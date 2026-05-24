الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 24-05-2026

2026-05-24 | 13:30
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 24-05-2026

مقدمة النشرة المسائية 24-05-2026

عرض متواصل للمسّيرات في سماء بيروت/ وعلى رقعة الجنوب امتداداً نحو البقاع الغربي/ جحيمٌ تصاعد لهيبُهُ باستعراض ناري ازداد عنفاً كردٍّ على مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية والشق المتعلق فيها بلبنان/ فمنذ ارتفاع منسوب التفاؤل فوق إعلان النوايا/ ارتفعت وتيرة الغارات الإسرائيلية بالطائرات والمسيرات/ وتوغلت في أجساد القرى تدميراً للبيوت والمؤسسات والمستشفيات/ كما في الدم المدني بين نساء وأطفال ومسعفين/  ولم تستثن أحداً من إنذارات بالإخلاء القسري شملت خلال أربع وعشرين ساعة نحو ثلاثين بلدة شمال الليطاني// من باب "حق الشفعة" أدرجت طهران لبنان على "البيعة" في مذكرة التفاهم / وجعلت إيقاف الحرب عليه من ضمن شروط إنهاء الحرب على جميع الجبهات/ وهو ما أصاب بنيامين نتنياهو "بهزة بدن" / فأعرب للرئيس الأميركي عن قلقه من الشرط الخاص بإنهاء الحرب على لبنان/ وزرع  على طريق تطبيق هذا البند ملحقاً على شكل "لغم" بالسماح لإسرائيل بضرب حزب الله إذا ما عاود تسليح ذاته/ والمعنى لم يعد بنزع السلاح أنما بعدم عودة الحزب إلى التسلح/ وفي مقابل هذا الطرح ثمة معادلة جديدة تطرح نفسها / ولتفكيك لغم نتنياهو/ فإن أمام لبنان فرصة سحب الفتيل من يد إسرائيل من خلال إنشاء لجنة مراقبة تفتح باب الانتساب إليها أمام أي دولة عربية وغربية تكون مهمتها التدقيق والتحقيق في أي معلومة عن إعادة التسليح الذاتي والتعامل مع الأمر/ وفي المقابل عدمِ ترك الفرصة لإسرائيل بالضربِ متى تشاء / وباستباحة قرارات وقف إطلاق النار بذريعة مواجهة الخطر والدفاع عن أمنها كما فعلت منذ اتفاق تشرين ولا تزال تفعل بعد اتفاق نيسان/ حتى اللحظة كل الطروحات تصطدم بحائط الرفض الإسرائيلي فنتنياهو نقل عن ترامب موافقتَه على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان بحسب قوله/ مسبوقاً بما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن استعداد الجيش لتغيير خطط انتشاره في لبنان/ وقول مصدر في الجيش إذا اضطررنا لاختراق الخط الأصفر لمعالجة حزب الله فسيحدث ذلك// وأمام هذه التطورات فإن لبنان الرسمي مفقود الأثر وغائب عن السمع والتعليق / ويعد العدة لاجتماع البنتاغون من خارج الاستباحة الإسرائيلية واحتلالها جواً للجنوب والبقاع بعد إحكام سيطرتها النارية براً/ وبعد عدم العثور على أي أثر لمطلب الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة فإنه وبحسب مصادر دبلوماسية للجديد يذهب الوفد العسكري اللبناني وفي جعبته تثبيت وقف إطلاق النار ورفع المظلومية عن المؤسسة العسكرية بمستند تطبيق المرحلة الأولى من خطة انتشار الجيش جنوباً وطلب المساعدات اللوجستية/ وتضيف المصادر إن الخطورة في اجتماع البنتاغون تكمن في ما سيطرحه الوفد العسكري الإسرائيلي على الوفد اللبناني بالتنسيق المباشر بين الجيشين/ وبناءً عليه فإن لقاء الجمعة أصبح لزوم ما لا يلزم في ظل تغييب التهديدات الإسرائيلية الميدانية وخطورتها/ أما في الوقائع السياسية وتعليقاً على إعلان مذكرة إسلام آباد بين واشنطن وطهران وشموله لبنان اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن العبرة تبقى في التنفيذ/ والإعلان نفسه لا يزال قيد البحث بين الجانبين الإيراني والأميركي/ فبعد تسلم الطرف الإيراني للملاحظات الأميركية / أخضعها للتشريح على طاولة المجلس الأعلى للأمن القومي قبل إحالة أوراقها إلى المرشد الأعلى للإفتاء بالسير فيها/ إسلام آباد ومعها الدوحة لا تزالان متأهبتان لقيادة التفاوض ولو عند حافة الهاوية/ مدعومة بسلسلة اتصالات مكوكية أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع زعماء دول منظمة التعاون الخليجي زائداً تركيا / وفي أول إطلالاته اليوم بشر ترامب بأخبار جيدة/ وعلى امتلاكه متسعاً من الوقت للبحث في التفاصيل قال إنه ليس في عجلة من أمره للتوقيع/ وإذا كانت الشياطين تكمن في التفاصيل/ فإن شياطين نتنياهو حاضرة فيها أيضاً/ خصوصاً مع تقارير استخباراتية إسرائيلية تحدثت عن صدمة إقصاء نتنياهو عن كواليس الصفقات/ وبعد أن كان طامحاً في إسقاط النظام الإيراني وتفكيك برنامجه النووي والبالستي / وجد نفسه وقد أصبح في الدرجة السياحية بعد أن كان في قمرة القيادة//
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 24-05-2026

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية

24-05-2026

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 23-05-2026

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

يحدث الآن

اخترنا لك
مقدمة النشرة المسائية 23-05-2026
2026-05-23
مقدمة النشرة المسائية 22-05-2026
2026-05-22
مقدمة النشرة المسائية 21-05-2026
2026-05-21
مقدمة النشرة المسائية 20-05-2026
2026-05-20
مقدمة النشرة المسائية 19-05-2026
2026-05-19
مقدمة النشرة المسائية 18-05-2026
2026-05-18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026