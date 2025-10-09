مقدمة النشرة المسائية 09-10-2025

"كلَيلةِ العيد وأجمل".. هكذا تلَقَّى سكانُ غزةَ الخبر/ ووسَطَ ذهولٍ مبلَّلٍ بالدموع، خَرجوا من الشوارع، حيثُ الإقامة، إلى الشوارع/ ومعهم نَهَضت غزة من تحتِ رَمادِها في مجزرةٍ استمرَّت عامَين/ لتعودَ ليسْ كأجملِ المدنِ وأرقاها بل لأنها "تعادِلُ تاريخَ أُمّة" ومن موتِها تُثبِتُ جدارَتَها بالحياة/ وصَدَقَ درويش// هكذا انتصَفَ نهارُ غزة/ معَ دخولِ وقفِ إطلاق النار حيزَ التنفيذ/ قبل أنْ تصادِقَ الحكومةُ الإسرائيليةُ المجتمِعةُ على القرار/ مسبوقَةً بإعلانِ الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب فجراً أنَّ إسرائيلَ وحماس وافقتا على إنهاءِ الحرب في غزةَ كمرحلةٍ أولى من خُطة السلام/ والتي تتضمَّنُ تبادلَ الأسرى في مُهلةٍ أقصاها الإثنينُ المقبل/ وكالمَزْهُوِّ بإنجازِه/ تحدَّث ترامب عن مجلسِ السلام وعن دولِ المنطقةِ الراغبةِ في إعادةِ إعمارِ القطاع والحفاظِ على بقاءِ غزةَ سِلمية/ وأضاف أنه أَبلغَ بنيامين نتنياهو بأنّ لا يمكنُها أن تحارِبَ العالَم وهو يَفهمُ ذلك جيداً/ وإذ بدا ترامب واثِقاً من أنَّ السلامَ سيسودُ الشرقَ الأوسط قال: أَعتقدُ بأنّ ستكونُ جُزءاً من عمليةِ السلام/ فهل غَمَزَ ترامب من قناةِ التفاوضِ معَ طهران؟ وهل سيَشهدُ التقاربُ الأميركيُّ انفراجاً على الساحةِ اللبنانية/ وبالتالي تطبيقَ نموذجِ الاتفاق معَ حماس ومن ضِمنِه نزعُ سلاحِها.. على حزبِ الله/ وخصوصاً بعد التهنئة التي تلقَّتها الحركةُ من كلٍّ من طهران وحزبِ على الاتفاق// وبالانتظار قد يُتَوّج الاتفاقُ بزيارةِ ترامب إلى القاهرة بعد تلقِّيه دعوةً مماثلة لزيارة تل أبيب وإلقاءِ كلمةٍ أمام الكنيست// وفي وقت توجَّهَ ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسرائيل فإنَّ مفاوضاتِ شَرْم الشيخ مستمرة/ وتفرَّعَ منها اجتماعُ باريس لبحثِ "اليومِ التالي" لغزة بعد انتهاء الحرب وذلك على مستوى وزراءِ خارجيةِ دولٍ عربيةٍ وأوروبية وبالتعاون الوثيقِ معَ الولايات المتحدة/ ويناقِشُ الاجتماعُ قوةَ الاستقرارِ الدوليةَ والحُكمَ الانتقاليَّ في غزة والمساعداتِ الإنسانيةَ وإعادةَ الإعمارِ ونزعَ سلاحِ حماس وتفعيلَ الدولةِ الفلسطينية/ ويَكتسِبُ اجتماعُ باريس أهميتَه من كونِه يُعَدُّ استمراراً للمبادرة الداعِمة لحل الدولتين/ ومن هنا تأتي معارَضةُ إسرائيل للاجتماع بعدما وصَفَته بمحاولةٍ لتدويلِ النزاع// وعلى أوجُهِ الشَّبَهِ بين مِلفَيْ غزةَ وجنوبِ لبنان/ وبعد ترحيبِه بوقف حرب الإبادة على قطاع غزة/ حذر رئيسُ مجلسِ النواب من استدارةِ إسرائيلَ باتجاهِ لبنان/ معتبراً أن الحذَرَ من انقلابِها على الاتفاق واجب/ وقد عوَّدَتنا دائماً على التفلُّتِ من كلِّ الاتفاقاتِ والعهود.