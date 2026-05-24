مقدمة النشرة المسائية 24-05-2026

عرض متواصل للمسّيرات في سماء بيروت/ وعلى رقعة الجنوب امتداداً نحو البقاع الغربي/ جحيمٌ تصاعد لهيبُهُ باستعراض ناري ازداد عنفاً كردٍّ على مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية والشق المتعلق فيها بلبنان/ فمنذ ارتفاع منسوب التفاؤل فوق إعلان النوايا/ ارتفعت وتيرة الغارات بالطائرات والمسيرات/ وتوغلت في أجساد القرى تدميراً للبيوت والمؤسسات والمستشفيات/ كما في الدم المدني بين نساء وأطفال ومسعفين/ ولم تستثن أحداً من إنذارات بالإخلاء القسري شملت خلال أربع وعشرين ساعة نحو ثلاثين بلدة شمال الليطاني// من باب "حق الشفعة" أدرجت طهران على "البيعة" في مذكرة التفاهم / وجعلت إيقاف الحرب عليه من ضمن شروط إنهاء الحرب على جميع الجبهات/ وهو ما أصاب بنيامين نتنياهو "بهزة بدن" / فأعرب للرئيس الأميركي عن قلقه من الشرط الخاص بإنهاء الحرب على لبنان/ وزرع على طريق تطبيق هذا البند ملحقاً على شكل "لغم" بالسماح لإسرائيل بضرب إذا ما عاود تسليح ذاته/ والمعنى لم يعد بنزع السلاح أنما بعدم عودة الحزب إلى التسلح/ وفي مقابل هذا الطرح ثمة معادلة تطرح نفسها / ولتفكيك لغم نتنياهو/ فإن أمام لبنان فرصة سحب الفتيل من يد إسرائيل من خلال إنشاء لجنة مراقبة تفتح باب الانتساب إليها أمام أي دولة عربية وغربية تكون مهمتها التدقيق والتحقيق في أي معلومة عن إعادة التسليح الذاتي والتعامل مع الأمر/ وفي المقابل عدمِ ترك الفرصة لإسرائيل بالضربِ متى تشاء / وباستباحة قرارات وقف إطلاق النار بذريعة مواجهة الخطر والدفاع عن أمنها كما فعلت منذ اتفاق تشرين ولا تزال تفعل بعد اتفاق نيسان/ حتى اللحظة كل الطروحات تصطدم بحائط الرفض فنتنياهو نقل عن ترامب موافقتَه على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان بحسب قوله/ مسبوقاً بما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن استعداد الجيش لتغيير خطط انتشاره في لبنان/ وقول مصدر في الجيش إذا اضطررنا لاختراق الخط الأصفر لمعالجة حزب فسيحدث ذلك// وأمام هذه التطورات فإن لبنان الرسمي مفقود الأثر وغائب عن السمع والتعليق / ويعد العدة لاجتماع البنتاغون من خارج الاستباحة الإسرائيلية واحتلالها جواً للجنوب والبقاع بعد إحكام سيطرتها النارية براً/ وبعد عدم العثور على أي أثر لمطلب الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة فإنه وبحسب مصادر دبلوماسية للجديد يذهب الوفد العسكري اللبناني وفي جعبته تثبيت وقف إطلاق النار ورفع المظلومية عن المؤسسة العسكرية بمستند تطبيق المرحلة الأولى من خطة انتشار الجيش جنوباً وطلب المساعدات اللوجستية/ وتضيف المصادر إن الخطورة في اجتماع البنتاغون تكمن في ما سيطرحه الوفد العسكري الإسرائيلي على الوفد اللبناني بالتنسيق المباشر بين الجيشين/ وبناءً عليه فإن لقاء الجمعة أصبح لزوم ما لا يلزم في ظل تغييب التهديدات الإسرائيلية الميدانية وخطورتها/ أما في الوقائع السياسية وتعليقاً على إعلان مذكرة إسلام آباد بين واشنطن وطهران وشموله لبنان اعتبر أن العبرة تبقى في التنفيذ/ والإعلان نفسه لا يزال قيد البحث بين الجانبين الإيراني والأميركي/ فبعد تسلم الطرف الإيراني للملاحظات الأميركية / أخضعها للتشريح على طاولة المجلس الأعلى للأمن القومي قبل إحالة أوراقها إلى المرشد الأعلى للإفتاء بالسير فيها/ إسلام آباد ومعها الدوحة لا تزالان متأهبتان لقيادة التفاوض ولو عند حافة الهاوية/ مدعومة بسلسلة اتصالات مكوكية أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع زعماء دول منظمة التعاون الخليجي زائداً تركيا / وفي أول إطلالاته بشر ترامب بأخبار جيدة/ وعلى امتلاكه متسعاً من الوقت للبحث في التفاصيل قال إنه ليس في عجلة من أمره للتوقيع/ وإذا كانت الشياطين تكمن في التفاصيل/ فإن شياطين نتنياهو حاضرة فيها أيضاً/ خصوصاً مع تقارير استخباراتية إسرائيلية تحدثت عن صدمة إقصاء نتنياهو عن كواليس الصفقات/ وبعد أن كان طامحاً في إسقاط النظام الإيراني وتفكيك برنامجه النووي والبالستي / وجد نفسه وقد أصبح في الدرجة السياحية بعد أن كان في قمرة القيادة//