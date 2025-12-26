مقدمة النشرة المسائية 26-12-2025

الثالثة ثابتة/ وبالثلاثةَ عَشَرَ صوتاً أُقرّ قانونُ الفَجوةِ المالية بعدما أُشبِع درساً وتحليلاً ونقاشاً داخلَ الحكومة/ ومعَ معارضةِ تسعةِ وزراء/ حيث جَمعَتِ الفَجوةُ ما عجزت عنه السياسة اذ وقَف وزراءُ والكتائب والحزب ونِصفِ الحركة في صفِّ معارَضةِ القانون لاسبابٍ تعدَّدَت بين غيابِ الارقام الواضحة او المطالَبةِ بزيادة قيمةِ الدَّفْعاتِ الشهرية او بالتمهُّلِ وعقدِ جلسةٍ الاثنينَ المقبل ما يُتيحُ قراءةَ التعديلاتِ والتمعّنَ بها من قِبل الوزراء/ لكنَّ رئيسَ الحكومة أصرّ وبالثلاثة/ على الانتهاء من القانونِ في جلسةِ ولو بإعتمادِ التصويت استناداً الى رافعةٍ اشتراكية أمَّنَت حاصِلَ الاكثرية/ وخرجَ سلام مدافِعاً عن القانون بوجهِ المشكِّكين مُطَمْئِناً على مصير الذهب/ معزِّزاً الثقةَ بالسنداتِ القابِلة للتداول/ وجازماً باستكمالِ التدقيقِ الجِنائي والمحاسَبة/ وهذه كلُّها تمّ ادخالُها كتعديلاتٍ على مشروع القانون/ كما أرسى عواملَ الاطمئنانِ على مَلاءةِ المَصارف من منطلقِ انه لا يوجدُ اقتصادٌ من دون قطاعٍ مصرفيٍّ سليم/ واذ شَكى من التشويشِ المقصود/ أعلن بوضوح انه ليس من جماعة بيعِ السمكِ بالبحر/ بل وضِمنَ الامكاناتِ المتوافرة قُمنا بأقصى المُستطاع// الحكومةُ قامت بما عليها/ ومن هنا تبدأ الرحلةُ الصعبة الى لتدورَ عَجَلةُ اللجانِ ودراسةِ الموادِّ والتنقلِ من رأيٍ الى آخَر في طاحونةٍ نيابية تُعرفُ بداياتُها ولا يمكنُ التكهنُ بنهاياتِها/ في ظِل المَصالحِ المتشابكة/ وحيث أنَّ رئيسَ المجلس وَزّع رأيَه بين ضِفتين/ وزيرِ المالِ الشريكِ في صياغةِ القانون/ ووزيرةِ البيئة التي صَوَّتَت ضد المشروع/ في ثنائيةٍ اختَصَرت واقعَ بيئةٍ ماليةٍ سياسية هي صورةٌ عن مسارِ القانونِ داخلَ اروقةِ البرلمان/ وسيدُ المجلس بدا اليومَ مُهتماً بتقديم الدُّفوعِ الشكلية على تُهمةِ التمديد للمجلسِ النيابي/ اذ نَقل عنه زوارُه انَّ التمديدَ يتيمُ الوالدين بالمفهوم السياسي/ وأنْ لا جِدالَ في موقفه من اجراءِ الانتخابات في موعدِها/ ومَن يريدُ التمديدَ فَلْيَتحملْ مسؤوليتَه امام اللبنانيينَ والمجتمعِ الدولي/ هي اعلانُ بَراءةِ ذِمّةٍ معطوفةً على كلام رئيسِ الجمهورية بالأمس والذي اعلن التصميمَ على اجراء الانتخابات/ لكنه لفت الى انَّ على مجلسِ النواب ان يلعبَ دورَه في هذا الاطار// والمجلسُ العازِفُ حتى الساعة عن دخولِ مَدار قانونِ الانتخاب والبحثِ بمشروعِ القانونِ المعجَّلِ المكرَّر الآتي من الحكومة/ يبدو انَّ كُتَلَه السياسيةَ تَنتظرُ تسويةً موعودة/ او فدائياً من داخلِ القاعة مزنَّراً بطرحِ تمديدٍ تِقني يغلّفُ النوايا السياسيةَ بإرجاء الاستحقاق// واستحقاقاتُ الداخلِ اللبناني مؤجَّلةٌ الى بدايةِ العامِ المقبل / وستصيبُها تردُّداتُ لقاءِ الاثنين المنتَظَر بين ونتنياهو / حيث الأجندةُ مزدحِمةٌ بتفاصيلِ المرحلةِ الثانية من غزة وبنوايا اسرائيل بالحصول على ضوءٍ اخضرَ فيما يخصُّ البرنامَجَ الصاروخيَّ الايراني والهجَماتِ في لبنان/ وغداً لناظِرِه قريب.