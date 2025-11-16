الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 16-11-2025

2025-11-16 | 13:38
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 16-11-2025

مقدمة النشرة المسائية 16-11-2025

بيروت تنتخب نقابةَ محاميها في "خلطة" تحالفات/ جعلت الخصومَ حلفاء اللحظة الانتخابية/ والحلفاء أخصاماً في العمل النقابي/ ليتكفل الصوتُ الشيعي بترجيح كفةٍ على أخرى/ ويكون الصوتُ الدرزي "بيضة القبان"/ وعلى نسقِ انتخاباتِ بلديةِ بيروت/ جاءت صورةُ انتخاباتِ نقابة المحامين/ لترسِمَ المشهدَ المقبل فيما لو حصلت الانتخاباتُ النيابية في موعدها// في السياسة فإن طبعَ المصلحة هو "الغلاّب"/ أما في الأمن "فقد "تطبّعت" يومياتُ اللبنانيين مع الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة/ والتي لم يسلم منها اليوم أصحابُ القبعات الزرق/ ففي اعتداءٍ هو ليس الأول على قوات حفظ السلام أطلقت دبابةُ "ميركافا" متمركزة في موقعٍ إسرائيليٍ مستحدث داخل الأراضي اللبنانية طلقاتٍ رشاشة أصابت جنوداً من اليونفيل كانوا يسيرون على الأقدام على بعد أمتارٍ قليلة من الموقع/ ما اضطرهم للاختباء/ اليونيفيل وفي بيانٍ لها أكدت أن هذا الحادث يُعدّ انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701"/ وهو ما اعتبرته قيادةُ الجيش اللبناني/ معرقلاً لاستكمال انتشار الجيش في الجنوب/ وأكدت أنها تعمل بالتنسيق مع الدول الصديقة على وضع حدٍ للانتهاكات والخروقاتِ المتواصلة من جانب العدو الإسرائيلي التي تستلزم تحركًا فوريًّا كونها تمثل تصعيدًا خطيرًا// وفي عذرٍ أقبح من ذنب/ أعلن جيش الاحتلال أنه بسبب سوء الأحوال الجوية اشتبه بهوياتِ المجموعة قبل أن يتبين في التحقيق أنهم جنودٌ من الأمم المتحدة والأمر قيد المعالجة من خلال قنوات الاتصال العسكرية الرسمية/ أما القنواتُ الدبلوماسية/ فسيسلكها غداً ميشال عيسى السفيرُ الأميركي الجديد صوب الخارجية اللبنانية حاملاً أوراقَ اعتمادِه/ قبل أن يتنقل بين قصري بعبدا وعين التينة// وقبل مباشرةِ مَهامِه رسمياً/ زار اليوم مسقطَ رأسِه/ فاستقبلته بلدته "بسوس" الجبلية بأغنية "طلوا حبابنا طلوا"/ لكن العودة إلى الجذور لا تعني أنه سيكون الناطق بهموم بلدِه الأم/ وهو ما أبلغته مورغان أورتاغوس لشخصيات لبنانية التقتها في واشنطن/ من أن ميشال عيسى لن يكون قارب نجاة/ وهو سيكون الوجه الدبلوماسي لثوابت السياسة الأميركية// وعلى تلك السياسة تتوقف كل الحلول من غزة إلى سوريا فلبنان/ فعلى جبهة القطاع يصوت مجلس الأمن الدولي غداً على مشروع قرارٍ أميركيٍ معدل بهدف تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية منه/ وفي سوريا تتقدم مسألةُ ترسيمِ الحدود البرية والبحرية بينها وبين لبنان الأولويات الأميركية والفرنسية/ مع انتقال مستشارة الرئيس الفرنسي إلى دمشق قادمةً من بيروت وقد أبدت استعدادَها لتزويد البلدين بالخرائط والمستندات الفرنسية لتثبيت الحدود بين الجانبين// تعددت الجبهات/ والراعي الوحيد يجلس في البيت الأبيض/ ومتى أراد الوصولَ إلى النهاياتِ في سباقه مع وقفِ الحروبِ نحو السلام/ يكفي أن يضرب بيدِه على المكتب البيضاوي.. ونقطة على آخر السطر.
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 16-11-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية

16-11-2025

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 15-11-2025

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 14-11-2025
Play
2025-11-14
Play

مقدمة النشرة المسائية 14-11-2025

مقدمة النشرة المسائية 14-11-2025

2025-11-14

مقدمة النشرة المسائية 14-11-2025

مقدمة النشرة المسائية 14-11-2025

مقدمة النشرة المسائية 14-11-2025
Play
2025-11-14
Play

مقدمة النشرة المسائية 14-11-2025

مقدمة النشرة المسائية 14-11-2025

2025-11-14

مقدمة النشرة المسائية 14-11-2025

مقدمة النشرة المسائية 14-11-2025

يحدث الآن

اخترنا لك
مقدمة النشرة المسائية 15-11-2025
2025-11-15
مقدمة النشرة المسائية 14-11-2025
2025-11-14
مقدمة النشرة المسائية 14-11-2025
2025-11-14
مقدمة النشرة المسائية 13-11-2025
2025-11-13
مقدمة النشرة المسائية 12-11-2025
2025-11-12
مقدمة النشرة المسائية 11-11-2025
2025-11-11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025