر قائدِ المِنطقة الوسطى ترافقُه الموفدةُ الميركية مورغان أورتاغوس في اجتماعِ اللجنة.. تدلُّ على أن القرار وعلى أرفعِ مستوى في الإدارةِ الأميركية قد اتُّخِذ في تشغيلِ محركاتِ اللجنة للقيامِ بواجبِها باتجاه الضغط على إسرائيل لتنفيذِ اتفاقِ وقف الأعمال العدائية المُطبَّق من جانبٍ واحد// زيارةُ كوبر وأورتاغوس الخاطفة، وحضورُهما الاجتماعَ الأمني الخماسي في مِنطقة اليونيفيل المحايدة.. رسالةٌ واضحة عن جِديّة التعاطي الأميركي في المرحلةِ الراهنة/ وإنْ هي كانت مبرمجةً قبلَ الجلسةِ الحكومية الأخيرة/ إلا أنها جاءت بعدَ جلسةِ الخامس من أيلول التي رَحّبت بخطّةِ الجيش لحصرِ السلاح/ والتي عَزّزها موقفُ رئاستَي الجمهورية والحكومة، وحَظيت بالتوافق.. وإن "تمنّع الثنائي وهو راغبٌ"/ وقَرّبتِ المَسافات بين جميعِ الأطراف التي تلقّفتها بإيجابية/ وأَرخَت ظِلالاً من الاستقرار على البلاد// وعلى مفاعيلِ جلسةِ الجمُعة.. جاءَ أحدُ الميكانيزم/ حيث استَمعت اللجنة تحتَ إشراف كوبر-أورتاغوس للإحاطةِ التي قَدّمها ممثلُ الجيشِ اللبناني/ وتضمّنت تصوّراً شاملاً للمرحلةِ الأولى من الخطةِ الأمنية.. ومركزُها جنوب الليطاني/ وأبرزُ بنودِها نزعُ السلاح غيرِ الشرعي/ وانتشارُ وَحداتٍ عسكرية/ وضبطُ المعابر ومنعُ إدخالِ الأسلحة الى المِنطقة/ ومصادرةُ الاسلحة التي يَتِمُ العثورُ عليها بعدَ الانتشار/ وعلى نتائجِ المرحلة الأولى يُبنى المقتضى في استكمالِ المراحلِ الأخرى// الجانبُ الأميركي لاسيما قائدُ المِنطقة الوسطى رحّب بالعرضِ اللبناني/ وطَلبَ تزويدَه بتفاصيلَ إضافية حولَ آلياتِ التنفيذ والقدُراتِ المَيدانيةِ المطلوبة/ ما يَعكِسُ اهتمامَ واشنطن بتعزيزِ التنسيق معَ المؤسسةِ العسكرية اللبنانية/ المُخوّلة حصراً تسييلَ الموقفِ الحكومي اللبناني من الورق إلى أرضِ الواقع/ كإثباتٍ على مدى جِديةِ لبنان في بسطِ سلطةِ الدولة وبقُواها الذاتية على الأراضي اللبنانية/ والاهتمامُ الأميركي لم يكن ليَبلُغَ مستوى القيادةِ الوسطى لولا وَحدةُ الموقفِ الحكومي اللبناني/ الذي تَلاقى في جِديتِه معَ أولِ بيانٍ عالي اللهجة لمجلسِ التعاونِ الخليجي على مَسافةِ أيامٍ من مؤتمرِ حلِّ الدولتين في نيويورك برعايةٍ سُعودية فرنسية/ وتَضمّنَ البيان ترسيمَ خطوطٍ حُمر جديدة للأمنِ الإقليمي، معَ التشديد على أهميةِ حلِ الدولتين كأساسٍ لتحقيقِ السلام في الشرق الأوسط// لم يكُن البيان "عابرَ سبيل" في المرحلةِ الراهنة/ بل يتزامنُ معَ "حُلُمِ "بنيامين نتنياهو بإسرائيلَ الكبرى/ التي تُهدِّدُ بقضمِ أراضٍ عربيةٍ وخليجية/ ما قد يُقوِّضُ الاتفاقياتِ الإبراهيمية/ ويَضعُ الرئيسَ الأميركي دونالد ترامب بينَ خِيارين أحلاهُما مُرّ: إما التخلي عن حِلفِه الخليجي وخزائنِه/ وإما اللَحاقُ بنتياهو "إلى الخراب".
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 07-09-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية

07-09-2025

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 06-09-2025

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 05-09-2025
Play
2025-09-05
Play

مقدمة النشرة المسائية 05-09-2025

مقدمة النشرة المسائية 05-09-2025

2025-09-05

مقدمة النشرة المسائية 05-09-2025

مقدمة النشرة المسائية 05-09-2025

مقدمة النشرة المسائية 04-09-2025
Play
2025-09-04
Play

مقدمة النشرة المسائية 04-09-2025

مقدمة النشرة المسائية 04-09-2025

2025-09-04

مقدمة النشرة المسائية 04-09-2025

مقدمة النشرة المسائية 04-09-2025

يحدث الآن

اخترنا لك
مقدمة النشرة المسائية 06-09-2025
2025-09-06
مقدمة النشرة المسائية 05-09-2025
2025-09-05
مقدمة النشرة المسائية 04-09-2025
2025-09-04
مقدمة النشرة المسائية 03-09-2025
2025-09-03
مقدمة النشرة المسائية 02-09-2025
2025-09-02
مقدمة النشرة المسائية 01-09-2025
2025-09-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025