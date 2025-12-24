الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 24-12-2025

2025-12-24 | 13:03
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 24-12-2025

"الليلة ليلة عيد".. وميلاد الأمل/ بأن يَشُعَّ نورُ الآتي باسم السلام على أرضٍ ما عَرفت يوماً السلام// ولأننا محكومونَ بالأمل/ نتطلعُ بعيونِ الرجاء إلى ولادةِ المُخلِّص/ فهل من نَجمٍ يدلُّنا على سَواءِ السبيل؟// ميلادٌ آخَرُ يَحُلُّ على لبنان ولم يَستخرِجْ بَعْدُ بِطاقةَ هُويةٍ لوضعه القائم بين حَدَّي اللاسلمِ واللاحرب/ وحيث إسرائيل بَعثت برسالةِ العيد على أجنحةِ الغاراتِ جنوباً/ لكنَّ الجنوبَ "العنيد" المعجونَ بالتحدي/ ارتَدَتْ قُراهُ الحدوديةُ حُلَّةَ العيد/ وعلى أَضلاعِ ما تبقَّى من كنائسِها المدمَّرة ارتَفَعت ترانيمُ العيد معلِنةً ميلادَها من رحِمِ أنقاضِها/ لتُثبِتَ أنَّ إرادةَ الحياة تعلو فوقَ شبحِ الموتِ اليومي المتنقّل// الليلةَ ورَغم أنفِ الاحتلال/ سوف يعودُ مَلِكُ السلام إلى بيتَ لحم مَسقَطِ رأسِه/ بعدما أضاعَ الطِّفلُ مَغارتَه لعامَين/ ووَسَطَ حصارٍ إسرائيليٍ مُطبِق بجدارٍ عازل انبعثَت روحُ الميلاد لتقولَ "إنا باقون هنا ما بقيَ الزعترُ والزيتون"// وحدَها غزة تقفُ في العَراء/ وللعام الثاني سوف لن تُقرعَ الأجراسُ فوق كنائسِها/ لكنها ومن نبضِ حجارتِها رَفَعتِ الترانيمَ الميلادية وكرفوفِ العصافير تخطَّتِ الخطَّ الأصفر لتزرعَ الفرحةَ في قلوب أطفال الخيام// الليلةَ أُمنيةٌ واحدة بأنْ يعُمَّ السلام/ تَجوبُ الأرضَ من خندقٍ إلى خندق/ في منطقةٍ تَقبَعُ على صفيحٍ ساخن/ وفوقَها تَقرعُ إسرائيل طبولَ الحرب/ ويُعِدُّ رئيسُ وزرائها بنيامين نتنياهو جدولَ أعمالها تمهيداً للقاءِ نهايةِ العام مع الرئيسِ الأميركي دونالد ترامب/ الذي يقفُ وراء نتنياهو وإلى جانبِه وأمامَه/ وإلى جانب اعتزازِه بتبريد حروب/ يسعى إلى إشعالِ أخرى/ وكلُّه "مَضبوط" على إيقاعِ السلام بالقوّة// أما لبنان الذي يَسيرُ في حقول ألغامٍ أمنيةٍ وسياسيةٍ واقتصادية/ فيَقعُ بين نيرانِ السلاح والدولة المُثقَلةِ بسُوءِ الإدارةِ والفساد المستحكِم بمؤسساتها/ مضافاً إليها جمعيةُ مصارفَ نَفَضت يدَيْها من "دَمِ الصِّدِّيق"/ وعلى ثُلاثية الاستقواءِ هذه/ تُطرح علاماتُ الاستفهام حول "ترياق" العلاج/ إنْ كان بالتسويات أم باستئصالِ المرضِ الخبيث من جذوره/ وهنا يقفُ العهدُ الجديد رئاسةً وحكومةً/ أمام طرحِ نموذجٍ جديد لاستعادة السلطة على كامل مفاصلِ الدولة كما على أرضها/ وفتحُ "دفترِ الحسابِ" والمساءلةِ بالتكافُل معَ قضاءٍ عادل مستقلّ/ يَضعُ حداً للإفلاتِ من العِقاب/ وهذا لسانُ حالِ كلِّ لبنانيٍّ يتطلعُ في ليلةِ الميلاد لوطنٍ يتَظلَّلُ بحمايةِ دولتِه أولاً/ في وقت الدبلوماسية "راوِحْ مكانَك"/ والميكانيزم لزوم ما يلزم/ عبر إعطائها دفعاً جديداً بحَسَبِ معلوماتٍ أفادت بأن السفيرَ الأميركي ميشال عيسى يعملُ على إجراء بعضِ التعديلاتِ على عملها/ وربطاً بالشِّقِّ المالي تتجهُ الأنظارُ إلى "جُمُعةِ الحكومةِ العظيمة" واستكمالِ النقاش في قانونِ الفَجوة/ التي "اتَّسَعت" بين بنودِه وتعديلاتِه والتي بقيت طَيَّ الكِتمان/ أما سرُّ الأسرارِ المتعلق "ببوسطة" أبو عمر وليلةِ القبضِ عليه/ فبَقِيَت "أمَّ القضايا" بين الأميرِ الوَهميّ وضحاياه/ وللحديثِ تتمة في سياق النشرة.
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 24-12-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

24-12-2025

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 23-12-2025

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

يحدث الآن

اخترنا لك
مقدمة النشرة المسائية 23-12-2025
2025-12-23
مقدمة النشرة المسائية 22-12-2025
2025-12-22
مقدمة النشرة المسائية 21-12-2025
2025-12-21
مقدمة النشرة المسائية 20-12-2025
2025-12-20
مقدمة النشرة المسائية 19-12-2025
2025-12-19
مقدمة النشرة المسائية 18-12-2025
2025-12-18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025