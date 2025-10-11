الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 11-10-2025

2025-10-11 | 13:11
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 11-10-2025

"إذا صامد جَنوب.. صامد بولادو"// وكلُّ الثرثرةِ فوق الدمارِ والجراحِ وقطعِ الأرزاقِ والأعناق/ لا تؤتي أُكُلَها ما لم يتحركْ لبنانُ الرسمي ويُفَعِّلْ ذِراعَه الدبلوماسيةَ في إعداد مِلفٍّ موثّق بالوقائعِ والصُّوَرِ والأرقامِ وتقديمِها من ضِمنِ شكوىً عاجلةٍ ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن// بلدة "النّجّارية" جارةُ المصيلح/ والقريةُ الفاصِلة ما بين الساحل/ صعوداً نحو قلبِ الجنوب/ عاشت ما عاشته وتعيشُه كلُّ القرى والبلداتِ والمدنِ من موتٍ يوميٍّ يلفُّ لبنانَ من أقصاهُ إلى اقصاه. وبلا إنذارٍ زَنَّر العدوُّ فجرَ "المصيلح" بموجةٍ من الغارات صَبَّ فيها جامَ حِقدِه على مَرائبَ لرَكنِ مئاتِ الآلياتِ والجرافات ووسائلِ رفعِ الأنقاضِ وإعادةِ الإعمار/ فصَهَرَتِ الحديدَ على الحديد/ وكبَّدَت أصحابَ الآلياتِ المدنيينَ خَساراتٍ كبيرةً وثقيلةً في الأرواحِ والأرزاقِ والممتلكات/ ولم تَسْلَمْ منها بيوتُ المدنيين المجاورة/ وبشَهاداتٍ منهم وَصَفوا الأمرَ وكأن زِلزالاً ضَرب المنطقة/ بمسلميها ومسيحيِّيها فاختلَطَ الدَّمُ بالدم بحَسَبِ تعبير الرئيس نبيه بري// رسائلُ بالنار والدمار/ عنوانُها: ممنوعٌ إعادةُ الإعمار/ وممنوعٌ أن يعودَ الجنوبيون إلى قراهُم/ وممنوعٌ أن ينعُمَ الجنوبُ وكلُّ لبنانَ بالهدوء والأمان والاستقرار إلى أجَلٍ غيرِ مُسمَّى. ومن هنا كان لافتاً موقفُ رئيسِ الجمهورية جوزاف عون/ تعقيباً على العدوانِ بصيغةِ سؤالٍ متعددِ الجهات ويَصلُحُ للقريبِ والبعيد/ طالما تمّ توريطُ لبنانَ بحربِ غزة تحت شعارِ إسنادِ مُطلقيها أفليسَ من أبسطِ المنطقِ إسنادُ لبنانَ بنموذجِ هُدنتِها؟// وعلى احتمالات الأجوبة/ يُستعادُ كلامُ الرئيس الأميركي دونالد ترامب/ بالتزامن مع إعلانِ خُطةِ إنهاء الحرب في غزة/ وقولِه إنَّ طهران تريدُ العملَ من أجل السلام/ مشيراً إلى أن واشنطن ستتعاونُ في هذا الشأن/ ورأى أن الهجومَ على إيران كان مهماً للتوصلِ الى اتفاقٍ بشأن غزة. فَتَحَ ترامب قوسَينِ ليعلِنَ أن إيران دَعَمتِ الصفْقةَ لإنهاء القتال في غزة/ فماذا عن لبنان؟/ ولماذا الكَيلُ "الإيراني" بمِكيالَينِ في جبهةٍ واحدة/ حيث تَستخدِمُ لغةَ الحربِ في لبنان/ مقابلَ دعمِ لغةِ السلام في القطاع// وبالتزامُنِ معَ سَرَيان مفعولِ وقف الحرب/ الآلافُ من سكان القطاع لا يزالونَ على دروبِ العودة ولو إلى اللامكان حيث الاحتلالُ دَمَّر أكثرَ من ثمانينَ بالمئة من مِساحة غزة. في المقابل يستعدُّ الرئيسُ الأميركي لرحلة "قِطافِ النصر" وخِطابه المرتَقَب مطلَعَ الأسبوع في الكنيست الإسرائيلي / على أن يتوجَّه بعد ذلك من تل أبيب إلى القاهرة على دعوةٍ عاجلة وجَّهَها للقادةِ والزعماءِ العرب والمسلمين ومعهم الرئيسُ الفرنسي إيمانويل ماكرون للاحتفال بالتوقيع الرمزي على محادثات شَرْم الشيخ وخُطةِ السلام / ورُبَّ ضارَّةٍ نافعة في أنَّ نوبل للسلام لم تصلْ إلى يديهِ "الملطخَتَين" بالفيتو ضد الدولةِ الفلسطينة/ وبانتظار جائزةِ العام المقبل/ أمام ترامب فرصةُ إعدادِ سيرةٍ ذاتيةٍ حَسَنة وشَهادةِ حُسنِ سلوكٍ بإرساء السلام في منطقة الشرق الأوسط / ليطابِقَ مواصفات "نوبل للسلام".
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 11-10-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

11-10-2025

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 10-10-2025

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

يحدث الآن

اخترنا لك
مقدمة النشرة المسائية 10-10-2025
2025-10-10
مقدمة النشرة المسائية 09-10-2025
2025-10-09
مقدمة النشرة المسائية 08-10-2025
2025-10-08
مقدمة النشرة المسائية 07-10-2025
2025-10-07
مقدمة النشرة المسائية 06-10-2025
2025-10-06
مقدمة النشرة المسائية 05-10-2025
2025-10-05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025