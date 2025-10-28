عاجل
الرئيس عون: الحكم الصالح يحتاج إلى من يقول له الحقيقة فيما الشعبويات الكارثية وحدها تقوم على التطبيل والتضليل
الرئيس عون: الحكم الصالح يحتاج إلى من يقول له الحقيقة فيما الشعبويات الكارثية وحدها تقوم على التطبيل والتضليل
مراسل الجديد: بدأ اجتماع "الميكانيزم" بحضور المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس في الناقورة
مراسل الجديد: بدأ اجتماع "الميكانيزم" بحضور المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس في الناقورة
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
26 o
AlJadeedTv
البقاع
23 o
AlJadeedTv
الجنوب
24 o
AlJadeedTv
الشمال
25 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
22 o
AlJadeedTv
كسروان
27 o
AlJadeedTv
متن
27 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 28-10-2025

2025-10-28 | 14:50
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 28-10-2025

تقاطَعَت طريقُهما في تل أبيب/ وفي بيروتَ التقى الأميركيُّ والمِصري تحت سقفٍ واحد/ ولو صَحَّتِ المعلوماتُ عن تزامُنِ حضورِالسعودي معَ وجودِ الثنائي/ لاضطُرَّتِ الدولةُ اللبنانية إلى الاستعانةِ بشُرطة المرور لتنظيم سَيرِ المَوَاكِب// ليستِ الصُّدفةُ مَنْ قادَتِ الأميركيَّ والمِصريَّ إلى الرملِ اللبناني المتحرك/ إنما اليومُ التالي لشَرْمِ الشيخ/ حيث شَكَّل الطرفانِ ضِلعَينِ من أضلاعِ الحلِّ النهائيِّ المترنِّح للحرب في غزة// وبعد قطيعةٍ من "إيام الصيفية"/ تبيَّنَ أن واشنطن لم تَرْمِ الطلاقَ على لبنان بل عاشت فترةَ "هَجرٍ" معه/ وخلالَها اقتَصَرَت زياراتُ مورغان أورتاغوس على ترؤسِ لجنة الميكانيزم من دون لقاءاتٍ جانبية/ واليومَ قَلَبتِ الآيةَ فجالَت على الرؤساءِ الثلاثة لتدشينِ "مَصنعِ التفاوُضِ الصُّلب"/ واستخراجِ "مُنتَجٍ" يَحمِلُ اسمَ تسويةٍ على أرضيةٍ وَضَعت حجرَ الأساس لها في مقترَحِ آذارَ الفائت وتمحورَ حول تشكيلِ لجانٍ مشتركة بين لبنانَ وإسرائيل على  ألَّا تنحصرَ اللجانُ بالعسكريين بل ينضمُّ إليها مدنيون وتِقْنيون// في الشكل أُحِيطَت لقاءاتُ أورتاغوس معَ الرؤساءِ الثلاثة بهالةٍ إيجابية/ وبأنها لا تحملُ رسائلَ تهديدية/ أما المضمونُ فوُضِع بأماناتِ المَجالس/ وبقيت قضايا حصرِ السلاح وضبطِ الحدود وتوسيعِ عملِ لجنة الميكانيزم وإضفاءِ الطابِع المدني عليها مفاتيحَ الحلول// وإلى الرسالة الأميركية/ شَكَّل الدخولُ المِصري برُتبةِ مديرِ الاستخبارات العسكرية خطَّ إسنادٍ وعَرضِ خِدمات/ من باب الخِبرة في التعاملِ معَ الجانبِ الإسرائيلي/ كونُ اللواء حسن رشاد كان العَرَّابَ الأمني في التوصلِ لاتفاق غزة/ وخلال لقائه رئيسَ الجمهورية جوزاف عون/ أبدى استعدادَ بلادِه للمساعَدة في تثبيتِ الاستقرار في الجنوب وإنهاءِ الوضعِ الأمني المضطرب فيه// اكتمل النِّصابُ الدبلوماسيُّ الأمني بين المَقارِّ الرئاسية/ وانتهى إلى ما انتهى إليه/ إلَّا أنَّ عَقدَ الجلسةِ التشريعية انفرَطَ على عدمِ اكتمالِ النصاب في ساحة النجمة/ لكنَّ الحَبْكةَ في إخراج المسرحية اكتملت بين المُقاطِعينَ ورئيسِ الجلسة/ بعدما تبيَّنَ أنَّ بري كان بإمكانه تأمينُ النِّصاب ولم يَفعل/ وكانتِ التخريجةُ برفعِ القضية إلى قاضي قُضاةِ الحكومة نواف سلام/ على أن تُحدِّدَ جلسةُ مجلسِ الوزراء غداً مسارَ الأمور/ وفي مُطلَقِ الأحوال فإنَّ حكيمَ معراب وأستاذَ المجلس/ وَجهانِ لعُملةٍ انتخابيةٍ واحدة.
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 28-10-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

28-10-2025

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 27-10-2025

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

يحدث الآن

اخترنا لك
مقدمة النشرة المسائية 27-10-2025
2025-10-27
مقدمة النشرة المسائية 26-10-2025
2025-10-26
مقدمة النشرة المسائية 25-10-2025
2025-10-25
مقدمة النشرة المسائية 24-10-2025
2025-10-24
مقدمة النشرة المسائية 23-10-2025
2025-10-23
مقدمة النشرة المسائية 22-10-2025
2025-10-22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025