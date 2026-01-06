الأخبار
مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 06-01-2026

2026-01-06 | 13:16
مقدمة النشرة المسائية 06-01-2026

"من قن الدجاج" بالخيام الحدودية/ إلى المدينةِ الصناعية في صيدا/ تعددتِ الأهدافُ والنتيجةُ واحدة/ عدوانٌ إسرائيليٌّ متواصل على كلِّ ثابتٍ وما هو متحرّك/ بَوْصَلتُه لاءاتٌ إسرائيلية ببَصمةٍ من نار/ لا لإعادةِ الإعمار فتقصفُ المُعَداتِ والآليات / لا لعودةِ الأهالي فتتربصُ بهم على التلالِ الخمس/ لا للتنقلِ على الطرقاتِ فالمسيّراتُ جوَّالةٌ لاصطياد المواطنين/ لا لحَجَرٍ فوق حجر فيُشَبَّهُ لتل أبيب أنَّ المدنَ الصناعيةَ وهنغارات المعاملِ تَختزنُ الصاعِق/ واللاءُ الكبرى استَخرجَ بنيامين نتنياهو وَكالتَها الحصرية من دونالد ترامب/ بمِنحةٍ مجَّانية لهامشٍ وإن كان محدوداً للقيام بعمليةٍ ضد حزبِ الله// وعلى رمالِ لبنانَ المتحركةِ أمناً / ركودٌ سياسيٌّ معطوفٌ على مواعيدِ الوفودِ الأجنبيةِ والعربيةِ المؤجَّلة / وفي قريبِها المنظور/ تَلتئم لجنةُ الميكانيزم باجتماعٍ "فولكلوري" بعد خُلُوِّه من "الدَّسَم المدني" وتغييبِ الفرنسي بجريرةِ غيابِ الأميركي / يليها اجتماعُ مجلسِ الوزراء يومَ الخميس ويترأسُ جدولَ أعمالِه تقريرُ قيادةِ الجيش الأولُ في العامِ الجديد/ الجُمُعة استراحةُ مُحارِب / قبل أن تخرِقَ إيران أجواءَ لبنانَ يومَ السبت/ وبعدما  عَزَّ اللقاءُ في طهران/ وتعذَّرَ على أرضٍ ثالثةٍ محايِدة/ رَجَحَت كفَّةُ رجي وانتهت حفلةُ "الزجل" معَ عراقجي بحضور الأخيرِ إلى لبنان بزيارةٍ تندرجُ في إطار ضبطِ العلاقات الدبلوماسية على إيقاع النياتِ الحسنة وفتحِ صفحةٍ جديدة أساسُها احترامُ سيادةِ البلدين والالتزامُ بالأصولِ والمعاييرِ التي تَحكُم العلاقاتِ الدبلوماسيةَ بين الدول/ وأولُ الغيثِ عودةُ محمد رضا شيباني سفيراً في بيروت لمرةٍ ثانية بعد ولايةٍ أولى كانت شاهِدةً على حرب تموز/   وإلى حينِ اتِّضاحِ الصورة فيما إذا كانت زيارةُ الإيراني إلى لبنان زيارةَ مجامَلة / أم أنها بالفِعل تَفتَتحُ مرحلةً جديدة كونُها الأصيلَ على حزبِ الله الوكيل/ فإنَّ ما وراءَ البِحار لحَظَ اجتماعاً ثلاثياً سورياً إسرائيلياً أميركياً / عند ضِفاف نهر "السين"/ وخَلَصَ بحَسَبِ ما نَقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولٍ أميركي الى تقديمِ عرضٍ لإسرائيلَ وسوريا بإنشاء غرفةِ عملياتٍ مشتركة على أرض الأردن/ كما تم الاتفاقُ على بَدءِ محادثاتٍ بين القدس ودمشق في مجالاتٍ مدنية كالطِّبّ والطاقةِ والزراعة بحَسَبِ القناة i24 العبرية// اللقاءُ الإيجابيُّ الإسرائيليُّ السوري وَفقَ "أكسيوس" لم تُصِبْهُ النيرانُ "الصديقة" التي انهَمَرت في حلب باشتباكاتٍ عنيفة بين قوات قسد والأمنِ السوري/ وعلى تشابُكِ المِلفاتِ في المنطقة وتعقيداتِ أوضاعِها/ وتداخُلِ كلِّ الأطرافِ فيها/ نَقلت هيئةُ البث الإسرائيلية أنَّ نتنياهو استعانَ بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنقلِ رسالةٍ وُصفت بالمُطَمْئنة إلى طهران مفادُها أنَّ إسرائيل لا تعتزمُ شنَّ هجومٍ عليها/ وعلى التقدير فإنَّ ترامب لن يَسمحَ في الوقت الراهن بالتغطيةِ والتعميةِ على ما سمَّاهُ "الإنجاز" باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو/ وبعد المغامرة التي أقدمَ عليها عند ضِفة الكاريبي والتي قلَبت رأسَ العالم على عَقِبِه/ فقد وجَّه "ألإمبراطور ترامب" تُهمةً جديدة لمادورو بأنه حاولَ تقليدَ رقصتِه// على ما تَقدَّم / "عدّى النهار" على فصلٍ آخَرَ من مسلسلِ "أبو عمر" وهذه المرةَ انتَقَل من خارجِ جيوبِ السياسيين ومن بازار بيعِ وَهْمِ السلطة للمُستَرئسينَ والمستَوزِرين/ ووصلَ إلى "عنبر" المالِ العام في مرفأ بيروت/ وبعدما  فَرَط عِقدَ الاعتدال/ وخَتم القضاءُ محضرَ التحقيق/ هل يُكشَفُ النِّقابُ عن الوجهِ الحقيقي "لراجح الكذبة" ؟//
