مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 23-01-2026

2026-01-23 | 13:49
من صقيعِ دافوس الى دِفءِ الأمِّ الحَنون / انتقلَ رئيسُ الحكومة نواف سلام من المنتدى الى القصر / فأطلَّ من الاليزيه على عنوانِ الدعمِ الفرنسي التاريخي للبنان / مجسَّداً اليومَ في موعدِ آذارَ المقبل حيث مؤتمرُ دعمِ الجيش ومواعيدُ اخرى قيد الدرسِ للدعمِ الاقتصادي واعادةِ الاعمار // وبحرارتِه المعهودة تِجاهَ لبنان ومعَ نَظّاراتٍ تُخفي استمرارَ احمرارِ العينِ لاسبابٍ صِحية / وربما تعكِسُ احمرارَ العينِ السياسيةِ الفرنسية رداً على الانزعاجِ الاميركي الاسرائيلي من فرنسا في اكثرَ من ساحة / استقبل الرئيسُ الفرنسي ايمانويل ماكرون ضيفَه اللبناني الرئيس نواف سلام في الباحةِ الخارجية للقصر // وفرنسا التي تتحضَّرُ لاستضافةِ مؤتمرِ آذار تواجِهُها تحدياتٌ تبدأُ من المشارَكةِ المدنية في الميكانيزم وصولاً الى انجاحِ المؤتمرِ على ارضِها التاريخية / مروراً بمفاعيلِ زيارةِ قائدِ الجيش رودولف هيكل الى واشنطن وخُطةِ حَصريةِ السلاح بمرحلتِها الثانية / وكلُّها عواملُ مؤثِّرةٌ بمسارِ المؤتمر الموعود / 
وبحَسَبِ المعلومات سيلتقي قائدُ الجيش في واشنطن مسؤولينَ في وَزارةِ الدفاع والامنِ القومي ووَزارةِ الخارجية / والمسؤولون هناك سيستمعونَ منه الى مسار حصريةِ السلاح بالاضافة الى احتياجاتِ الجيش للمرحلة المقبلة // وعلى وقْعِ العلاقةِ المتأرجحة بين الحزبِ والعهد / أطلَّ رئيسُ الجمهورية جوزف عون من حدود البلداتِ الجنوبية مستقبِلاً وفداً من اهاليها / معلناً امامَهم تمسكَ الدولةِ بعودة ابناءِ الارض الى ارضهم / واضِعاً اللا النافية لاخلاءِ المنطقةِ الحدودية من سكانها / مطَمْئناً اياهم بأنَّ الدولةَ مُلزَمةٌ بمساعدتِكم / ومِلفُّ التعويضاتِ والمساعداتِ اللازمة لاعادة الاعمار قيدُ البحث / رافِعاً ضرورةَ رفعِ المعاناةِ عنهم الى مَرتبةِ الواجبِ الوطني // والرئيس افتَتَح يومَه الجنوبي باستقبال رئيسِ مجلسِ النواب نبيه بري الذي وصفَ لقاءاتِه معَ عون بأنها دائماً ممتازة // مواقفُ بعبدا الجنوبيةُ تأتي على ايقاعِ الاستهدافِ الكلامي المباشِر من جُمهورِ الحزب باتجاه القصر / رداً على كلام عون عن حصريةِ السلاح ودعوتِه الى الواقعية والتعقُّل وتأكيدِه أنَّ السلاحَ ادى واجبَه سابقاً واصبح الآنَ عبئاً على بيئتِه وعلى لبنانَ ككل // والدوَّامةُ التي يعيشُها لبنان حالياً تتمثلُ باستمرارِ اسرائيل في اعتداءاتها والسلاحُ عاجزٌ عن الردعِ واسيرُ القرار الايراني / والحزبُ يحمّلُ الدولةَ المسؤولية / والدولةُ بانتظار الميكانيزم التي يلفُّها غموضُ المسارِ والمصير / ووسَطَ دوامةِ الاستهداف والدوَرَانِ في حَلَقاتِ الحلولِ المُفرَغة / يَطرحُ رئيسُ مجلس النواب نبيه بري وصفةَ الوَحدةِ الوطنية لمواجهة العدوانيةِ الاسرائيلية / وصفةٌ تبدو كصوتٍ صارخٍ في البَرِّيَّة معَ انقسامِ الاراء بين فريقين وحربٍ باردة يخوضُها الطرفانِ على صفيحِ البلدِ الساخن // ولبنان الواقع تحت تأثيرِ العصفِ العدواني الاسرائيلي يومياً / يترقبُ الزياراتِ والمواعيدَ والمؤتمرات حيث تقول مصادر خليجية للجديد بأن لبنان سيبدأ بجني ثمار التزام العهد والحكومة في السنة الاولى بانعاش مؤسسات الدولة // وتبقى كلمةُ ترامب : سأفعلُ شيئاً من اجل لبنان / حمّالةَ اوجُهٍ / خصوصاً انَّ مفاعيلَ الرئيسِ الاميركي تمتدُّ من غزةَ الى اميركا اللاتينية مروراً بالساحاتِ الايرانية / وتتأرجحُ من مجالسِ سلامٍ الى قواعدِ هجومٍ مروراً باحتمالاتٍ دائمة لصَفَقاتِ وتسوياتِ الساعاتِ الاخيرة 
