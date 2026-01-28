الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 28-01-2026

2026-01-28 | 13:07
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 28-01-2026

أُسدِلَتِ السِّتارةُ على الفصلِ الثاني من مسرحية "ساحة النجمة"/ وكذَّبَ "الممثِّلون" ولو طَعَّموا كلماتِهم بهمومِ المواطنين وأحوالِ المعيشة// فلليومِ الثاني تحوَّلَت جلسةُ الموازنة إلى "بوديوم" انتخابي/ واختلطَ الحابلُ السياسي بالنابلِ الاقتصادي/ وفيه تَعَرَّف اللبنانيون إلى النواب مجهولي باقي "الجدوى التشريعية"// ولليومِ الثاني بجلستينِ ماراتونِيَّتين والآتي "أعظم"/ استعادَ اللبنانيونَ "الشريط المعلوك" عينَه/ فطُرحت موازنةُ "صَفّ الأرقام" على بِساطِ النقاش بلا قَطعِ حِساب / وتطايَرَتِ الأرقامُ بلا سياساتِ صرفٍ وإنفاقٍ واضحة/ وجرى تصريفُ "الكلام" في "مَجَاري الهواء" بالانتقاداتِ معَ انعدامِ  الرؤى الإصلاحية / وانتهت إلى تفسيرِ الماء بعد الجُهدِ/ بالماء// في اليوم الثاني تكرَّرَ السيناريو ذاتُه/ فخاطَبَ النوابُ الحكومةَ ليَسمَعَ الجُمهورُ الانتخابي/ وتداخَلَ الاستحقاقُ المُعَلَّقُ على التأجيل/ معَ الهروبِ إلى الأمام في مِلفِّ السلاح/ وباستثناءِ دُعابةِ عيدِ مولِدِ سيدِ المجلس/ فقد سَجَّل مَحضرُ الجلسةِ كلاماً لافِتاً لكلٍّ من النائبين سامي الجميل وحليمة قعقور/ فرئيسُ حزبِ الكتائب وعن سابِقِ تجرِبةٍ في "العَزْل" خاطبَ نوابَ حزبِ الله كشركاءَ في دولةٍ وحدَها معنيةٌ بحماية ناسِها/ بعد سقوطِ تجرِبةِ المغامرات/ والاصطدامِ بحائطِ الرِّهانِ على القومياتِ العربية/ ودفعِ ثمنِ تجرِبةِ المشاريعِ والصراعاتِ الإقليمية/ أما النائبة حليمة قعقور ففَتَحَت دفترَ الحساب بفضائحَ موثَّقةٍ عن أحزابٍ تؤجِّرُ الدولةَ عبر شركاتٍ تابعةٍ لها/ ووَصَفتِ الموازنةَ بأنها موازنةُ منظومةٍ تأخذُ الدولةَ رهينة/ وهي أشبهُ بفاتورةِ مطعمٍ أَكَل فيه الزعماء/ ويُطلَبُ اليومَ من الشعبِ أن يَدفعَ الحساب/ وفي مِلفِّ الكهرَباء/  قالت قعقور/ ذهَبَ فريق "ما خلّونا" وجاء فريق "فينا وبدنا" ولم يتغيّرْ شيء/ ولا تزالُ الكهرَباءُ حُلُمًا// مسلسلُ "جَلد" الموازنة بلا طروحاتٍ بديلةٍ مُجْدِية يَتبع الخميس/ في حين حَدَّد مجلسُ الوزراء جلسةً له في بعبدا يومَ الجُمُعة بجدولِ أعمالٍ عادي/ تتخَلَّلُه تعييناتٌ في بعض القطاعات/ ولم يُرصَدْ فيه بندُ تقريرِ قيادةِ الجيشِ الشهري بشأن خُطةِ حَصريةِ السلاح/ الذي أُحيل توقيتُه إلى ما بعدَ زيارةِ قائدِ الجيش رودولف هيكل إلى واشنطن/ وفي الوقتِ المستَقطَع/ حَضَر استقرارُ لبنانَ كركيزةٍ أساسيةٍ لاستقرارِ المنطقة في اللقاءِ الثنائي على أرضِ الدوحة بين رئيسِ مجلسِ الوزراء وزيرِ الخارجية القَطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني و المبعوثِ الفرنسي الى لبنان جان ايف لودريان/ وبحَسَبِ وَزارةِ الخارجيةِ القطرية جرت مناقشةُ آخِرِ التطوراتِ في لبنان/ معَ تأكيدِ  ضرورةِ التزامِ الأطرافِ بتطبيق القرارالـ1701، واحترامِ سيادةِ الجمهوريةِ اللبنانيةِ الكاملة على أراضيها/ معَ الإشارةِ إلى استمرارِ قطر في العملِ المشتركِ والوثيق معَ شركائها لضمانِ تنسيقِ الجهودِ الداعمة لحِفظِ سيادةِ لبنانَ ووَحدةِ أراضيه/ ودعمِ مساراتِ التَّعافي والتنمية// أما على الضِّفةِ الأميركيةِ الإيرانية/ فقد تحوَّلَ بحرُ العرب إلى قاعدةٍ عسكرية/ معَ إعلانِ الرئيسِ الأميركي  توجُّهَ أسطولٍ ضخمٍ "وجميل" نحو إيران على وعدٍ بأنْ يكونَ الهجومُ المقبل أَشدَّ فتكاً من هجوم "مِطرقةِ منتَصَفِ ليلِ حُزيران"/ وفي الوقت عينِه رمى المِرْسَاةَ لطهرانَ على طاولة التفاوض للتوصلِ إلى صفْقةٍ لم يَنفَدْ وقتُها بعد/ وعلى عقاربِ المُهَل ضَبَطت إيرانُ موقفَها بأنْ لا تفاوُضَ تحت التهديد/ معَ تأكيدِها  تبادلَ الرسائلِ معَ واشنطن عبر دولٍ وسيطة تعملُ على تقريبِ وُجُهاتِ النظر/ وبين الحشدِ العسكري والسعيِ الدبلوماسي فعّلَ الطرفانِ سلاحَ "غازِ الأعصاب".
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 28-01-2026

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

28-01-2026

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 27-01-2026

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

يحدث الآن

اخترنا لك
مقدمة النشرة المسائية 27-01-2026
2026-01-27
مقدمة النشرة المسائية 26-01-2026
2026-01-26
مقدمة النشرة المسائية 25-01-2026
2026-01-25
مقدمة النشرة المسائية 24-01-2026
2026-01-24
مقدمة النشرة المسائية 23-01-2026
2026-01-23
مقدمة النشرة المسائية 22-01-2026
2026-01-22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026