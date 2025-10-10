الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 10-10-2025

2025-10-10 | 13:55
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 10-10-2025

أولُ زيارةٍ من دولةٍ إلى دولة لم تمُرَّ "بمفوضِيَّة" عنجر السامِيَة/ ولا أَقامَت مَحطةَ استراحةٍ لها على "البو ريفاج"/ بل سلَكَت مسلكَها البروتوكولي/ وإنْ لم تستعِدْ بيروت مِفتاحَها/ إلا أنها فَتحت أبوابَها لاستقبال وزيرِ الخارجية في عهدِ "الشرع" أسعد الشيباني بعدما طَوَى الرئيسُ السوري صفحةَ الماضي// زيارةٌ سياسيةٌ أمنيةٌ بجَوْلاتٍ ثلاثٍ استُثنِيَت منها عين التينة فلا بري لحَظَ موعِداً ولا الشيباني طلبَ اللقاء/ وما بين بعبدا والسرايا والخارجية تمّ حصرُ القضايا المشتركة بلجانِ متابَعة بعد إصدارِ ورقةِ انتهاءِ صلاحيةِ المجلسِ الأعلى السوري اللبناني/ واختُتمت بفتحِ صفحةٍ جديدةٍ قائمةٍ على الاحترام المتبادَل وحُسنِ جِوارٍ يربِطُه التاريخُ والجغرافيا// ومن هنا إلى هناك/ حيث حربُ الإبادة لم تَطمِسْ أربعةَ آلافِ عامٍ من التاريخ وإنْ غَيَّرت مَعالمَ الجغرافيا بأكثرَ من مئتَيْ ألفِ طُنٍّ من المتفجرات ألقَتها على جسد القطاع خلال عامَين/ وفي نهاية المطاف / انسحَبَ الغُزاةُ وبَقيت غزة/ وكَتَبت "نصرَها المُطلَق" بصمود أبنائها رَغم ضريبةِ الدم المرتفعة/ وفي موسِم العودةِ من الجنوب إلى الشمال مروراً بقلب المدينة/ طرقاتُ الموتِ التي سَلكوها نزوحاً/ رَجَعوا منها إلى الحياة ترافِقُهم أرواحُ آلافِ الشهداءِ والمفقودين / تطبيقاً للمرحلة الأولى من اتفاقِ وقف إطلاق النار التي تشمُلُ انسحاباً إسرائيلياً إلى الخط الأصفر على خريطة القطاع/ وإطلاقَ سَراحِ الأسرى من الجانبَين//مسارُ المفاوضات لم ينتهِ هنا وأمامَه مِشوارٌ طويل / لم يَنَلْ منه لبنان نصيبَه/ فهل يصلُ الدورُ إليه ضِمنَ قطارِ السلام الذي أَطلقه ترامب من غزةَ ليشمُلَ الشرقَ الأوسط بحَسَبِ قولِه// حماس فاوَضَت واشتَرَطت ونالت ما تتمناه/ فهل ينسحبُ نموذجُ حماس على حزبِ الله؟ وهل يَنحو الأخيرُ مَنحاها ؟ أم يجلِسُ على حافَّة التفاوضِ الإيراني الأميركي ليَبنِيَ المُقتضى ؟// بحُكم الواقع فإنَّ لبنانَ الذي دفعَ ضريبةً مرتفعة في حرب الإسناد/ نفَّذ اتفاقَ وقفِ إطلاق النار من جانبٍ واحد/ وبحُكم التجرِبة لم يُنَفَّذِ اتفاقُ وقفِ الحرب على غزة من دون الضغطِ الأميركي على نتنياهو وسَحبِه من بيت النار إلى بيتِ الطاعة/ مقروناً بالضماناتِ الشخصية التي مَنحها ترامب لحماس بعدم عودة إسرائيلَ إلى الحرب/يسجَّلُ لترامب اتفاقُ غزة/ وما بدأه في القطاع يمكنُ أن يُستَثمَرَ في لبنان من خلال ضمانتِه الشخصية بالضغط على إسرائيل لوقفِ عدوانها/ وهو تعَهَّد للدولِ العربيةِ والإسلامية وحتى الأوروبيةِ بالنزوح نحو السلام في المنطقة / وهذا السلامُ حُكماً لا يتحققُ إلا بإقامة دولةٍ فلسطينية/ فهل يَتبنَّى المبادرةَ العربية ؟/أم يفرمِلُ اندفاعتَه نحو السلام؟ / وترامب ما قَبْلَ جائزةِ نوبل هل سيكونُ غيرَه ما بَعدَها ؟ / وأيَّ نُسخةٍ منه سيُصَدِّقُ العالم؟//المتحدثُ باسم البيت الأبيض أشار إلى أن الرئيس ترامب سيواصِلُ إبرامَ اتفاقاتِ السلام وإنهاءَ الحروب وإنقاذَ الأرواح وبقوة إرادته يستطيعُ تحريكَ الجبال/ أمَّا العِبرةُ فستكون في الكنيست وخِطابِ الحدِّ الفاصل بين ترامب المندفِع نحو تصفيرِ الحروب وترامب التابِع لأهواءِ نتياهو //
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 10-10-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

10-10-2025

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 09-10-2025

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 09-10-2025
Play
2025-10-09
Play

مقدمة النشرة المسائية 09-10-2025

مقدمة النشرة المسائية 09-10-2025

2025-10-09

مقدمة النشرة المسائية 09-10-2025

مقدمة النشرة المسائية 09-10-2025

مقدمة النشرة المسائية 07-10-2025
Play
2025-10-07
Play

مقدمة النشرة المسائية 07-10-2025

مقدمة النشرة المسائية 07-10-2025

2025-10-07

مقدمة النشرة المسائية 07-10-2025

مقدمة النشرة المسائية 07-10-2025

يحدث الآن

اخترنا لك
مقدمة النشرة المسائية 09-10-2025
2025-10-09
مقدمة النشرة المسائية 08-10-2025
2025-10-08
مقدمة النشرة المسائية 07-10-2025
2025-10-07
مقدمة النشرة المسائية 06-10-2025
2025-10-06
مقدمة النشرة المسائية 05-10-2025
2025-10-05
مقدمة النشرة المسائية 04-10-2025
2025-10-04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025